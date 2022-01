Start-upy pomnażają pieniądze. Amerykanie to wiedzą, Polacy jeszcze nie

Jest jeszcze wiele pracy edukacyjnej do wykonania, aby Polacy zrozumieli, jak inwestowanie w technologie pozwala zwiększać prywatny majątek - tłumaczy Dariusz Lewandowski, prezes Aria Fund, funduszu typu venture capital. Za przykład podaje Amerykanów, którzy odważnie podchodzą do inwestowania w młode biznesy.

Według wyliczeń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec 2020 roku w Polsce działało około 4700 start-upów, co oznacza, że ich liczba podwoiła się w ostatnich 5 latach.

Firmy mogą liczyć na wsparcie zewnętrzne. W trzecim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 582 mln zł. To łączna wartość kapitału, jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach, polskie start-upy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld zł - tym samym, w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40 procent wynik z całego 2019 roku - wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture Partners.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Najważniejszymi wydarzeniami bez wątpienia były duży napływ kapitału na rynek giełdowy, VC oraz ogromna liczba transakcji zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym. Wiele opracowań pokazuje, iż w na przekroju 2020-2021 mieliśmy do czynienia z boomem inwestycyjnym porównywalnym do przełomu 2000 roku - wyjaśnia Dariusz Lewandowski, prezes Aria Fund, funduszu typu venture capital.

Dodaje, że na polskim rynku VC w ostatnich dwóch latach dokonały się ogromne zmiany.

- Polski rynek venture capital rozwinął się ogromnie w ostatnich 2 latach. Liczba oraz wartość transakcji mocno wzrosły, do tego powstaje coraz więcej nowych podmiotów zainteresowanych tą klasą aktywów - wyjaśnia. - W naszej ocenie w 2022 roku możemy spodziewać się utrzymania tempa rozwoju naszych lokalnych start-upów, co będzie skutkowało zwiększeniem liczby polskich unicornów. Dodatkowo widać już, że coraz większe zainteresowanie inwestycjami w naszym regionie wyrażają znane europejskie fundusze. To bardzo dobry prognostyk dla rozwoju naszego rynku.

Dariusz Lewandowski (fot. ma.pras.)

Dużo wyzwań, jeszcze więcej nauki

Mimo że polski rynek start-up'owy ma się względnie dobrze, jest wiele kwestii na które młodzi przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę.

- Przede wszystkim w przypadku planowania dalszego rozwoju należy poszukiwać takich partnerów, aby mogli oni dostarczyć kapitał „smart money”. Kolejnym niezwykle ważnym elementem jest świadomość trudności związanych z pozyskaniem funduszu spoza Polski, gdyż mają one swoje oczekiwania co do poziomu rozwoju spółek, co może stwarzać problemy przy planowanych większych rundach - po odbyciu polskich rund - podkreśla Lewandowski.

I jak dodaje, start-up'y planujące zagraniczną ekspansję powinny już na początku myśleć o biznesie globalnym. Tak by uniknąć "zakopania" się w polskich realiach.

- Internacjonalizacja zespołów to kolejny bardzo ważny aspekt, aby nie doświadczyć ryzyka „polskiej spółki”. Wiele firm niejednokrotnie zbyt długo rosło na polskim rynku, który jest duży i chłonny, jednakże ekspansja zagraniczna często wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami, które przy podejściu lokalnym mogą być ścianą trudną do przejścia.

fot. Shutterstock

Wiele zmienić powinno się w społecznym podejściu do inwestowania w start-upy.

- Należy znacząco rozpowszechnić sukcesy naszych start-upów, co w nadchodzących latach będzie skutkować napływem nowych limited partners (inwestorów w funduszach) do tego sektora. Dodatkowo jest jeszcze wiele pracy edukacyjnej do wykonania, aby Polacy zrozumieli, jak inwestowanie w technologie pozwala zwiększać prywatny majątek - patrząc na przykładzie Amerykanów, gdzie zdecydowana większość obywateli tego kraju posiada akcje lub jednostki inwestycyjne funduszy inwestujących w różne klasy aktywów - wyjaśnia.

Całą rozmowę z Dariuszem Lewandowskim przeczytasz TUTAJ