Polski startup zyskuje potężne wsparcie

Startup Apropo to polska spółka tworząca narzędzie do automatyzacji i usprawniania procesów IT w firmach tworzących oprogramowanie. Za sprawą wsparcia funduszu LT Capital chce on z etapu rozwoju produktu przejść do walki o grupę klientów poza granicami Polski.

Technologia polskiej spółki skraca czas potrzebny na przygotowanie merytorycznej części oferty (fot. Pixabay)

Apropo, polski startup rozwijający system do automatyzacji procesu ofertowania m.in. dla branży IT, pozyskał ponad 1,1 mln zł z funduszu LT Capital

Spółka szykuje się do ekspansji zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Dalekim Wschodzie i szacuje, że globalnie jest ok. 30 tys. firm zainteresowanych współpracą z dostawcami tego typu rozwiązań

Technologia polskiej spółki optymalizuje pracę oraz znacząco zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie merytorycznej części oferty przy jednoczesnym zwiększeniu jej jakości.

- Wzrost software house-ów uzależniony jest w dużej mierze od ich skuteczności na polu sprzedaży i konwertowania leadów. Ich częścią jest ofertowanie, które z jednej strony jest niezbędnym etapem większości zleceń, z drugiej - może być procesem bardzo uciążliwym, ograniczającym rozwój organizacji. Niekończące się przygotowywanie propozycji ofertowej konsumuje czas i wymaga dużego zaangażowania odpowiadających za nią pracowników. A pamiętajmy, że 1 godzina pracy developera w sofware housie to bardzo konkretne pieniądze. Dzięki Apropo najbardziej wartościowi pracownicy mogą przede wszystkim angażować się w kluczowe projekty, a działania czasochłonne i powtarzalne pozostawić w rękach działów sprzedaży - wyjaśnia Michał Grubka, współzałożyciel i CEO Apropo.

Wpływ na rosnące znaczenie rozwiązania Apropo dla sektora IT miała też pandemia. Po 2 latach przyspieszonej cyfryzacji wielu obszarów działalności firm, ofertowanie jest kolejną sferą, która podlega coraz większej automatyzacji.

System Apropo pozwala firmom tworzyć komponenty używane przez nie do wycen oraz ich szablony, automatycznie wyceniać je w oparciu o AI, a także, poprzez nagrywanie ekranu w momencie zapoznawania się potencjalnego klienta z ofertą (podobna zasada działania jak w przypadku HotJar dla marketingu), umożliwia poznanie jego feedbacku i efektywne zarządzanie wskaźnikiem churn (klientów porzucających ofertę).

Od lewej Przemysław Stanisz (co-owner), Michał Grubka (CEO i co-owner), Natalia Dymek-Sikora (co-owner), Janusz Kozioł (co-owner) (fot. mat. pras.) Użycie narzędzi Apropo pozwala nawet ośmiokrotnie przyspieszyć proces przygotowania oferty, dotychczas zajmujący nawet od 4 do 16 godzin. - Apropo ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesie ofertowania czas ma kluczowe znaczenie. Mówiąc inaczej – sprawdza się doskonale w sytuacjach, gdzie o ewentualnym powodzeniu w procesie sprzedażowym może zdecydować czas reakcji na zapytanie i warstwa merytoryczna oferty. Dlatego narzędzie Apropo jest stworzone nie tylko dla software house-ów, ale również agencji marketingu online i wszystkich innych firm z różnych branż, w których czas dostarczenia oferty ma znaczenie. Wspierając te grupy w ich codziennych biznesowych sprawach, przyczyniamy się do uwolnienia ich potencjału i przyspieszenia wzrostu – podkreśla Natalia Dymek-Sikora, współzałożycielka i COO Apropo. Grono założycieli i kluczowych menedżerów firmy uzupełniają Janusz Kozioł (CTO) oraz Przemysław Stanisz (doradca strategiczny). Zobacz: Pieniądze płyną do polskich start-upów. Wojna nie przeszkodziła Sam produkt, model biznesowy oraz rysujące się przed rynkiem rozwiązań do ofertowania dobre perspektywy sprawiły, że Apropo znalazło się na radarze LT Capital. - Od lat wspieramy polskich założycieli, oferując im nie tylko kapitał, ale i dostęp do naszego międzynarodowego networku. W Apropo dostrzegliśmy olbrzymi potencjał – to spółka ze świetnym, doświadczonym zespołem i produktem, który za sprawą AI oraz automatyzacji zwiększa efektywność działów sprzedaży. Rynek realizowanych projektów IT rośnie i widzimy, jaką wartością może być efektywne zarządzanie ofertowaniem oraz płynące z tego oszczędności i nowe możliwości dla software house’ów i agencji digitalowych – komentuje Aleksandra Byrka, dyrektor inwestycyjna LT Capital.

