Start-Up Challenge 2020: Oto najciekawsze start-upy w Polsce

W czwartek (3 września) podczas European Start-Up Days, imprezy towarzyszącej XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach, rozdano nagrody w konkursie Start-Up Challenge. Oto najlepsi z najlepszych.

Europejski Kongres Gospodarczy, którego organizatorem jest Grupa PTWP, już od 12 lat stwarza wszechstronne możliwości spotkań i prezentacji liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, przyczyniając się do promocji Katowic.

Do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zgłosiły się start-upy z Polski, a także m.in. z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA.

W finale znalazło się 18 najlepszych start-upów, które walczyły o wygraną przed uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejskim Kongresem Gospodarczym oraz European Tech and Start-up Days, zgromadzonymi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Co roku organizując Europejski Kongres Gospodarczy, mamy nadzieję, że nowy, innowacyjny biznes będzie łączył się z tym dojrzałym – z inwestorami. Dla nas szczególnie liczy się efektywność. Chcemy, aby to spotkanie przynosiło rezultaty – mówi Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP. – Do tegorocznej edycji konkursu Start-Up Challenge zgłosiło się 250 start-upów. Poziom był bardzo wysoki – dodaje.



Zwycięzcy dołączą do zespołu Incredibles i otrzymają możliwość udziału w programie akceleracyjnym Incredibles powered by Sebastian Kulczyk. W ramach programu mają możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.



W kategorii New Industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny) najciekawszy okazał się start-up działający w sektorze kosmicznym - Progresja Space.



Zespół rozwija własne produkty na rynku małych satelitów tzw. smallsatów. Zastosowanie napędów do małych satelitów umożliwi funkcjonowanie konstelacji małych satelitów, które będą dostarczać takie usługi jak 5G, internet satelitarny czy obserwacja Ziemi. Jednocześnie napędy zadbają o usuwanie śmieci kosmicznych. W związku z dynamicznym rozwojem (miniaturyzacją, komercjalizacją) małych satelitów nie wszystkie moduły nadążyły za ich rozwojem. Rynek małych satelitów jest rynkiem bardzo młodym. Innowacją start-upu są dedykowane, kompletne systemy napędowe, zamknięte w jednym module, które przyłączane są do szyny satelity CubeSat.





Jury wyróżniło start-up za ciekawy pomysł na rozwój biznesu z Polski na globalną skalę w sektorze kosmicznym. Popularność satelitów stwarza szanse na biznesowy sukces przedsięwzięcia.



W kategorii Tradition & Modernity (Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo) wygrała firma KPMP.



Celem jej projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania dla budownictwa drogowego. Specjalnie zaprojektowana belka oporowo – najazdowa ma na celu zredukowanie kosztów i czasu wykonania złączy asfaltowych. Zadaniem KPMP jest skrócenie obecnego procesu budowy drogi z pięciu do jednego etapu.



Jury wyróżniło ich za dostrzeżenie nieoczywistej luki rynkowej w branży budownictwa drogowego oraz uniwersalność i prostota pomysłu.



Najlepszy w kategorii Health & Biotechnology (Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia) okazała się polska firma biotechnologiczna Biotts, rozwijająca autorskie technologie transportu leków i receptury leków w obszarze onkologii, dermatologii oraz chorób autoimmunologicznych w oparciu o unikatowe technologie produkcji, nowe podejście do procesów łączenia substancji oraz wiedzy, w jaki sposób komórki ludzkie się komunikują między sobą.



Zespół technologów Biotts opracował m.in. autorską, przełomową technologię otrzymywania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego MTC-Y (Multifunctional Transdermal Carrier-Y). Dzięki unikalnym właściwościom systemu, możliwe jest zwiększenie biodostępności substancji czynnych kilkukrotnie, umożliwiając substancjom czynnym penetrację przez bariery skórne aż do kilkunastu centymetrów, sięgając tkanek miękkich oraz kości. Unikatowy system transdermalny MTC-Y może być w prosty sposób modyfikowany, aby uzyskać celowane działanie w chorobowo zmienionych tkankach. Dzięki zwiększeniu biodostępności substancji możliwe jest obniżenie dawki terapeutycznej, przy zachowaniu pierwotnego działania i jednoczesnym osłabieniu działań niepożądanych.



Jury doceniło innowacyjność projektu tak przydatnego społeczeństwu na dynamicznie rozwijającym się rynku. Solidnie opracowany model biznesowy, gotowość technologiczną oraz kompetencje zespołu



Kolejna kategoria to Environment (Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów). Najlepszy w tym obszarze jest NataLab - start-up zajmujący się technologią dla energetyki i tymi z zakresu przetwarzania odpadów. Produkt nr 1 to instalacja do zgazowania organicznych odpadów niebezpiecznych. Produkt nr 2 to instalacja zgazowania odpadów elektronicznych, wielowarstwowych. Oba produkty posiadają przełomową technologię katalitycznego oczyszczania gazów poprocesowych w reaktorach rewersyjno-przepływowych. Spółka dysponuje przemysłowym prototypem. Seria testów pozwoliła im uzyskać unikalne know-how.



Jury wyróżniło tę koncepcję za przełomowość rozwiązania, doskonale wpisującą się w prośrodowiskowe tendencje oraz trafną analizę potrzeb społeczności lokalnych.



Jeśli chodzi o kategorię Clinet & Lifestyle, to zwycięzcą został start-up Gamehag, który powstał w 2016 r. Autorski portal Gamehag.com przetłumaczony został na 9 języków i skupia prawie 6,5 miliona użytkowników na całym świecie, którzy dotychczas otrzymali nagrody o wartości blisko 20 milionów złotych. Portal wdraża elementy grywalizacji poprzez współtworzenie portalu przez użytkowników i zdobywanie Kamieni Dusz w zamian za wykonywanie zadań w grach partnerów portalu, pozwalając na testowanie nowych produkcji online. Kolejnym kamieniem milowym w planach rozwoju startupu jest wejście na rynki azjatyckie.



Jury doceniło duży potencjał platformy dla graczy, skalowalność projektu, pogłębioną analizę rynku oraz dobrze sprecyzowane cele biznesowe.



Kategorię Business Process wygrał start-up ICsec. To polski producent dostarczający rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych oraz środowiskach systemów SCADA dla przedsiębiorstw z infrastrukturą krytyczną. Strategicznym produktem ICsec jest system Scadvance do monitorowania i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami.



Jury doceniło rozwiązanie za unikatowość technologii przeciwdziałania coraz powszechniejszym cyberatakom. Zapobieganie im jest największym wyzwaniem w dobie cyfryzacji.



Wyróżnione zostały także 3 start-upy, którym przyznano granty finansowe ufundowane przez Marszałka Województwa Śląskiego wraz ze wsparciem Śląskiego Funduszu Rozwoju.



- Województwo śląskie aktywnie włącza się w tematy związane ze start-upami. W tym roku nasza aktywność jest większa niż dotychczas. Marszałek województwa śląskiego ufundował nagrodę – mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego. – Wierzę, że połączenie początkującego biznesu z dojrzałym pozwoli na rozwinięcie skrzydeł – dodaje.



- Spotykamy się w wyjątkowym momencie. Każdy jako projektodawca zderza się w tej chwili z nową codziennością, mającą wpływ na poszczególne sektory i przedstawione projekty. Uważam, że cała finałowa 18 jest gotowa, żeby konkurować nie tylko na arenie polskiej, ale także na międzynarodowej – komentuje Marcin Wilk, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju.



Pierwszy grant w wysokości 20 tysięcy złotych trafia do Biotts. Drugie wyróżnienie w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymuje Gamehag. Ostatnia nagroda pieniężna, również w wysokości 15 tysięcy złotych, wędruje do Holo4labs.



Holo4Labs to start-up, który został stworzony przez firmę Solution4Labs, należącą do polskiej grupy technologicznzej TenderHut. Solution4Labs zapewnia nowoczesnym laboratoriom wdrażanie, sprawdzanie i optymalizację rozwiązań klasy LIMS. Pracując z laboratoriami jako partner naukowy ThermoFisher, Soltuion4Labs tworzy systemy, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom, rozwiązują problemy i usuwają niedogodności dla klientów.



Z kolei nagrody w formie pakietu doradztwa inwestycyjnego, ufundowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, trafiają do: Customy, Dynamic Air Cooling, Silencions.



- Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozmawialiśmy o wielkich projektach, które będą zmieniać region. Zapominamy czasem o tych małych biznesach. Właśnie dlatego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ufundowała nagrodę dla 3 projektów. Tym samym chcemy odczarować mit, że strefy są tylko dla największych. Duże spółki stać na prawników i konsultantów. My chcemy dać to młodym firmom, nie tylko dzisiaj. Przychodźcie do nas z każdym pomysłem, strefa jest dla was – mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



Customy oferuje innowacyjne rozwiązania w chirurgii onkologicznej i urazowej. Korzystając z oprogramowania do planowania przedoperacyjnego 3D i technologii druku 3D, dostarcza chirurgom niestandardowy zestaw rekonstrukcyjny - Customy RecoBox. RecoBox jest projektowany i produkowany na indywidualne potrzeby pacjentów i składa się ze spersonalizowanych implantów, przewodników chirurgicznych i modeli anatomicznych. Jego głównym celem jest pomoc chirurgom w wygodniejszym osiągnięciu najlepszych wyników leczenia, a pacjentom w przywróceniu nie tylko utraconej funkcjonalności, ale także estetyki.



Technologia Dynamic Air Cooling (DAC) - to nowy ekologiczny sposób wytwarzania chłodu i chłodnictwa powietrza przemysłowego lub mieszkalnego. Rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę o 60 stopni Celsjusza, bez wpływu na środowisko - nie wykorzystuje syntetycznych chłodziw, nie emituje ciepła ani CO2. DAC to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie - jest nawet o 50 proc. tańsze w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją czy technologią chłodniczą.



Silencions dąży do poprawy jakości życia ludzi poprzez zmniejszenie emisji hałasu pojazdów, sprzętu budowlanego i artykułów gospodarstwa domowego. Nowatorskie rozwiązanie osiąga bezprecedensowe tłumienie hałasu i drgań bez zwiększania masy konstrukcji i bez użycia dodatkowego zasilania. Technologia ta umożliwia walkę z hałasem tam gdzie do tej pory niemożliwe było stosowanie innych rozwiązań akustycznych lub gdzie były one mało skuteczne. Technologia Silencions zapewnia wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej dla niskich częstotliwości, jednocześnie będąc jednym z najlżejszych i najcieńszych materiałów dostępnych na rynku.

