Start-upy od lat robią ten sam błąd. To mały grzech śmiertelny

- Ostatnie miesiące były zaskakująco budujące. Wiele spółek oczywiście ucierpiało z powodu zawieszenia branż, w których działały. Wiele jednak ten trudny czas wykorzystało na rewizję strategii, sposobu działania i może okazać się, że są wygranymi pandemicznej sytuacji - tak o pandemicznym środowisku start-upów mówi Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła nie tylko światem doświadczonego biznesu. COVID-19 postawił w nieznanej dotąd sytuacji także start-upy. Młode innowacyjne firmy musiały radzić sobie z odcięciem od przychodów i niepewnością możliwości pozyskiwania finansowania w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet lat.

Dziś (choć nadal jest wiele niewiadomych) zasady gry są jaśniejsze, a strategie coraz bardziej śmiałe. Rok 2020, mimo wielu czarnych scenariuszy nie okazał się dla środowiska start-upów tak bardzo zły jak pierwotnie sądzono.

- Pojawiło się wiele scenariuszy mówiących o całkowitym zawieszeniu finansowania, o problemach z powrotem do poprzedniego stanu wielu rynków - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments, koordynator programu InCredibles.

Jako przykład rynku, który wyjątkowo odczuł skutki pandemii i start-upu, który na tym rynku działał, podaje Booksy.

Booksy to polski start-up i zarazem najpopularniejsza na świecie aplikacja mobilna do rezerwacji wizyt online w salonach urody. Jako firma mocno związana z branżą beauty, początkowo silnie odczuła zamknięcie tego sektora ze względów sanitarnych.

- To jest przykład rynku, który właściwie "wyparował", niezależnie od twórców spółki z dnia na dzień. Musieli oni podjąć radykalne decyzje związane z restrukturyzacją zespołu i przeobrażeniem modelu biznesowego. Bardzo szybko wrócili na właściwie tory, bogatsi o bezcenne dla rynku start-upów doświadczenia. Taki kryzys zdarza się miejmy nadzieję raz na kilkanaście, a miejmy nadzieję i kilkadziesiąt lat - podkreśla.

InCredibles w czasach pandemii

InCredibles to istniejący od 2017 r. program akceleracyjno-mentoringowy Sebastiana Kulczyka, którego głównym celem jest wspieranie młodych firm z obszaru nowych technologii. Do programu trafiają start-upy wyłonione m.in. podczas Start-up Challenge, konkursu który jest elementem European Tech and Start-up Days.

Z powodu pandemii formuła programu musiała ulec zmianie.

- Po pierwsza pandemia zakłóciła nam pewien harmonogram i koncepcję pracy ze spółkami. Patrząc z perspektywy wyszło nam to jednak na dobre. Przeorganizowaliśmy formułę, postawiliśmy na zupełnie inne akcenty niż pierwotnie. Spółki komentowały, że w ubiegłej edycji otrzymały więcej wsparcia niż się spodziewały - komentuje Sroka.

Wyjazdy zagraniczne zostały zastąpione większą ilością materiałów edukacyjnych, podcastów czy webinarów. Postawiono także na spotkania w formule 1x1.

- Pojawiały się tematy, które były bardzo operacyjne. Postawiliśmy na to, by pomóc spółkom przejść w miarę suchą stopą przez ten niepewny czas. Analizowaliśmy wszystkie aspekty funkcjonowania spółki w tak niecodziennej sytuacji - dodaje.

Dużo czasu poświęcono m.in. na kwestie dotyczące zarządzania zespołem.

- Pandemia pokazała, że istotne dla spółek jest pozyskiwanie finansowania. Równie ważna w czasach kryzysu jest współpraca z zespołem. W dobie niepewności, wielu pytań które nam towarzyszyły, temat stał się jednym z najbardziej pożądanych - mówi Jarosław Sroka.

Nowa rzeczywistość, stare błędy

Jak wyjaśnia Sroka, błędy, jakie popełniają start-upy, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju, mają różne przyczyny. Od lat jednak młode firmy łączy wspólny mianownik.

- To, co często, nawet za często się pojawia i nadal nas zaskakuje, to niezwykle częsta gotowość do porzucenia przyjętego modelu biznesowego, próba jego zmiany lub wręcz rezygnacji z pomysłu w momencie otrzymania informacji zwrotnej od naszych mentorów. Brakuje pewnej determinacji, by bronić pomysłu, stać na straży jego słuszności. Bardzo wysoka podatność nawet na lekką krytykę powoduje, że są oni gotowi rezygnować - wyjaśnia Sroka.

Jego zdaniem przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w słabym rozpoznaniu rynku i konkurencji.

- To są małe grzechy śmiertelne - dodaje.

