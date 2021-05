Start-up z Polski wszedł na brytyjski rynek

Twórcy Nais, aplikacji do doceniania pracowników oraz budowania dobrej atmosfery

w zespołach wyszli poza granice Polski. Założyli spółkę Nais.co w Londynie. Zaczynają międzynarodowy rozwój usługi.

Autor:KDS

• 12 maj 2021 19:00





Nais to aplikacja all-in-one do doceniania, nagradzania, motywowania i angażowania pracowników (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nais został założony przez Iwonę Grochowską, Tomasza Józefackiego i Krzysztofa Mikulskiego w 2016 roku start-up.

Dziś ma ok. 50 tys. użytkowników i właśnie zaczyna ekspansję międzynarodową. Firma weszła na brytyjski rynek.

Do tej pory – co niespotykane na polskim rynku – Nais zebrał w kolejnych rundach finansowania od prywatnych inwestorów ok. 1,9 mln dolarów.

Nais to aplikacja all-in-one do doceniania, nagradzania, motywowania i angażowania pracowników. Aplikacja pozwala na natychmiastowe przekazanie informacji zwrotnej, podziękowania, docenienia czy nagrody. W ten sposób pomaga szefom, menedżerom firm – tych najmniejszych, średnich i dużych, które stoją przed wyzwaniem jak skutecznie motywować pracowników – zatrzymywać ich w firmie na dłużej. .

Rozwój w szybkim tempie

Pod koniec 2020 roku Nais zakwalifikował się do globalnego programu „Microsoft For Startups”, co oznacza dostęp do technologii, mentoringu, marketingu i sprzedaży.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Program „Microsoft For Startups” przeznaczony jest dla startupów, które posiadają rozwiązanie przetestowane przez klientów, najlepiej również wsparcie inwestora oraz zaangażowany zespół – mówi Wiktoria Przybylska, Startup Program Manager z Microsoftu. – Znalezienie się w programie oznacza, że startup osiągnął poziom dojrzałości, który pozwala na skupienie się na skalowaniu rozwiązania i to nie tylko na rynku lokalnym oraz że jest gotowy na rozmowy z najbardziej wymagającymi klientami – dodaje Przybylska.

Czytaj więcej: Informacja zwrotna jest królem, choć prowadzi i do problemów

Natomiast pod koniec marca 2021 roku Nais dostał się do Global Entrepreneur Programme (GEP), który prowadzi brytyjski rząd. Do programu GEP dotychczas zakwalifikowało się 26 firm z Polski, z czego 20 w ciągu ostatnich pięciu lat. GEP oferuje mentoring i wsparcie biznesowe dla firm spoza Wielkiej Brytanii – w założeniu, rozwoju i skalowaniu działalności na brytyjskim rynku. Wsparcie jest bezpłatne i obejmuje m.in. pomoc w rozpoczęciu działalności w Wielkiej Brytanii; mentoring doświadczonych przedsiębiorców; pomoc w opracowaniu biznesplanów; networking, w tym kontakty



z inwestorami; doradztwo dotyczące rozwoju na arenie międzynarodowej. - Cieszymy się, że Nais jest częścią naszej wyjątkowej globalnej sieci, brytyjskiego programu rządowego venture capital, który koncentruje się na wspieraniu zagranicznych przedsiębiorców. Chcemy, aby tak innowacyjne firmy jak Nais, o znacznym potencjale wzrostu, mogły realizować swoje ambicje tutaj, w Wielkiej Brytanii” – napisał do założycieli Nais w Polsce Derek Goodwin, Head of Entrepreneurship w brytyjskim ministerstwie handlu zagranicznego. Podbój Londynu Żeby wziąć udział w GEP i skorzystać z szansy globalnego rozwoju, Nais powołał spółkę w Wielkiej Brytanii – Nais.co, której prezesem został Tomasz Józefacki, jeden z trojga współzałożycieli Naisa w Polsce. I to on, wraz z międzynarodowym zespołem, odpowiada za rozwój Nais.co za granicą. – Oznacza to, że przenosimy nasze uniwersalne rozwiązanie, które wypracowaliśmy w Polsce, na rynki Europy Zachodniej i dalej do Stanów Zjednoczonych. To właśnie te dwa rynki – Wielka Brytania i USA – są najbardziej chłonne w obszarze technologii dla HR – mówi Tomasz Józefacki, prezes Nais.co. – Zaczynamy od brytyjskich firm i liczymy na pierwsze kontakty i obecność w USA. Szczególnie że wdrożymy ciekawe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które pozwolą menedżerom efektywniej udzielać feedbacku. Czytaj więcej: Pracownicy chcą się rozwijać i czuć się dobrze w miejscu pracy Nais w Polsce nadal będzie pracował nad rozwojem produktu, zgodnie z tym, czego oczekują klienci i w którą stronę zmierza świat relacji szef-pracownik. – Zbudowaliśmy grupę wiarygodnych dostawców, dzięki którym oferujemy klientom szeroki wybór benefitów pracowniczych najwyższej jakości. Mamy stabilny, wartościowy zespół ludzi, których łączy ambicja i wartości – te ostatnie dobrze widać w najtrudniejszych dla nas sytuacjach – mówi Iwona Grochowska, CEO Naisa. – Ogromnie się cieszę z naszego rozwoju i wyjścia za granicę, ale zapewniam, że w Polsce nadal będziemy dbać o pracowników i oferować jak najlepsze rozwiązania naszym klientom – dodaje Grochowska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.