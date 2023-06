Nie jest to typowa historia start-upu. Zonifero zmienia pracę w biurze

Zonifero to platforma, która pozwala zarządzać biurem. Za pomocą telefonu lub tabletu, firmy mogą stworzyć system rezerwacji biurek, sal konferencyjnych, miejsc parkingowych dla pracowników czy ich gości. Jak powstała? Nie jest to typowa historia start-upu.

Zapytań ze strony klientów i rozmów na temat aplikacji było coraz więcej. W końcu zapadła decyzja o wydzieleniu spółki dedykowanej do rozwoju tego produktu. To była połowa 2020 roku, wtedy też na czele firmy stanął Jacek Ratajczak, który wcześniej zdobywał doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Poza Polską mieszkał i pracował m.in. w Indiach, Francji i Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat był odpowiedzialny za sprzedaż i ekspansję zagraniczną w wielu firmach - od start-upów do korporacji, głównie w branży usług IT. W sumie pozyskał projekty o wartości ponad 50 mln zł.

- Początkowo aplikacja Zonifero była rozwijana na potrzeby wewnętrzne TenderHut. Po jakimś czasie zaczęli się nią interesować nasi klienci, m.in. Microsoft. Mieli podobne potrzeby, jeśli chodzi o zarządzanie biurem. W ten sposób zaczął tworzyć się produkt, a następnie pojawił się pomysł, by zacząć go sprzedawać. Nie była to więc typowa ścieżka start-upowa – nie zaczęliśmy od zaprojektowania produktu, określenia value proposition (zestaw korzyści zaspokajający potrzeby klientów za sprawą oferty - przyp. red.) i modelu biznesowego – mówi Jacek Ratajczak, prezes Zonifero.

Historia Zonifero zaczęła się od stworzenia aplikacji na użytek wewnętrzny białostockiej firmy IT - TenderHut.

- Pojawiłem się w firmie w 2020 roku. To był moment, kiedy zapadła decyzja o tym, żeby wydzielić produkt do osobnej spółki. Już wtedy mieliśmy kilku klientów, trwały też zaawansowane rozmowy z kolejnymi partnerami. Zaczęliśmy układać wszystkie procesy, pracować nad modelem biznesowym, mapą produktów oraz planem rozwoju – mówi Jacek Ratajczak.

Słodko-gorzki wpływ pandemii. Praca zdalna stała się codziennością dla wielu osób

To wszystko działo się z pandemią w tle. Firmy z dnia na dzień musiały przenieść swoje biura do domów pracowników. Praca zdalna stała się codziennością dla wielu osób przez długi czas. Część pracodawców czekała na powrót do biura i gdy tylko było to możliwe, wprowadziła model hybrydowy i zweryfikowała zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

- Z jednej strony pandemia nam pomogła. Nasze rozwiązanie ułatwia planowanie pracy hybrydowej, szczególnie tym firmom, które mają ograniczoną liczbę biurek (tzw. hot deski), a pracownicy przychodzą do biura według harmonogramów. Pracą hybrydową nie da się zarządzać w Excelu. To jeden z powodów, dla których firmy wdrażają naszą aplikację – mówi Jacek Ratajczak.

- Z drugiej strony jednak musimy pamiętać, że z naszego rozwiązania korzystają firmy z branży nieruchomości. Sektor ten z powodu pandemii i popularności home office mocno wyhamował. Nie wspominając już o wpływie wojny w Ukrainie i kryzysu na ten obszar. Do tego sytuacja na rynku nie jest sprzyjająca i wszyscy szukają oszczędności. Mamy więc słodko-gorzki obraz – dodaje Ratajczak.

Warto jednak zauważyć, że pomimo wielu wyzwań, z którymi mierzy się obecnie Zonifero, spółka nie zwalnia i ciągle rośnie. Obecnie ma podpisane umowy z polskimi deweloperami komercyjnymi takimi jak: Skanska, Echo Investment, Cavatina i Vastint.

Praca zdalna i cyfryzacja nieruchomości komercyjnych

Wszystko wskazuje na to, że model pracy hybrydowej zostanie z nami na stałe, co może przyczynić się do rozwoju Zonifero. Nie bez znaczenia są także nowe przepisy. 7 kwietnia tego roku weszły w życie zmiany dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy.

- Nasza aplikacja jest stworzona do tego, by zarządzać pracą hybrydową. Ponadto pozwala firmom spełnić wymogi regulacyjne. Nie tylko umożliwia planowanie i organizowanie pracy, ale zajmuje się formalnościami, np. składaniem i akceptacją wniosków o pracę zdalną czy rozliczaniem limitów, które narzuca ustawa. Nasza aplikacja pozwala uporządkować wszystkie procesy i powiązać je z innymi w logiczną całość – wyjaśnia Jacek Ratajczak.

Szef Zonifero zwraca uwagę, że praca hybrydowa sprawiła, że dwa dotychczas niezależne od siebie działy zaczęły ze sobą współpracować. Mowa o obszarze HR oraz administracji czy facility management w przypadku większych firm.

- Proces planowania, czyli zebranie informacji, czy pracownicy będą pracować w biurze i w jakim modelu, z jednej strony jest procesem administracyjnym. Trzeba nim zarządzać, żeby pracownik w danym dniu w określonych godzinach miał do swojej dyspozycji biurko i inne zasoby. Należy też uwzględnić, czy nie będzie potrzebował sprzętu lub miejsca do przechowywania – część firm stosuje np. inteligentne szafki, z którymi się integrujemy. Kolejny aspekt to miejsce parkingowe dla pracownika. Z drugiej strony mamy kwestie HR-owe, a więc ewidencję czasu pracy czy kontrolowanie limitów pracy zdalnej. Te dwa obszary przenikają się, a nasza aplikacja integruje je i pozwala zarządzać nimi w efektywny sposób – mówi Jacek Ratajczak.

Trendem, którym wspiera rozwój Zonifero, jest także cyfryzacja nieruchomości komercyjnych. Proces ten przybiera na sile i przyspieszył podczas pandemii. Już w 2020 r. 75 proc. ankietowanych przez Deloitte menedżerów z branży nieruchomości przewidywało, że do 2025 r. inteligentne nieruchomości staną się normą.

Z kolei z raportu Deloitte „2023 Commercial Real Estate Outlook” wynika, że branża nieruchomości coraz większą wagę przywiązuje do technologii proptech, czyli innowacji poprawiających efektywność zarządzania nieruchomościami. Dla 43 proc. ankietowanych głównym celem współpracy ze start-upami proptechowymi (takimi jak Zonifero) jest automatyzacja procesów, z kolei 35 proc. odpowiedzi dotyczy obszaru zarządzania danymi.

Już w 2020 r. 75 proc. ankietowanych przez Deloitte menedżerów z branży nieruchomości przewidywało, że do 2025 r. inteligentne nieruchomości staną się normą (zdj. ilustracyjne, Shutterstock)

ESG to już nie tylko wybór. Zielone trendy są obecne w branży nieruchomości

Jest też inna ważna kwestia – ESG (Environment, Social and Corporate, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). W Polsce inwestorzy i duże firmy coraz częściej poszukują wariantów inwestycyjnych, które spełniają normy środowiskowe i inne kryteria ESG. To nie tylko karta przetargowa w walce o najemców czy pracowników, to już konieczność. Od 2024 r. spółki zatrudniające powyżej 250 osób i duże grupy kapitałowe będą musiały raportować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie jest zaskoczeniem, że ESG ma także wpływ na rynek start-upów, które w zielonych trendach widzą swoją szansę.

- Rzeczywiście coraz więcej start-upów rozwija się w obszarze ESG. Ten trend będzie przybierał się na sile. Warto też zwrócić uwagę, że dla naszych klientów to must have. Deweloperzy, którzy chcą pozyskać finansowanie, muszą udowodnić, że nowe inwestycje są zgodne ze wszystkimi aspektami ESG. Muszą przedstawić odpowiednie parametry i dla nich Zonifero jest świetnym rozwiązaniem – ocenia Jacek Ratajczak.

Zielone trendy są obecne w branży nieruchomości. Coraz większą wagę przywiązuje się do optymalizacji energetycznej biurowców oraz do redukcji śladu węglowego. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania z obszaru inteligentnych budynków, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie źródłami energii, co z kolei wpływa na komfort pracy w biurowcach.

System Zonifero współgra z czujnikami IoT monitorującymi aktywności budynku w czasie rzeczywistym, np. wykrywanie obecności użytkowników, monitorowanie wartości temperatury, wilgotności, natężenia światła. Dzięki czujnikom Zonifero znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i usprawnia komunikację. Przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego w biurowcach.

- Dane pozyskuje się z czujników kontroli dostępu czy systemów rezerwacji. Dzięki naszej aplikacji firmy wiedzą z wyprzedzeniem, gdzie i ile osób będzie pracować w określonym dniu. Zebrane dane można wykorzystać do optymalizacji zużycia energii, która przynosi konkretne oszczędności. Nie jest to więc ekologia na pokaz - po to, by liczby wyglądały ładnie na papierze, ale konkretne korzyści finansowe oraz ekologiczne – dodaje Ratajczak.

Nie tylko Polska. Zonifero stawia na zagraniczny rozwój

Praca hybrydowa, cyfryzacja nieruchomości, ESG to trendy, które rozwijają się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie dziwi więc fakt, że Zonifero działa na zagranicznych rynkach. Ekspansję ułatwia globalna certyfikacja SmartScore, oceniająca poziom zaawansowania technologicznego budynków, która została przyznana Zonifero przez WiredScore.

- SmartScore pomaga nam w rozwoju. To globalny certyfikat, dzięki któremu inwestor może zaznaczyć, że spełnia kryteria inteligentnego budynku. Akredytacja ta owocuje wieloma rozmowami. Deweloperzy, z którymi współpracujemy, to duże międzynarodowe korporacje, realizujące projekty za granicą. Nasi pozostali klienci również działają poza Polską, dlatego też ekspansja zagraniczna to kwestia czasu – wyjaśnia Jacek Ratajczak.

- Nasze rozwiązania może kupić każda firma z całego świata, a my jesteśmy w stanie wdrożyć je zdalnie. Zrealizowaliśmy już projekty m.in. w Niemczech, Finlandii, Danii na Węgrzech, a nawet Singapurze – dodaje.

Zonifero został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu EEC Startup Challenge w kategorii kategorii business process (fot. PTWP)

Zonifero został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu EEC Startup Challenge w kategorii business process (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR). W konkursie brało udział 213 firm.

EEC Startup Challenge to wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.

