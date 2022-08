Ukraiński startup przenosi biznes do Polski. Wspiera rodaków w potrzebie

jk

Choć Polska nie była w planach ich ekspansji zagranicznej, to właśnie nad Wisłą Lalafo - ukraiński startup rozwijający second-hand online - rozwija nowy model działalności. Pracownicy wykorzystują doświadczenie w e-handlu, by pomóc uchodźcom z Ukrainy. Ukraińska firma Lalafo 7 lat temu stworzyła platformę typu marketplace z rzeczami z drugiej ręki (Fot. mat. pras.)

Nad Wisłą firma zdecydowała się działać inaczej. E-serwis oddała w ręce darczyńców oraz Ukraińców potrzebujących pomocy.

Od kwietnia Lalafo rozdysponowało już ok. 80 000 przedmiotów potrzebującym.

Ukraińska firma Lalafo 7 lat temu stworzyła platformę typu marketplace z rzeczami z drugiej ręki. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, twórcy technologicznej spółki musieli uciekać z kraju, a działalność na tamtejszym rynku wstrzymać. Bezpieczną przystań dla siebie i swojej firmy znaleźli w Polsce.

Przenieśli biznes do Polski

Choć część zespołu została w Kijowie i stamtąd obsługuje rynki zagraniczne (Kirgistan, Azerbejdżan, Serbię i Grecję). Nad Wisłą firma zdecydowała się działać inaczej. E-serwis oddała w ręce darczyńców oraz Ukraińców potrzebujących pomocy.

- Po przekroczeniu granicy, uchodźcy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Okazało się, że Lalafo przynajmniej część tych problemów jest w stanie rozwiązać usprawniając i porządkując proces pozyskiwania i dystrybucji np. odzieży. Szczególnie, że uciekający przed wojną Ukraińcy tracą cały swój dobytek i przyjeżdżają tu często z niczym - mówi Anna Polishchuk, współzałożycielka Lalafo.

Dotychczas Lalafo działało jak popularne serwisy wymiany rzeczy typu Vinted czy OLX. Sporym ułatwieniem okazał się nowatorski - a dziś również sprzyjający pomaganiu - model pozyskiwania przedmiotów od użytkowników. Oszczędzając czas i minimalizując wysiłki, mogą oni zbiorczo spakować nieużywane rzeczy, a paczkę wysłać bezpośrednio do magazynu Lalafo.

Po stronie firmy jest ocena, sfotografowanie i stworzenie oferty m.in. poszczególnych elementów garderoby. To wszystko przy wsparciu sztucznej inteligencji (AI), bo po zrobieniu zdjęcia, produkt wraz z automatycznie wygenerowanym opisem trafia do serwisu. Autorskie rozwiązanie lalafo pozwala skatalogować co najmniej 2500 przedmiotów dziennie. AI zarządza też stanem magazynowym. Pracownicy firmy mogą odbierać i wysyłać paczki w ciągu zaledwie jednego dnia.

W Polsce na dalszą dystrybucję przesłane rzeczy czekają na terenie Areny Poznań, bo na razie tam, na bazie porozumienia z miastem Poznań, znajduje się centrum logistyczne firmy. - Aplikację, za pomocą której można kupić i sprzedać używane przedmioty, tworzymy od 2015 r. W myśl idei gospodarki cyrkularnej i ekonomii współdzielenia, a także promocji nowego podejścia do ‘posiadania’ rzeczy, zbudowaliśmy bazę kilku milionów użytkowników na pięciu rynkach. Wojna w Ukrainie zmusiła nas do rewizji planów i ucieczki z Ukrainy. Polska okazała się bezpieczną przystanią nie tylko dla nas, ale i dla milionów współobywateli, w tym przedsiębiorców, którzy od teraz stąd prowadzą swój biznes. My nad Wisłą postanowiliśmy zmienić model działania. Do Polski wchodzimy z charytatywną misją pomocy naszym rodakom. Lalafo nie służy tu do kupowania i sprzedaży używanych przedmiotów, lecz do przekazywania ich osobom, które teraz najbardziej tego potrzebują - dodaje Anna Polishchuk. Od kwietnia Lalafo rozdysponowało już ok. 80 000 przedmiotów. Potrzeby wciąż rosną. Czego potrzebują uchodźcy? Z badania Lafalo wynika, że wśród największych problemów, z jakimi Ukraińcy musieli się mierzyć po przyjeździe do Polski był brak środków finansowych (67 proc.), bariera językowa (51 proc.) i brak zakwaterowania (47 proc.). Blisko połowa wskazała również brak podstawowych ubrań i rzeczy codziennego użytku (45 proc.). Już po przekroczeniu polsko-ukraińskiej granicy, 6 na 10 osób pozyskiwało potrzebne artykuły głównie od wolontariuszy na dworcach lub w centrach recepcyjnych. Co ciekawe, popularnym źródłem okazał się też internet, a także dedykowane grupy w mediach społecznościowych (po 10 proc. wskazań). Jedynie ok. 3 proc. Ukraińców mieszkających obecnie w Polsce na dziś „niczego nie potrzebuje”. Po drugiej stronie tabeli wykresów, z 63 proc. wskazań, znalazła się odzież, szczególnie ubrania i buty. W następnej kolejności Ukraińcy potrzebują artykułów spożywczych (53 proc.), a także artykułów gospodarstwa domowego (41 proc.), środków czystości (37 proc.) czy m.in. artykułów dla dzieci (33 proc.).

