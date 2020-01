Program PowerUp! Challenge 2020. Firmy mogą zyskać wsparcie biznesowe i tysiące euro

InnoEnergy - fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności i szeroko pojętych technologii smart - realizuje 6 edycję programu PowerUp! Challenge. Jest on przeznaczony dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej (startupów, scaleupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw), które potrzebują zarówno inwestycji finansowej, jak i wsparcia biznesowego. Konkurs jest otwarty dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, a najlepsi będą mogli korzystać z dostępu do europejskiej sieci partnerów InnoEnergy.

- W centrum naszego zainteresowania są projekty związane z magazynowaniem energii, dekarbonizacją przemysłu i zrównoważonym rozwojem miast, ale zapraszamy też wszystkich posiadających niekonwencjonalne pomysły technologiczne – mówi Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe.

Specjalnie dla startupów w ramach PowerUp! Challenge InnoEnergy organizuje konkurs, w którym do wygrania są nagrody finansowe o łącznej wartości 65 000 euro i tytuł „Start-up of the Year”. Najlepsi będą mieli możliwość uczestnictwa w Business Bootcamps, które koncentrują się na merytorycznym wsparciu młodych przedsiębiorców przez międzynarodowych ekspertów. Wnioski o uczestnictwo w PowerUp! Challenge można składać do 5 marca 2020 r.

Fundusz przypomina, że jedną z jego przełomowych inwestycji jest Northvolt, największy w Europie producent baterii litowo-jonowych, wyceniany obecnie na 1,6 mld euro. Na czele założonej w 2016 r. spółki stanęło dwóch byłych wiceprezesów Tesli - Peter Carlsson oraz Paolo Cerutti. Kilka miesięcy temu firma uzyskała 350 mln euro dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i obecnie buduje dwie fabryki akumulatorów zasilane „zieloną” energią: Northvolt Ett w Skellefteá w pobliżu koła podbiegunowego oraz Northvolt Zwei w Dolnej Saksonii w Niemczech.

