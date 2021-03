Pracuj Ventures wkracza na Ukrainę

Do zespołu Pracuj Ventures - pierwszego w Polsce corporate innovation fund, który koncentruje się na inwestowaniu w firmy technologiczne z obszaru HR oraz corporate learning – dołącza Mykola Mykhaylov. Będzie odpowiedzialny za działania oraz rozbudowę portfolio funduszu na rynku ukraińskim.

Fundusz Pracuj Ventrues przygotowuje się do intensywnej eksploracji rynku ukraińskiego (fot. Shutterstock)

Fundusz Pracuj Ventrues przygotowuje się do intensywnej eksploracji rynku ukraińskiego (fot. Shutterstock)

Jak podkreślają partnerzy zarządzający Pracuj Ventures, ukraiński rynek HR Tech w ich ocenie jest bardzo perspektywiczny i w niewielkim stopniu odkryty przez inwestorów europejskich. Fundusz przygotowuje się do jego intensywnej eksploracji.

Według danych Outsourcing Portal Ukraina może pochwalić się prężnym sektorem technologicznym i rosnącą sceną start-upów. W ciągu ostatnich czterech lat ukraiński rynek IT urósł dwukrotnie, osiągając pułap 184 700 specjalistów IT (według badań przeprowadzonych przez N-iX w 2019 roku). W globalnym rankingu ekosystemu startupów “Startup Blink Raport 2020” Ukraina zajęła 29. miejsce wśród 100 krajów najbardziej przyjaznych startupom. W porównaniu z rokiem 2019 Ukraina awansowała o dwie pozycje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wiele powstających na Ukrainie startupów szuka od razu swojej szansy na rynku amerykańskim, ale jesteśmy przekonani, że jest dla nich miejsce również na rynku europejskim, w tym polskim - wyjaśnia Paweł Leks, partner zarządzający Pracuj Ventures.

Odpowiedzialny za rozbudowę portfolio funduszu na rynku ukraińskim będzie Mykola Mykhaylov.

- Mykola ma doskonałą znajomość potrzeb pracodawców i pracowników zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, więc ma też cenną dla startupów wiedzę, jakie innowacyjne rozwiązania HR Tech są potrzebne i mają szansę sprawdzić się na także w naszym regionie – dodaje Paweł Leks.

Mykola Mykhaylov od blisko 15 lat jest związany z obszarem HR-tech oraz Grupą Pracuj. Od 2007 do 2021 roku pełnił funkcję CEO należącego do Grupy Pracuj ukraińskiego serwisu rekrutacyjnego Rabota.ua, a w latach 2014 – 2020 również zasiadał w zarządzie Grupy. Był także dyrektorem zarządzającym eRecruiter – internetowej platformy do zarządzania rekrutacjami i bazą kandydatów w modelu SaaS (Software-as-a-Service).

- Mykola przez kilka lat pełnił rolę dyrektora zarządzającego eRecruiter – najczęściej wykorzystywanego w Polsce systemu do rekrutacji należącego do Grupy Pracuj, który wyrósł ze środowiska startupowego. Zna bardzo dobrze perspektywę founderów startupów i wyzwania z jakimi się borykają. Co więcej, mamy już kilkuletnią historię współpracy i znamy Mykolę jako prężnego i efektywnego menadżera, który dobrze rozumie uwarunkowania rynku pracy – dodaje Maciej Noga, partner zarządzający Pracuj Ventures oraz przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj.

Przeczytaj: "W Polsce kształcimy roboty". Maciej Noga o stereotypach i przyszłości HR-u

Pracuj Ventures to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w regionie CEE corporate innovation fund koncentrujący się na inwestowaniu w firmy zajmujące się technologiami wspierającymi HR oraz corporate learning. W portfelu Pracuj Ventures są takie spółki jak: Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, Sherlock Waste, Wandlee oraz Worksmile.