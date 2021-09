Start-upy medyczne w Polsce mają pieniądze na rozruch. Potem zaczynają się schody

Start-upy. Eksperci wskazują, że tylko jeden na 10 projektów w zakresie nowych technologii medycznych kończy się praktycznym wdrożeniem produktu lub rozwiązania. W Polsce działa ok. 450 medycznych start-upów. Nie mają problemów z początkowym finansowaniem. Problemy pojawiają się później.









REKLAMA

Raport "Top Disruptors in Healthcare 2021" co roku inwentaryzuje polski rynek medtech. - W tegorocznym raporcie zgromadzone zostały dane dotyczące 115 strat-upów z zakresu nowych technologii medycznych, co obejmuje mniej więcej jedną trzecią rynku takich przedsięwzięć w Polsce - informuje Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicja AI w Zdrowiu.

Aż 62 proc. ankietowanych strat-upów odpowiedziało, że rozwój swoich projektów oraz produktów finansuje ze środków własnych, czyli założyciela start-upu. - Jedna trzecia wskazała, że środki na ich działalność pochodzą z grantów unijnych lub krajowych. Na dalszych pozycjach wymieniano, między innymi prywatnych inwestorów oraz tzw. programy inkubacyjne. Ale te źródła stanowią zdecydowaną mniejszość - dodaje.



- Najczęściej wskazywana początkowa wielkość finansowania polskiego start-upu medycznego mieściła się w przedziale od 1 do 2 mln zł. Aż 78 proc. twórców takich projektów poszukuje aktywnie środków na dalszy rozwój swoich produktów - mówi Ligia Kornowska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.