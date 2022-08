Pedałujący inwestor z Azji szuka ekologicznych biznesów. Na rowerze dotarł do Polski

Jia Hong Shaw jest jednym z założycieli funduszu Turn Off Turn On Ventures. To zbudowane w ciągu ostatniego roku zrzeszenie aniołów biznesu inwestujących w obszarze zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych fot. Newseria

Przemierza Europę na elektrycznym rowerze Europę w poszukiwaniu przedsiębiorców i inwestorów, którzy angażują się w walkę ze zmianami klimatu. Sam o sobie mówi „pedalling investor”, czyli pedałujący inwestor. Jia Hong Shaw, założyciel Turn Off Turn On Ventures podkreśla, że to jego sposób na łączenie pomysłów i funduszy, dzielenie się doświadczeniami, poznawanie innowacji i zainteresowanie szerszego grona odbiorców tematem ekologii.

– Łączenie ze sobą inwestorów i założycieli firm to znaczący aspekt mojej aktywności. Ta sfera jest niezwykle ważna, szczególnie w pierwszej rundzie, kiedy założyciele pozyskują pierwsze środki z zewnątrz, i w potencjalnej drugiej rundzie, w którą zaangażowane są fundusze venture capital. W tym obszarze występuje duża luka, szczególnie w sferze działań na rzecz klimatu, gdzie świadomość wielu spraw nie jest jeszcze chyba tak duża i wiele jest jeszcze do zrobienia. Kapitał wysokiego ryzyka jest kluczowy dla pokonania tej luki – mówi agencji Newseria Biznes Jia Hong Shaw, inwestor, anioł biznesu z Singapuru, założyciel Turn Off Turn On Ventures.

Jak podkreśla, chodzi o znalezienie odpowiednich inwestorów, którzy są w stanie wesprzeć założycieli nie tylko w aspekcie finansowym, ale również w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi o podobnych doświadczeniach i tworzeniu sieci kontaktów. A to wszystko w celu zintensyfikowania prac nad rozwiązaniem problemów klimatycznych. Łączeniu różnych uczestników tego ekosystemu ma służyć rowerowa podróż inwestora.

– W trakcie mojej rowerowej wyprawy mam możliwość rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami – nie tylko tymi, którzy zakładają start-upy, ale także z osobami, które prowadzą bardziej namacalne biznesy – z właścicielami piekarni czy kierowcami. Codziennie mogę liczyć na nowe doświadczenia, spotykam nowych ludzi, słucham całkiem innych historii. Rower jest dla mnie taką platformą, która pomaga nawiązać rozmowę i zainteresować spotykanych ludzi tym, co robię. Później siadam z tymi ludźmi przy stole i słucham ich historii, a każda osoba, każda rodzina ma swoją własną wyjątkową opowieść, z której mogę się wiele nauczyć. To dla mnie ogromny przywilej – mówi Jia Hong Shaw.

Przy okazji – jak zaznacza – chce promować jazdę na rowerze wśród mieszkańców Azji, gdzie nie jest to popularny rodzaj aktywności. Taka podróż przez Europę daje też szansę na poznanie innych różnic między Starym Kontynentem i Azją, a także pomiędzy poszczególnymi krajami.

– Jako inwestorowi w obszarze klimatu w Europie szczególnie podoba mi się to, z jak dużym namysłem podchodzi się tu do wyboru odpowiednich działań w sferze klimatu. Jako inwestor z Azji jestem tutaj, by nauczyć się takiego podejścia – mówi założyciel Turn Off Turn On Ventures. – Bardzo podoba mi się to, że przedsiębiorcy mają swój własny charakter typowy dla danego kraju. Widać tutaj duże różnice pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, zarówno w kwestiach finansowych, jak i kulturowych i historycznych. Dzięki temu mamy do czynienia z zupełnie odmiennym duchem przedsiębiorczości i innymi priorytetami.

Dlatego tak cenna jest wymiana doświadczeń między inwestorami i przedsiębiorcami, szczególnie jeśli chodzi o trudne momenty prowadzenia działalności i podnoszenie się po kolejnych potknięciach.

– Im więcej o tym mówimy, im więcej uczymy się od innych przedsiębiorców, którzy o tym mówią, tym bardziej zachęcamy innych do poruszania tego rodzaju tematów. A gdy każdy może swobodnie dzielić się swoimi doświadczeniami, wtedy pomagamy sobie nawzajem. Jako inwestorzy doceniamy przedsiębiorców, którzy szczerze mówią o tym, co przeszli, bo chcemy współpracować z ludźmi, którzy są szczerzy i potrafią radzić sobie z trudnościami – mówi singapurski inwestor.

Jia Hong Shaw jest jednym z założycieli funduszu Turn Off Turn On Ventures. To zbudowane w ciągu ostatniego roku zrzeszenie aniołów biznesu inwestujących w obszarze zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. Poprzez Turn Off Turn On Ventures grupa aniołów biznesu zainwestowała m.in. w rozwiązania z zakresu recyklingu baterii, filtracji ścieków, recyklingu PET bezpiecznego dla żywności czy w niskoemisyjny beton.

Podczas pobytu w Warszawie Jia Hong Shaw uczestniczył w Thursday Gathering, cyklicznym spotkaniu społeczności innowatorów, które organizuje Fundacja Venture Café Warsaw. Jak podkreśla inwestor, tego typu platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń są kluczowe dla budowy ekosystemu innowacji.

– Nie ma tutaj znaczenia to, jakim się jest przedsiębiorcą, na jakim się jest etapie kariery, w jakiej branży się działa. To miejsce, gdzie można porozmawiać, poznać ludzi, podzielić się swoimi doświadczeniami, uczyć się od innych, którzy przedstawiają swoją historię. Nieczęsto spotyka się tak duże platformy, gdzie jest to możliwe – mówi Jia Hong Shaw.