Start-Up Challenge 2022: wybraliśmy najlepsze start-upy w Polsce

Podczas 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach rozdano nagrody w konkursie Start-Up Challenge. Oto wybrani w pięciu konkursowych kategoriach, najlepsi z najlepszych.

- Z naszego punktu widzenia jako organizatorów kongresu i jego start-upowego komponentu działania na rzecz rozwoju młodej przedsiębiorczości są niezwykle ważne i potrzebne - tłumaczy prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali Doctore.One, simpl.rent, The True Green, ULTRAXIS, OMNIAZ.

Chęć udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło blisko 150 start-upów, do półfinału zakwalifikowano po trzy start-upy w każdej kategorii.

W finale znalazło się 15 najlepszych start-upów, które walczyły o wygraną przed uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej - Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Z naszego punktu widzenia jako organizatorów kongresu i jego start-upowego komponentu działania na rzecz rozwoju młodej przedsiębiorczości są niezwykle ważne i potrzebne. Idei łączenia biznesu doświadczonego i mocno osadzonego w gospodarce z młodą, innowacyjną przedsiębiorczością niezmiennie nadajemy w naszych działaniach szczególną rangę - powiedział otwierając galę wręczenia wyróżnień najlepszym Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak podkreślał prezydent Katowic Marcin Krupa, Start-up Challenge jest "niezwykle pożyteczną inicjatywą Europejskiego Kongresu Gospodarczego kierowaną do młodego biznesu".

- Młodego nie tylko ze względu na wiek, ale ze względu na pomysł - innowacyjny, świeży. Potrzeba odwagi, siły i samozaparcia, aby zrealizować swój pomysł do końca, zaprezentować i umieć to obronić. Dlatego każdy uczestnik konkursu zasługuje na uznanie - zauważył. - To, co równie ważne, to fakt, że relatywnie młody biznes może korzystać z doświadczeń liderów, dojrzałego biznesu. To niezwykle pomocne w rozwoju miast, regionów i całego kraju - mówił Marcin Krupa.

Finaliści tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge uhonorowani zostaną także tytułem finalisty programu Incredibles. To zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka w 2017 r. program mentoringowo-edukacyjny dla najbardziej innowacyjnych polskich start-upów. Laureaci konkursu otrzymają również voucher od firmy OVHcloud na Fast-track do Startup Programu OVHcloud. Ponadto nagrodzone start-upy otrzymują kampanię promocyjną w mediach branżowych tworzących grupę PTWP. Najlepsi z najlepszych Start-upy, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu, walczyły w pięciu kategoriach branżowych: - health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia); - client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego); - environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów); - modern economy – przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja - business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR). W kategorii health & biotechnology zwycięzcą konkursu został Doctor.One. Start-up tworzy europejską sieć medyczną, w której lekarze oferują nowy model stałej opieki nad pacjentami w prostym abonamencie. Innowacyjna wirtualna przychodnia założona w maju 2021 roku, pozyskała inwestycję od Movens Capital i uruchomiła swoją działalność z kilkudziesięcioma lekarzami w grudniu 2021. Jurorzy docenili model biznesowy start-upu oraz innowacyjne podejście do obszaru stałej opieki medycznej. "Zdaniem oceniających odpowiada na aktualne zapotrzebowanie w zakresie lepszego dostępu do usług medycznych zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy dając poczucie „zaopiekowania” dla obu tych grup". simpl.rent zwyciężył w kategorii client & lifestyle. To pierwsza w Polsce platforma do weryfikacji najemców mieszkań online. Dzięki rozwojowi pakietu oferowanych usług simpl.rent stało się kompleksową platformą usług ubezpieczeniowych i finansowych dla najemców i wynajmujących mieszkania. "Jury zwróciło uwagę na duży potencjał do rozwoju na obecnym rynku najmu – produkt rozwiązuje realny problem osób wynajmujących mieszkania. Dodatkowy atut to stosunkowo łatwa skalowalność biznesu przy zachowaniu prostoty proponowanego rozwiązania online. Simpl.rent pomimo wczesnego etapu rozwoju, pozyskał już znaczących partnerów biznesowych". Zwycięzcą kategorii environment został The True Green. Misją The True Green jest wykorzystanie potencjału roślin jednorocznych jako przyszłościowych substytutu drewna używanego w meblarstwie i budownictwie. "Jury podkreśliło, że pomysł na substytut drewna twardego pozyskiwanego na bazie roślin jednorocznych, przyczynia się do ochrony drzew i naszych lasów, a przy tym proponuje nowy, alternatywny i drewnopodobny materiał budulcowy do szerokiego zastosowania. Jak dotąd produkt nie ma konkurencji w Europie". ULTRAXIS zwyciężył w kategorii modern economy. Spółka wdraża innowacyjne rozwiązanie obejmujące system monitorowania stanu konstrukcji bazujący na opracowanym pochyłomierzu AXIS1 o unikalnej rozdzielczości i stabilności długookresowej, umożliwiający wczesne wykrywanie stanów zagrożenia budowli, w oparciu o ultradźwiękową metodę pomiaru poziomu cieczy. Obecnie skonstruowany jest działający prototyp urządzenia AXIS1, który jest testowany w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. "Jury konkursu zwróciło uwagę na innowacyjność, łatwą skalowalność oraz szerokie spektrum zastosowania w branży rozwiązania zaprezentowanego przez ULTRAXIS". W kategorii business processes zwycięzcą został OMNIAZ. Start-up dostarcza branży FMCG metaverse (cyfrową rzeczywistość sklepu) za pośrednictwem technologii Computer Visions & Augmented Reality. Zdaniem jury "dzięki swojej rozszerzonej rzeczywistości twórcy zacierają różnice pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistym dla konsumentów dając im między innymi możliwość dokładnego zapoznanie się z produktem przed zakupem. Jury doceniło wizje rozwoju twórców pomysłu, jak również istniejące już partnerstwa i współprace biznesowe".

