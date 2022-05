Rusza kolejna edycja programu mentoringowego Sebastiana Kulczyka

Ruszyła kolejna edycja programu mentoringowego Sebastiana Kulczyka dla startupów InCredibles. Najlepsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych, szytych na miarę warsztatów, indywidualnych konsultacji z ekspertami, inwestorami oraz z udziału w międzynarodowych konferencjach.

jk

• 16 maj 2022 15:16





Sebastian Kulczyk już od pięciu lat wspiera i promuje najlepsze polskie startupy (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

InCredibles to, jak deklarują jego twórcy, najszybciej rozwijający się i najbardziej rozbudowany merytorycznie program budowy kompetencji dla startupów w Polsce.

Jako pierwsze do VI edycji programu zakwalifikowały się trzy spółki (z docelowych dziesięciu) – finaliści konkursu Startup Challenge: Doctor.One, The TrueGreen oraz OMNIAZ.

Partnerami szóstej edycji Incredible Academy są serwisy WNP.pl i PulsHR.pl.

Sebastian Kulczyk już od pięciu lat wspiera i promuje najlepsze polskie startupy poprzez projekt InCredibles. To, jak deklarują twórcy projektu, najszybciej rozwijający się i najbardziej rozbudowany merytorycznie program budowy kompetencji dla startupów w Polsce. To kilka miesięcy bezpłatnego wsparcia przez polskich i zagranicznych mentorów - uznanych founderów, inwestorów, doradców i specjalistów z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży i marketingu, strategii, komunikacji, finansowania i HR.

- Dzielimy się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też sprawdzonymi kontaktami. Skutecznie łączymy InCredibles z inwestorami, klientami i kontrahentami. W ciągu kilku lat stworzyliśmy sieć mentorów, centrów kompetencji, organizacji branżowych i funduszy venture capital, która stała się unikalną platformą wsparcia, rozwoju oraz inspiracji młodych liderów przedsiębiorczości. I jak co roku, stawiamy na odpowiedzialnych, takich, którym nie jest wszystko jedno jak, i z kim robią biznes – mówi Sebastian Kulczyk, pomysłodawca InCredibles.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do tegorocznej edycji dołączają kolejni mentorzy oraz partnerzy, a wśród nich m.in. AWS, EY, My Company, Tech To the Rescue, Startup House, The Heart.

VI edycja programu

Jako pierwsze do VI edycji programu zakwalifikowały się trzy innowacyjne spółki – zwycięzcy konkursu Startup Challenge 2022 zorganizowanego w ramach European Tech and Start-up Days w Katowicach - Doctor.One, The TrueGreen oraz OMNIAZ. Spółki zostały wyłonione w dwuetapowym procesie selekcji – spośród piątki finalistów Startup Challenge. Ostatecznego wyboru dokonało jury składające się z przedstawicieli regionalnych organizacji partnerskich z Wrocławia, Łodzi, Gdańska i Puław.

Pozostali finaliści InCredibles VI (łącznie 10 spółek) zostaną wyłonieni w trwających już konkursach: „Orzeł Innowacji” (Rzeczpospolita), „Zagraj o mentoring” (wrocławski inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości), MeetUp Day (Platforma Startowa - Wschodni Akcelerator Biznesu), „Hej StartUP!” (Gdański Inkubator Przedsiębiorczości - Starter), Mam Pomysł na Startup (Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości), Carpathian Startup Fest (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA) oraz rankingu „25 najlepszych polskich startupów” (miesięcznika My Company). Oni zyskali dzięki InCredibles W V edycji programu InCredibles wzięło udział 11 spółek: Holo4Labs, FibriTech, Warmie, Wood Core House, cux.io, IDENTT, SunRoof Technology, MAB Robotics, Cloud Partners, Visual Tech-Lab, Vertigo Farms. Laureaci skorzystali z ponad 70 indywidualnych konsultacji oraz 8 szytych na miarę warsztatów mentorskich i eksperckich. Dodatkowo uczestnicy V edycji InCredibles zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Digital University – konferencjach Masters & Robots oraz HRevolution, a także dedykowanych InCredibles wykładach i spotkaniach

z międzynarodowymi mentorami Masters & Robots. Z kolei Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu i MyCompany udostępniły spółkom InCredibles bezpłatne prenumeraty swoich wydań elektronicznych. Zwieńczeniem V edycji był „InCredibles – Elevator Pitch”, czyli możliwość zaprezentowania się renomowanym funduszom venture capital – Inovo Venture Partners, Manta Ray Ventures, OTB Venture Capital, SMOK Ventures oraz Google for Startups CEE. Jurorzy wskazali spółki, którym zaproponowano dodatkowe świadczenia mentoringowe i akceleracyjne oraz kontakt z potencjalnymi inwestorami. Sebastian Kulczyk, inicjator InCredibles oraz founder Manta Ray Ventures, zaoferowali przedstawicielowi jednej ze spółek m.in. bezpłatne miejsce na pierwszych w Polsce 2-letnich studiach online MBA for Startups. Dwie spółki z programu InCredibles (z edycji III i IV) otrzymały również dodatkowe wsparcie. Spółka Nevomo buduje na terenie udostępnionym przez Ciech Sarzyna magnetyczny tor testowy dla kolei dużych prędkości. Z kolei spółka Skriware dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka wdrożyła swoje pionierskie rozwiązanie technologiczne SkriLab w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. Partnerami szóstej edycji Incredible Academy są serwisy: WNP.pl i PulsHR.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU