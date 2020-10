Rozwiń swój biznes w programie #StartUP Małopolska

Ruszył nabór do 6. edycji programu szkoleniowo-mentorskiego dla firm #StartUP Małopolska. Jest on kierowany do mikro, małych i średnich firm z tego regionu działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Autor:pt

• 6 paź 2020 20:40





W dotychczasowych pięciu edycjach #StartUP Małopolska wzięło udział 35 małopolskich firm (fot. pixabay)

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”.

Nabór trwa do 1 listopada 2020 r.

- Program ma wspierać przedsiębiorców z regionu będących na początku swojej drogi biznesowej i pomóc im w doskonaleniu kompetencji kluczowych dla rozwoju własnej firmy. Co więcej, ma dostarczyć inspiracji i motywacji do dalszego działania - wyjaśnia wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Program rozpoczynają dwudniowe warsztaty przedakceleracyjne, podczas których uczestnicy analizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm. Na tej podstawie wyodrębniają obszary do optymalizacji, a tym samym definiują zakres wsparcia i tematykę szkoleń w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał na ich potrzeby.

W trakcie sześciodniowego programu specjalistycznych szkoleń firmy poszerzają wiedzę m.in. w obszarze sprzedaży, marketingu oraz prezentacji swojej oferty przez potencjalnymi inwestorami i klientami. Wszystkie warsztaty prowadzone są w małych grupach, aby zapewnić jak największą efektywność (5-8 firm).

Każda z firm korzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorami (10 godzin) w wybranych przez siebie obszarach tematycznych. Całość działań szkoleniowo-mentorskich uzupełnia możliwość udziału firm w największych branżowych i startupowych wydarzeniach organizowanych w Polsce.

W poprzednich edycjach programu przedsiębiorcy uczestniczyli m.in. w InfoShare, I love marketing czy I love commerce. Każde przedsiębiorstwo objęte będzie również wsparciem managera akceleracji, który pomoże określić kierunki dalszego rozwoju firmy.

Wsparcie w ramach programu będzie realizowane w okresie od listopada 2020 r. do lutego 2021 r.

Aby zgłosić się do 6. edycji programu #StartUP Małopolska wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.startup.malopolska.pl. Nabór trwa do 1 listopada 2020 r.

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W dotychczasowych pięciu edycjach wzięło udział 35 małopolskich firm.

