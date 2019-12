Start-upy założone przez kobiety przyciągają kapitał

Według najnowszych danych PitchBook, firmy prowadzone przez kobiety, które stanowią zaledwie 20 proc. firm wspieranych kapitałem wysokiego ryzyka, zebrały w ubiegłym roku 46,3 miliarda dolarów kapitału. To ponad dwa razy więcej niż przed rokiem (22 miliardy dolarów) i ponad 15 razy więcej niż w 2010 roku (3 miliardy dolarów).



Pomimo pozytywnego trendu kobiety są rażąco niedostatecznie reprezentowane, nie tylko jako przedsiębiorcy wspierani przez VC, ale także jako sami inwestorzy venture capital - donosi CNN.



Wskazuje, że tylko w tym roku kilka startup-ów założonych przez kobiety osiągnęło wyceny sięgające 1 miliarda dolarów, w tym Rent the Runway, The Real Real, Glossier i Away.



Anu Duggal, inwestorka venture capital, która pięć lat temu założyła Female Founders Fund, wskazuje na poprawę sytuacji. Jak wylicza, w ubiegłym roku 18 startup-ów prowadzonych przez kobiety w Nowym Jorku uzyskało finansowanie, które pomaga startupowi skutecznie inwestować w rozwój i zatrudnić zespół. Tymczasem w 2013 roku był tylko jeden taki przypadek.



Banki inwestycyjne podejmują również kroki w celu zlikwidowania luki w finansowaniu kobiet. Na przykład Goldman Sachs przeznaczył 500 milionów dolarów na inwestycje i wsparcie dla firm prowadzonych przez kobiety. Morgan Stanley stworzył własny program akceleracyjny, nakierowany na pomoc kobietom.



"Wystarczające wsparcie dla kobiet-przedsiębiorców będzie wymagało czegoś więcej niż dostarczenia im typowego podręcznika przedsiębiorcy, ponieważ system nadal zawiera uprzedzenia. Droga jest dla nich jeszcze bardziej stroma i kamienista niż dla mężczyzn" - wskazuje Ari Horie, prezes Women's Startup Lab. To firma, która łączy kobiety biznesu z Doliny Krzemowej z inwestorami.



