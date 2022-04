Miałkie start-upy nie mają szans

Sesja „Start-up w rozwoju” była zwieńczeniem prezentacji start-upów biorących udział w tegorocznym Start-up Challenge. - Nie tylko ostatnie lata, ale przede wszystkim ostatnie prezentacje Start-up Challenge pokazują trend, który sprawia, że zabieram wiary w start-upy - mówi Michał Misztal ze Startup Academy

Uczestnicy panelu "Start-up w rozwoju" (fot. PTWP)

Jak wynika z danych zebranych przez PFR Ventures i Inovo Venture Partners, w minionym roku łączne nakłady inwestycyjne na polskie startupy wyniosły 3,6 mld złotych. 113 funduszy zainwestowało w 379 spółek.

Na rynku sukcesu nie osiągną jednak wszyscy. Kto ma szansę? Jak tłumaczy Michał Misztal, CEO Startup Academy, dziś największe szanse mają ci, którzy nie powielają dostępnych już na rynku rozwiązań.

- Nie tylko ostatnie lata, ale przede wszystkim ostatnie prezentacje Start-up Challenge 2022 pokazują trend, który sprawia, że nabieram wiary w start-upy. Ostatnie lata to pomysły na kolejne marketplacey, portale społecznościowe. Miałkość projektów start-upowych zaczęła sprawiać, że trudno było wybierać najlepszych - podkreślał podczas dyskusji. - Dziś dostajemy start-upy, które są faktycznie innowacyjne, nowe. To dobrze, bo to świadczy, że środowisko się specjalizuje. Nie powielamy pomysłów, które już są, tworzymy technologie, które są na rynku nowością. Jeśli jesteśmy przełomowi, czekają na nas miliony - mówił.

Natalia Świrska-Załuska na rynku start-upów działa od lat. Dziś jest startup program managerem w regionie centralnej i wschodniej Europy w OVHcloud (przedsiębiorstwo hostingowe). Jak wyjaśniała podczas sesji - mimo że od start-upów dziś wymaga się większej innowacyjności, polskim młodym firmom jest zdecydowanie łatwiej.

- Nie jest to najłatwiejsze doświadczenie. To mnóstwo pracy, poświęcone życie prywatne. Z drugiej strony to wielkie emocje, których nie da nam żadna korporacja. W przypadku USA zbieranie wiedzy jest łatwiejsze, mocniejsza jest konkurencja. W Polsce mimo że rynek jest coraz silniejszy, jest w tej kwestii łatwiej - wyjaśniała.

Tekst powstał podczas debaty "Start-up w rozwoju", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

