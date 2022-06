Polska Doliną Zielonych Innowacji. Na ich rozwoju wygrają wszyscy

AKC/Newseria

Do 2050 roku freon wykorzystywany w klimatyzacjach czy lodówkach będzie odpowiadać za 27 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie. Technologia firmy Dynamic Air Cooling pozwoli o połowę obniżyć emisje generowane w procesie chłodzenia. Ten polski start-up, który wygrał właśnie spośród blisko 230 zgłoszeń konkurs Huawei Startup Challenge, to jeden z przykładów innowacji nakierowanych na walkę ze zmianami klimatu. Inwestycja w zielone technologie opłaca się. Zyskują firmy oraz planeta (Fot. Shutterstock)

Dzięki młodym polskim innowatorom mamy ogromną szansę, żeby zbudować Dolinę Zielonych Innowacji i żeby Polska była hubem zielonych innowacji w Europie, a może i na świecie - mówi Alicja Tatarczuk z Huawei Polska.

Potencjał "zielonych" start-upów jest wielki. Tylko w 2020 roku europejski sektor cleantech przyciągnął inwestycje venture capital w wysokości ponad 5 mld euro.

Coraz większe wsparcie jest o tyle istotne, że prawie połowa technologii potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto nie jest jeszcze dostępna na rynku.

- Nasza planeta jest odpowiedzialnością nas wszystkich. To jest suma małych i większych działań, które i pojedyncze osoby, i wielkie korporacje, i rządy państw mogą wykonywać na rzecz tego, żebyśmy przyszłym pokoleniom zostawili planetę bardziej zieloną i w ogóle zdatną do życia. Dzisiaj ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań, jest na agendach najważniejszych organizacji i rządów - mówi Alicja Tatarczuk, menedżerka ds. CSR w Huawei Polska i jedna z pomysłodawczyń konkursu Huawei Startup Challenge. - Technologie mogą w ogromnym stopniu pomóc przyspieszyć zieloną rewolucję i wesprzeć spowolnienie zmian klimatycznych - dodaje.

Jak wskazuje Cleantech for Europe w raporcie „Seizing the EU’s man on the moon moment”, bez technologii z dziedziny cleantech nie uda się zrealizować celów pakietu Fit for 55, który zakłada, że do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych zostanie ograniczona o 55 proc., a do 2050 roku UE osiągnie neutralność klimatyczną.

Z kolei Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) podkreśla, że kryzys energetyczny w Europie otwiera drogę dla przełomowych technologii, a start-upy i innowacje mogą odegrać istotną rolę w radzeniu sobie z obecnymi zakłóceniami. Dlatego też wspieranie sektora cleantech staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nakłady finansowe i innego rodzaju pomoc dla start-upów zaczęły płynąć szerszym strumieniem po podpisaniu porozumienia paryskiego w 2015 roku. Tylko w 2020 roku europejski sektor cleantech przyciągnął inwestycje venture capital w wysokości ponad 5 mld euro. Coraz większe wsparcie jest o tyle istotne, że - jak ocenia IEA - prawie połowa technologii potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto nie jest jeszcze dostępna na rynku.

- Dlatego właśnie organizujemy konkurs Huawei Startup Challenge razem ze Startup Academy, żeby wyławiać najlepsze pomysły polskich młodych innowatorów i naukowców na ochronę klimatu i środowiska - mówi ekspertka Huawei Polska. - Druga edycja pokazała nam, że w polskich start-upach tkwi ogromny potencjał i one naprawdę mogą się skalować i zawalczyć o globalne rynki. Wysoki poziom innowacyjności - Podczas kilkumiesięcznego programu start-upy usprawniały strategie zrównoważonego rozwoju i konfrontowały własne nowatorskie pomysły z mentorami, starając się tym samym przekonać jury do swoich rozwiązań - mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. - Wszystkie rozwiązania naszych finalistów na rzecz poprawy klimatu i ochrony planety prezentowały bardzo wysoki poziom innowacyjności. Potencjał polskich innowatorów jest ogromny, bo do konkursu wpłynęło blisko 230 zgłoszeń na proekologiczne rozwiązania. Kapituła wybrała z nich dziesiątkę finalistów, a z nich – zwycięską trójkę. Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tys. zł otrzymał start-up Dynamic Air Cooling (DAC), który pracuje nad innowacyjną technologią chłodzenia. - Każdy z nas ma klimatyzację, lodówkę. Używając tych urządzeń codziennie, produkujemy nowe emisje. Freony, które są zawarte w tych urządzeniach, wnikają do środowiska i powodują globalne ocieplenie. W Stanach Zjednoczonych już teraz do chłodzenia budynków zużywane jest więcej energii, niż wynosi całość zużycia Afryki. To pokazuje skalę problemu, o którym w ogóle nie mówimy. Mówimy o węglu, elektryfikacji samochodów, wodorze - to są bardzo ważne tematy, ale jest jeszcze jeden ważny temat - chłodzenie - mówi Pavel Panasjuk, prezes zarządu Dynamic Air Cooling. Start-upy chcą i mogą zmieniać świat (Fot. Shutterstock) I wyjaśnia, że do połowy stulecia wyprodukujemy 27 proc. globalnych emisji przez chłodzenie. - Nasze rozwiązanie pozwala obniżyć emisje spowodowane chłodnictwem i klimatyzacją o 50 proc. To jest właśnie pół stopnia Celsjusza w zakresie celów klimatycznych - wyjaśnia. Drugie miejsce i 60 tys. zł zdobył start-up Plan Be Eco za narzędzie dla firm do liczenia i raportowania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw, wspomagające osiąganie neutralności klimatycznej. Podium zamknął Hydrum z autorskim reaktorem chemicznym i systemem HydroHub, który pomaga wykorzystać słone wody kopalniane w procesie produkcji zielonego wodoru. Dodatkowa nagroda w wysokości 10 tys. zł, którą ufundowała Krajowa Izba Klastrów Energii, trafiła do SunRoof Technology. Czytaj też: Rozpoczął się nabór dla polskich start-upów na Innovation Week w Oslo - Start-up tworzy dachówki zintegrowane z panelem fotowoltaicznym. Podobną technologię rozwija Tesla Elona Muska, ale być może stworzyliśmy tu w Polsce coś lepszego - mówi Alicja Tatarczuk. - Konkurs Huawei Startup Challenge jest dla nas swoistą lupą, pod którą bardzo dobrze widzimy, że dzięki młodym polskim innowatorom możemy budować siłę gospodarczą naszego kraju. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest współpraca tych młodych start-upowców z dużym biznesem, bo dzięki tej sile synergii start-upy mogą dostać ogromną dawkę wiedzy, inspiracji i środków finansowych, ale przede wszystkim promocji i mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej. – Wygrana w konkursie Huawei Startup Challenge pomoże nam i każdemu innemu zwycięskiemu start-upowi znaleźć nowych partnerów do tego, żeby wdrożyć swoją technologię, pracować dalej i rozwijać konkretne rozwiązanie – mówi Pavel Panasjuk. Zmienić świat na lepszy Wśród zgłoszeń do konkursu dominowały projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii (12 proc.), wsparciem dla gospodarki obiegu zamkniętego (12 proc.) oraz technologii pomagających ograniczyć marnowanie żywności (8 proc.). Największą grupę start-upów (40 proc.) stanowiły podmioty z Mazowsza oraz Warmii i Mazur (20 proc.). W finałowej dziesiątce, poza czwórką laureatów, znalazły się takie podmioty jak Maas Loop, MakeGrowLab, Nanosci, Vertigo Farms, The True Green oraz Hydrogen First. W pierwszej edycji Huawei Startup Challenge, która skupiała się na walce z różnego rodzaju wykluczeniami, pierwszą nagrodę zdobył Wheelstair - projekt usprawnienia wózków inwalidzkich, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie pokonywać schody.

