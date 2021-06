Spoko.app powiększa zespół

Spoko.app, polski fintech działający na międzynarodowych rynkach w najbliższym czasie zamierza powiększyć swój zespół.

Obecnie w fintechu Spoko.app pracuje prawie 40 osób (fot. Shutterstock)

Przekazy pieniężne dokonywane przez Spoko.app można realizować z 32 do 45 krajów. Usługa umożliwia transfer pieniędzy np. do Nigerii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Kazachstanu, Rosji czy Turcji. Systematycznie wzrasta również liczba użytkowników – aktualnie jest to ponad 500 tys. klientów (dla porównania w maju ubiegłego roku było to 100 tys. osób).

Obecnie w fintechu pracuje prawie 40 osób, wśród których są m.in. Białorusini, Ukraińcy, Turcy, Nigeryjczycy, Rosjanie i Polacy. Zajmują oni stanowiska związane z obsługą klientów oraz w zespole IT, który dba zaplecze technologiczne systemu i aplikacji do przekazów pieniężnych.

Aktualnie firma poszukuje m.in. mobile testera, który zajmie się testowaniem aplikacji mobilnej i webowej oraz analizą i raportowaniem błędów. Spoko.app buduje także własny zespół deweloperski, w związku z czym w najbliższych miesiącach firma zamierza zatrudnić kolejne 10 osób m.in. na stanowiskach mobile team leader, senior Java developer, iOS developer i Android developer, które będą odpowiadać za dalszy rozwój produktu.

- Praca w fintechu to duża elastyczność i zupełnie inne podejście do pracownika, jego potrzeb i rozwoju niż w dużych, mniej „zwinnych” instytucjach. Możliwość zdobywania doświadczenia na międzynarodowych rynkach jest dla kandydatów dużą zachętą. Z drugiej strony, jest to również spore wyzwanie, ponieważ firma szybko się rozwija i mimo głównej strategii, jest elastyczna oraz na bieżąco weryfikuje swoje założenia, dlatego pracownicy również muszą być przygotowani na mnogość nowych zadań – dodaje Paweł Pełtak, szef HR-u w Spoko.app.

Praca w międzynarodowym otoczeniu to jednak wyzwania dla przyszłych kandydatów. Firma umożliwia klientom kontakt z konsultantami poprzez popularne kanały komunikacji, m.in. Messenger, WhatsApp (wykorzystywane są także kanały używane przez lokalne społeczności). Stąd jednym z podstawowych warunków zatrudnienia jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Pracujący z użytkownikami aplikacji muszą znać języki, które pozwolą porozumieć się z osobami we wszystkich krajach. Dlatego Spoko.app zatrudnia ekspatów, którzy pozwalają lepiej rozumieć nie tylko język, ale również kulturę i oczekiwania użytkowników aplikacji.

