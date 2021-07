Przestali działać na freestyle'u, w pandemii urośli pięciokrotnie

Miniony rok Salesbook zaliczyć może do wyjątkowo udanych. Portfolio firm korzystających z oferowanego przez nich rozwiązania zwiększyło się pięciokrotnie. Do tego dokonano zmian w strukturze organizacji, usystematyzowano procesy HR. Plany na przyszłość zwycięzca Start-up Challenge z 2019 roku ma ambitne. - Długofalowo nasza strategia jest bardzo klarowna – wyjść za granicę - podkreśla w rozmowie Dariusz Nawojczyk, CMO Salesbook.

Ciężko w 2021 roku nie zapytać o poprzedni rok, choć dla Salesbook był to raczej dobry czas.

Dariusz Nawojczyk, CMO Salesbook: Dla nas był to rok przełomowy i rekordowy. Dokonaliśmy zmian w strukturze organizacji, zredefiniowaliśmy podejście do produktu i sposobu adresowania rynku. Postawiliśmy w tym obszarze na podejście sektorowe, uwzględniające przede wszystkim średnie firmy. W ten sposób zwiększyliśmy portfolio naszych klientów pięciokrotnie.

Kolejnym krokiem milowym, który udało nam się osiągnąć w 2020 roku, było przekroczenie jednego miliona dolarów ARR’u (Anual Recurring Revenue, powtarzalny roczny przychód – przyp. red.). To jest kamień milowy wielu start-upów, który potwierdza, że firma znalazła trakcję rynkową, i który zbliża nas do pozyskania kolejnej rundy finansowania.

Jak pandemia wpłynęła na waszą pracę?

Pokazała, że klasyczne spotkania z klientem face-to-face, przedstawianie broszur i zbieranie danych za pomocą formularzy to podejście bardzo kruche. Okazało się, że Salesbook może to skutecznie zmieniać jako rozwiązanie, które pozwala przy pomocy dowolnego narzędzia telekonferencyjnego połączyć się klientem i przejść cały proces sprzedażowy krok po kroku. Doświadczenie klienta podczas takiego spotkania znacznie wykracza ponad klasyczne podejście, kiedy z teczki wyciągaliśmy broszury, papiery, formularze.

Salesbook wprowadza do działań handlowych ustrukturyzowany proces. Każdy kolejny etap pojawia się na tablecie – klient wraz ze sprzedawcą np. za pomocą kilku suwaków są w stanie szybko dookreślić potrzeby, a następnie wygenerować natychmiastowo ofertę dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Umowę możemy podpisać na miejscu na tablecie lub za pomocą wiadomości SMS (jeśli prowadzimy spotkanie zdalne).

Pandemia dla wielu naszych klientów w pierwszym momencie była zaskoczeniem. Jak się dziś okazuje, dzięki wykorzystywaniu takiego rozwiązania, jak Salesbook, część z nich zwiększyła efektywność swoich działań sprzedażowych nawet o 54 proc.

Dopytam o klientów, bo to, co stało się w marcu, było dla większości przerażające. Myślę tu o przejściu z offline’u do online’u. Ostrożnie podchodziliśmy w pierwszej fazie pandemii do spotkań online.

Osobiście strachu przed nowym paradygmatem spotkania nie odczułem. Zrobiliśmy kampanię informacyjną, w której tłumaczyliśmy, że mamy do czynienia z nową rzeczywistością i w ostateczności klienci docenią to, że nie muszą być w określonym miejscu, o określonym czasie, że dajemy im nowe doświadczenia w postaci bodźców wizualnych, nie tylko „gadających głów”. Nasi klienci, wracając do nas po jakimś czasie, podkreślali, że ich agenci de facto mają dziś dwa razy więcej spotkań, bo Salesbook przyspieszył ofertowanie i dał możliwość pracy zdalnej.

Cały rok 2020 był taki dobry czy jednak początek pandemii to było zauważalne spowolnienie?

Od samego początku był to dla nas bardzo dobry czas. Może jest to efekt tego, że staraliśmy się informować naszych klientów, poprzez media, nasz blog, newslettery czy kampanie, że z każdego zagrożenia może wyniknąć jakaś szansa. Szansą dla nich było wejście na inny poziom komunikacji z ich klientami.

Oczywiście, na samym początku użytkownicy naszego rozwiązania zwracali uwagę, że problemy mają ci, którzy są mniej obeznani z technologiami. To jednak bardzo szybko się zmieniło, bo inaczej nie dało się funkcjonować.

Jak macie plany na najbliższe miesiące?

Cały czas walczymy o nowych klientów, by utrzymać trendy z roku 2020. Naszą wielką ambicją jest również wejście na rynki zagraniczne. Mamy model, który sprawdził się na jednym rynku, dlaczego więc miałby nie działać na rynkach zagranicznych?

Długofalowo nasza strategia jest więc bardzo klarowna – wyjść za granicę. Polski rynek, mimo że mieszka tu całkiem dużo osób, nie jest zbyt pojemny i narzędziowo rozwinięty. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii mieszka około dwa razy więcej osób niż w Polsce, biznesów jest jednak dziesięć razy więcej. To pokazuje potencjał. Podobnie jest w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych – i to są rynki, w które chcemy celować.

Z jakimi zmianami będzie się musiało to wiązać w organizacji?

To się wiąże przede wszystkim z zaadresowaniem odpowiednich budżetów. Musimy mieć odpowiednie środki do tego, by te rynki zdobyć. One są bardziej konkurencyjne i koszt pozyskania klienta jest nieporównywalnie większy. Poszukujemy inwestora, który chciałby w takim skalowaniu procesu nam pomóc.

Dariusz Nawojczyk fot. mat. pras.

To przyszłość. Jacy inwestorzy wspierają was dziś?

Nadal na pokładzie mamy dwa fundusze: SpeedUp Group oraz CobinAngels. To są dwa fundusze, które zainwestowały we wczesnej fazie rozwoju Salesbooka. Tak jak wspomniałem, dziś poszukujemy inwestora, który sfinansuje nam rundę, którą nazywamy roboczo pre-A.

Po pewnym czasie naszej działalności okazało się, że Salesbook ma swoje miejsce na rynku. Start-upy bardzo często tego miejsca szukają długo. Mają produkt, ale nie potrafią znaleźć odpowiedniego połączenia z rynkiem. W naszym wypadku to połączenie znaleźliśmy stosunkowo szybko, szczególnie w branży energetycznej, ubezpieczeniowej czy retailu.

Prócz tego dopasowania mamy dobrze ułożony proces wewnętrzny. Zreorganizowaliśmy się wewnątrz, mamy odpowiednie działy, procedury. Łatwo nam dziś zatrudniać osoby, wdrażać je do organizacji. Nie działamy na „freestyle’u” – wiemy, co robimy.

Start-upy bardzo często wypadają z rynku, bo nie chcą się profesjonalizować. Cały czas im się wydaje, że luźne podejście do zarządzania jest czymś „fajnym”. To oczywiście jest przyjemne w pierwszej fazie – kreatywnej, kiedy szukamy tzw. market fitu, kiedy nasza otwartość sprawia, że możemy czerpać inspirację z różnych źródeł.

Przychodzi jednak taki moment, kiedy musimy zamienić się w firmę. Wtedy warto już mieć procedury HR, procedury sprzedażowe, marketingowe czy też procedury w zarządzaniu wytwarzaniem aplikacji, co jest istotne, jeśli chodzi o tempo wprowadzania nowych funkcjonalności.

Salesbook dziś jest już trochę taką maszynką – wiemy, ile kosztuje nas pozyskanie klienta i wiemy, ile ten klient przyniesie nam gotówki. Wiemy, jak dołączyć nowe osoby do organizacji, jak chcemy rozwijać nasz produkt i jak pomagać na rynku w profesjonalizowaniu działów sprzedażowych.

Zapytam o waszych pracowników. Trudno jest dziś znaleźć na rynku ludzi, którzy z łatwością wchodzą w strukturę waszego myślenia?

Rok 2020 to jest ogrom pracy, którą włożyliśmy w sprocedurowanie wszystkich naszych aspektów związanych z obszarem HR. Przepisaliśmy wszystkie umowy, regulaminy, procedury onboardingowe, politykę HR-ową, opisy poszczególnych stanowisk. Na wszystkich stanowiskach mamy przejrzyste widełki płacowe. Kandydat przychodzący do naszej firmy na starcie dostaje cały pakiet informacji dotyczących zarobków, oczekiwań wobec niego i ścieżki kariery.

Salesbook cały czas poszukuje ludzi, którzy chcą pracować dla wizji. Naszą wizją jest dostarczenie narzędzia, które zamienia procesy prowadzone przez zespoły sprzedażowe w systemy bardziej zbliżone do e-commerce. E-commerce jest zautomatyzowany, opiera się na danych. Nikt nie dzwoni do nas, kiedy kupujemy sobie buty czy ubrania. Są jednak takie sektory gospodarki, w których nie pozwolimy sobie na zakup danego rozwiązania bez kontaktu z przedstawicielem. My chcemy ten proces sprzedaży wymagający rozmowy z ludźmi jak najbardziej automatyzować. Z jednej strony pomagamy tym, którzy sprzedają, z drugiej dajemy ogrom wiedzy analitycznej tym, którzy taką sprzedażą zarządzają. Każdy, kto chwyta tę wizję, jest miło przez nas witany.

Co dajecie w zamian?

Na przykład program ESOP. Ci ludzie, o których wiemy, że rozumieją naszą wizję, stają się współwłaścicielami naszej firmy. Dostają określony pakiet opcji pracowniczych i budują wartość firmy, mając na uwadze to, że we wzroście tej wartości będą w przyszłości uczestniczyli.

Zwyciężyliście w konkursie Start-up Challenge w 2019 roku. Co młodym firmom daje uczestnictwo w takich imprezach?

Na pewno jest to wartość wizerunkowa. Dla młodych organizacji jest to miejsce, w którym mogą się pokazać, być może zdobyć nowe kontakty do pierwszych większych klientów.

Dodam, że w 2020 roku wygraliśmy również konkurs UiPath Automation Awards. To jest konkurs organizowany przez jedną z największych na świecie firm automatyzujących procesy. Prócz kwestii wizerunkowych otrzymaliśmy dostęp do kluczowych menedżerów UiPath, którzy diagnozują naszą organizację, pokazują słabe punkty. Ponadto, włączono nas do ekosystemu, dzięki któremu otwierają nam się nowe perspektywy sprzedażowe.