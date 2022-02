Szansa na sukces młodych firm. Trwa nabór do #StartUP Małopolska

Do 24 lutego potrwa nabór do 9. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska! Celem przedsięwzięcia jest pomoc młodym firmom z regionu w dalszym rozwoju, nawiązaniu kontaktów oraz znalezienie źródła biznesowych inspiracji.

Ideą programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska jest przekazanie przedsiębiorcom znajdującym się na początku swojej drogi biznesowej wiedzy na temat efektywniejszego funkcjonowania firmy.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata wg stanu na 1 kwietnia 2020 roku, a największe szanse na zakwalifikowanie się do programu mają startupy poruszające się w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, tj. technologie informacyjne, chemia, elektrotechnika, energia zrównoważona, nauki o życiu, produkcja metali oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

- Zamierzeniem #StartUP Małopolska jest podpowiadanie, doradzanie, znajdowanie rozwiązań, które pozwolą na oszlifowanie diamentu w postaci świetnego pomysłu. Tych pomysłów faktycznie w małopolskim środowisku startupowym nie brakuje. Ważne, aby udało się je przekuć w sukces komercyjny. Prowadzona przez nas akceleracja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i sprawia, że firmy notują szybki postęp, stają mocniej na nogach, otwierają się na nowe biznesowe wyzwania – ocenia marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

#StartUP Małopolska to program szkoleniowy i mentorski. Podczas warsztatów i zajęć z mentorami przedsiębiorcy otrzymują sporą dawkę specjalistycznej, opartej na doświadczeniu i praktyce wiedzy, umożliwiającej dalszy rozwój i podniesienie niezbędnych umiejętności. Chodzi o kompetencje w tych dziedzinach, które są kluczowe dla szybkiego i efektywnego rozwoju firmy oraz skalowania biznesu, takie jak marketing, sprzedaż czy prezentacja.

Dla zapewnienia optymalnej efektywności w zajęciach bierze udział nieliczna grupa osób – do każdej edycji kwalifikowanych jest najwyżej 8 firm. Uczestniczą one w zajęciach warsztatowych i trafiają pod skrzydła mentorów z wybranej dziedziny. O dalszy pomyślny rozwój firmy dba również menadżer akceleracji, którego zadaniem jest pomoc w określeniu kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Dopełnieniem oferty programu jest zapewnienie bezpłatnego udziału w najbardziej znaczących wydarzeniach branżowych i start-upowych. To sami uczestnicy decydują, w jakim przedsięwzięciu uczestniczą.

Nabór do 24 lutego

Nabór potrwa do 24 lutego, a wszystkie zainteresowane udziałem w nim firmy powinny jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie StartUP Małopolska. Pod tym adresem znajdziemy również inne najważniejsze informacje o programie. Udział w programie jest nieodpłatny, a całość projektu jest dofinansowana ze środków europejskich.

Im się udało

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dotychczasowych ośmiu edycjach wzięło udział 57 małopolskich firm.

Najlepsze świadectwo korzyści wystawiają sami właściciele firm biorących udział w poprzednich edycjach programu.

Według Piotra Skowrona z TADOM, firmy, która oferuje prosty, intuicyjny w obsłudze generator projektów łazienek bazujący na guście i budżecie odbiorcy Udział w #StartUP Małopolska pozwolił zweryfikować model biznesowy i dobrać odpowiedni timeline dla naszej dalszej pracy, co było bardzo istotne przy naszych planach rozwojowych na rok 2022. Mocny impuls w odpowiednim czasie.

Natalia Gorbunowa z Meely.ai - startup proponujący skorzystanie z inteligentnej wyszukiwarki biletów, która pozwala znaleźć unikalne oferty i okazje na bilety łączące wszystkie możliwe rodzaje transportu, mówi o swojej firmie i programie.

Program rekomenduje również Damian Stachura z WOMAI, oferującego wyjątkowe centrum nauki i zmysłów.