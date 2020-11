Praca zdalna – z dala od biura, szefa i normalności?

Incredible Academy opublikowała drugi odcinek podcastu z udziałem mentorów programu InCredibles. O tym, jak przenieść biuro do sieci i zorganizować pracę zdalną z Jarosławem Sroką rozmawiają Daniel Bienias (CBRE) oraz Michał Kramarz (Google for Start Ups).

Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów z zakresu prowadzenia biznesu w tym trudnym obecnie czasie.

Dyskusje koncentrują się na zasygnalizowanych przez spółki zagadnieniach i problemach poszerzanych w oparciu o zadawane przez uczestników na bieżąco pytania.

Do każdego tematu zapraszanych jest dwóch gości - ekspertów w danych obszarach, a dyskusję prowadzi jeden lub dwóch moderatorów.

W najnowszym podcaście Incredible Academy o tym, jak przenieść biuro do sieci i zorganizować pracę zdalną, aby utrzymać energię, kreatywność i zaangażowanie zespołu rozmawiają Daniel Bienias (CBRE) oraz Michał Kramarz (Google for Start Ups). Rozmowę moderuje koordynator programu InCredibles Jarosław Sroka (Kulczyk Investments).





Cykl podcastów powstał w ramach jesiennej edycji Incredible Academy we współpracy z mentorami programu InCredibles Sebastiana Kulczyka, praktykami rynku, którzy przedstawią konkretne rozwiązania w zakresie finansowania, rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy, w tym w trybie zdalnym, a także nowych sposobów dotarcia do klientów i sprzedaży swoich usług lub produktów.



Są one odpowiedzią na realne potrzeby startupów, zdefiniowane przez środowisko w ramach ankiety przeprowadzonej we współpracy z redakcją MamStartup.pl oraz podczas rozmów z finalistami programu InCredibles.



Celem podcastów jest przekazanie maksymalnie praktycznych rad i rozwiązań, które są szyte na miarę specyfiki rynku startupowego. Finaliści programu InCredibles uzyskują dodatkowo bezpośrednie wsparcie w postaci sesji mentoringowych sprofilowanych pod ich indywidualne potrzeby i oczekiwania.



Na 24 listopada 2020 została zaplanowana dyskusja „Kryzys w finansowaniu czy finansowanie w kryzysie? – jak zarządzać pieniędzmi w trudnych czasach?”. Wezmą w niej udział: Rafał Plutecki, inwestor z obszaru nowych technologii oraz Jakub Karnowski, ekonomista, finansista, menadżer.



„Lockdown w świecie startupów: jak sprzedawać, reklamować i rozliczać się online” - to temat czwartej debaty, ostatniej w jesiennej edycji Incredible Academy. O tym, jak prowadzić biznes w czasie lockdownu, 1 grudnia 2020 porozmawia Damian Zapłata z Allegro oraz Marcin Bema z Audioteki.

