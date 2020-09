Szefowa GovTech: To jest dobry czas dla start-upów

Pandemia koronawirusa spowodowała, że świat na chwilę wstrzymał oddech. Zrobił to również biznes, startu-py i inwestorzy. Dziś, kiedy wszyscy już okrzepli, zainteresowanie kreatywnymi pomysłami i rozwiązaniami rośnie. A to dla start-upów ogromna szansa.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie govtechowe, to był i jest dobry czas dla statupów - mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Justyna Orłowska. Fot. PTWP

O ile nie wszystkie branże i sektory były przed pandemią zainteresowane cyfryzacją i technologicznymi nowinkami, tak koronawirus mocno zmienił podejście do podmiotów, które się nimi zajmują, i które je tworzą. To dla start-upów - pomysłodawców i twórców wielu z nich - ogromna szansa.

- Pamiętam ten dzień, gdy dostaliśmy informację, że jutro nie przychodzimy do pracy i 80 proc. urzędników z dnia na dzień przeniosła się zza biurek do własnych domów. Mamy w naszych strukturach inwestycje, które są dojrzałe cyfrowo i dla nich to była normalność, ale są też takie, dla których była to nowość. Na naszą prośbę o wsparcie był wielki odzew start-upów i developmentu. Stworzyliśmy armię wolontariuszy, firm, które - odpłatnie rzecz jasna - udostępniały nam pracowników do tworzenia narzędzi do walki z koronawirusem, wspólnie tworzyliśmy programy ułatwiające funkcjonowanie w pandemicznej rzeczywistości - mówiła Justyna Orłowska, dyrektor program GovTech Polska i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech podczas sesji "Start-upy i inwestorzy" odbywającej się konferencji European Tech and Start-up Days w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W jej opinii pandemia koronawirusa spowodowała, że zapotrzebowanie na oferowane przez start-upy rozwiązania cyfrowe i technologiczne stale będą rosły.

- Jeśli chodzi o zapotrzebowanie govtechowe, to był i jest dobry czas dla statupów, bo o ile kiedyś nowoczesne technologie to nie był temat, którym w pierwszej kolejności interesowała się administracja publiczna, tak teraz na te pomysły czeka. My też na nie czekamy i zapraszamy do rozmów na ten temat - zachęcała.

