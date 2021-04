Rynek benefitów musi nadążać. Czas na zdrowie pracowników

Pomoc psychologów i wsparcie rozwoju osobistego zamiast bonów zakupowych, pakietów fitness i „owocowych czwartków”. Tak będzie wyglądał pospandemiczny rynek befitów pracowniczych. W Polsce powstała pierwsza platforma dla firm, które chcą zmienić podejście do benefitów i zadbać o pracowników. Jej założycielką jest psycholożka Małgorzata Ohme.

20 kwi 2021





1 na 6 pracowników potrzebuje wsparcia psychicznego w trakcie pandemii (fot. Pixabay)

74 proc. pracowników uważa, że najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy. Priorytetowe stało się także oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje na to 73,3 proc. badanych.

Z badań Mental Health Fundation wynika, że 1/3 pracowników zmaga się ze spadkiem motywacji podczas pracy zdalnej. 1 na 6 pracowników potrzebuje wsparcia psychicznego w trakcie pandemii, a 70 proc. z nich odczuwa lęk i ma problemy z koncentracją ze względu na pandemię.

Odpowiedzią na tego typu problemu są nowo powstające inicjatywy wspierające zdrowie psychiczne pracowników.

Pandemia koronawirusa mocno namieszała w wielu firmach. Nie mówimy tylko o ekspresowym wprowadzeniu pracy zdalnej. Wiele zmieniło się w kwestii benefitów pracowniczych. Spada popularność „owocowych czwartków”, z powodu obostrzeń zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się karty sportowe. Wzrasta natomiast potrzeba szerokiej oferty pakietów medycznych, co patrząc na sytuacje w ochronie zdrowia nie powinno dziwić.

Pokazał to m.in. raport Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki". Wynika z niego, że niespełna 74 proc. pracowników uważa, że najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy. Priorytetowe stało się także oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje na to 73,3 proc. badanych.

źrodło: raport Activy

Szkody psychospołeczne i ekonomiczne, jakie wyrządziła pandemia, stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania firm. W dobie przeciążonego systemu opieki zdrowotnej najatrakcyjniejszymi benefitami stają się te, które pomagają zmagać się ze stresem, z lękiem, wypaleniem zawodowym, czy depresją pracowników.

To, co zaczyna się dziać w Polsce, od dawna obserwować możemy za oceanem. Tu najwięksi pracodawcy dostrzegają potrzebę mentalnego wsparcia pracowników. Na świecie wsparcie psychologiczne dla pracowników za pośrednictwem platform internetowych udostępniają tacy technologiczni giganci, jak Google, Facebook, Uber, Twitter czy eBay, a także tradycyjne firmy, m.in. Domino’s, Sephora, Pixars. Epidemia stresu Z badań Mental Health Fundation wynika, że 1/3 pracowników zmaga się ze spadkiem motywacji podczas pracy zdalnej. 1 na 6 pracowników potrzebuje wsparcia psychicznego w trakcie pandemii, a 70 proc. z nich odczuwa lęk i ma problemy z koncentracją ze względu na pandemię. Walcząc ze stresem jaki przynosi niepewność dalszego rozwoju pandemii czy strach o zatrudnienie często sięgamy po używki. Z raportu Stresoodporni wynika, że nawet 7 na 10 pracowników w trakcie pandemii walczy ze stresem, sięgając po alkohol, używki i środki uspokajające. Zobacz: Liderzy na skraju wytrzymania. To ich psychika obrywa najbardziej Polscy pracownicy należą do grona tych najbardziej zestresowanych od lat. Pandemia tylko pogłębiła te procesy. Z sondażu przeprowadzonego przez Hays Polska wynika, że wśród ponad 1400 respondentów w Polsce, pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w ostatnich miesiącach doświadczyło 32 proc. specjalistów i menedżerów. Zaledwie 36 proc. z nich otrzymało od pracodawcy jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie. - Główna idea, która powinna właśnie teraz przyświecać pracodawcom, to zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Temat ten nie jest nowością, ale pandemia uwypukliła wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne. Teraz jest czas na działanie. Niestety, część firm wciąż nie zauważa tego problemu. Niektórzy pracownicy przeszli przez pandemię w sposób bezproblemowy, ale inni bardzo podupadli na zdrowiu psychicznym, głównie z powodu izolacji, utraty pracy, gorszej sytuacji finansowej. Stres opanował wiele sfer życia - podkreśla Maja Kołodziejczyk, psycholog, HR-owiec, Senior HR Manager w agencji kreatywnej 180heartbeats/JvM. Aplikacja Mindgram (fot. mat. pras.) Odpowiedzią na tego typu problemy są nowo powstające inicjatywy wspierające zdrowie psychiczne pracowników. Mindgram to pierwsza w Polsce platforma online i aplikacja umożliwiająca kompleksową opiekę specjalistów - psychologów oraz trenerów profilaktyki zdrowia i rozwoju osobistego, skierowana do pracowników firm i ich rodzin. Startup założony przez Małgorzatę Ohme pozyskał 8,5 miliona złotych na rozwój benefitów poprawiających jakość życia oraz zdrowia w firmach i korporacjach. - Potencjał dalszego rozwoju Mindgram określają dwa czynniki - olbrzymie zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną wśród pracowników i globalne trendy. Najbardziej progresywne firmy, jak Google czy Facebook, w dobie pandemii COVID-19 błyskawicznie dokonały rewizji polityki benefitów pracowniczych, zamieniając bony zakupowe, pakiety fitness, czy „owocowe czwartki” na dodatki ukierunkowane na zdrowie, kondycję psychiczną i zwiększanie odporności pracowników. Ten trend widzimy już w Polsce - wyjaśnia Małgorzata Ohme. Zainteresowane współpracą ze startupem zgłosiły już m.in. UPC, Wakacje.pl, TUiR Unum, Packhelp, Whites, 7N. Mindgram to platforma wsparcia psychologicznego i rozwoju dla pracowników. Dostęp do niej wykupuje pracodawca w modelu subskrypcyjnym. Każdy pracownik firmy, która skorzysta z platformy otrzymuje indywidualną opiekę psychologiczną według specjalnie przygotowanej metodologii opartej na dostępnej wiedzy medycznej i badaniach klinicznych (z takich dziedzin, jak psychologia pozytywna, psychoterapia systemowa czy terapia poznawczo-behawioralna). W ramach miesięcznego abonamentu pracownik ma do wyboru warsztaty grupowe oraz pakiety mindfulness, treningi relaksacyjne, medytacje i programy terapeutyczne. Mindgram oferuje również bezpłatny dostęp dla innych członków rodziny. - Dobrostan pracowników ma realne przełożenie na skuteczne funkcjonowanie firmy: zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a redukuje absencję i prezentyzm. Według WHO każdy 1 dolar zainwestowany w zdrowie psychiczne pracowników generuje 4 dolary zwrotu dla firmy –wyjaśnia Jakub Zieliński, CEO startupu. Kosztowne zdrowie psychiczne Szacuje się, że w Polsce na zaburzenia psychiczne cierpi około 8 mln dorosłych Polaków, z których co roku 1,5 mln trafia do szpitali psychiatrycznych. Prawie co czwarty Polak (23,4 proc.) zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem psychicznym. Problem dotyczy nie tylko naszego kraju. Szacuje się, że ponad 300 milionów ludzi cierpi na depresję. Zaburzenia psychiczne przyczyniają się do spadku produktywności pracownika, co kosztuje światową gospodarkę 1 bilion dolarów rocznie.

