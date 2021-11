Mają pomysły, dostają wsparcie. Dobre praktyki start’upów z Polski Wschodniej

30 grudnia 2021 roku zakończy się ostatnia runda, tegorocznej edycji konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Nabory w ramach poddziałania „Platformy Startowe” są wciąż aktywne. O tym, że wsparcie dla mikro i małych firm to szansa na rozwój, przekonują dotychczasowi beneficjenci dofinansowań.

11 listopada 2021 r. rozpoczęła się kolejna, ostatnia w tym roku runda 17. konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, finansowanego w ramach Programu Polska Wschodnia. To wsparcie dla mikro i małych start’upów, które ukończyły proces inkubacji w jednej z Platform startowych. Dzięki pomocy Platform, w pierwszym etapie, otrzymują one ekspercką pomoc menedżera inkubacji w rozwinięciu swojego pomysłu w rentowny model biznesowy. Udział w konkursie mogą wziąć firmy zarejestrowane w województwach makroregionu Polski Wschodniej, czyli: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim.

„Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów. Dofinansowanie w kwocie do 1 miliona złotych, firmy mogą przeznaczyć na:

- na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,

- wynagrodzenie pracy personelu projektu,

- zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Nabór wniosków w ramach ostatniej, 17. rundy konkursu, zakończy się 30.12.2021 r.

O tym, że warto przekonuje rozwój start’upów, które wzięły udział w poprzednich rundach konkursu.

Revas otrzymał dofinansowanie w wysokości 799 584,80 zł (całkowita wartość projektu 1 018 105,54 zł). Twórcy start’upu chcą zmienić sposób nauczania biznesu, przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów natury ekonomicznej.

Przygotowali dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych nowoczesne pomoce dydaktyczne do uczenia przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem wraz z pakietem narzędzi wspomagających (m.in. szkolenia certyfikujące trenerów, filmy instruktażowe).

W ramach Branżowych Symulacji Biznesowych (Business Simulation Games ) uczestnicy uczą się prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. Podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem, m.in. tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę, ustalają ceny.

Symulacje wykorzystywane na zajęciach, przygotowane są dla 15 dostępnych branż, m.in. biuro podróży, warsztat samochodowy, biuro rachunkowe, firma transportowa czy klinika weterynaryjna.

Choć sam projekt jest nastawiony przede wszystkim na szkoły, korzystać mogą z niego również osoby pragnące założyć i dobrze poprowadzić własny biznes. Rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest także m.in. w Danii, Francji, Niemczech czy Republice Południowej Afryki.

źródło: www.parp.gov.pl

Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej

A&G, działające w branży prac podwodnych uzyskał wsparcie w wysokości 799 850,00 zł (całkowita wartość projektu 1 156 970,00 zł). Firma wynajmuje tzw. Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy – specjalną platformę pozwalającą na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju specjalistycznych prac podwodnych, wykonywanych przy zanurzeniu do głębokości 50 metrów.

Wsparcie pozwoliło rozwinąć działalność biznesową startupu, w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy i model biznesowy, przygotowany w ramach Platform startowych. MKKN został wprowadzony na rynek krajowy i zagraniczny, a model biznesowy opracowano i przetestowano w ramach platformy startowej „Hub of Talents”.

W ramach inwestycji powstały 3 moduły Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego: mobilna komora dekompresyjna, mobilny punkt kierowania oraz ruchomy podest nurka pozwalający na wykonywanie prac podwodnych przy zanurzeniu do 50 m. Każdy z modułów może pracować samodzielnie.

Rozwiązanie pozwala na wykonywanie prac podwodnych na małych i średnich głębokościach, zabezpieczenie szkoleń nurkowych III i II klasy oraz świadczenie usług związanych z mobilnym dostępem do komory dekompresyjnej (komora posiada system oddychania tlenem, zapis audio-video, bank gazów oraz czujniki pomiaru składu atmosfery, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

źródło: www.parp.gov.pl

Breather One - system do rehabilitacji oddechowej

Twórcy systemu Breather One otrzymali dofinansowanie w wysokości 897 987 000 zł (wartość projektu 1 464 100). Breather One to urządzenie do rehabilitacji oddechowej, wykorzystujące gry sterowane oddechem. System składa się z elektronicznego urządzenia wyposażonego w układ elektromechaniczny (hardware) oferowany z grami zręcznościowymi, sterowanymi oddechem (software), silnikiem analitycznym (monitorowanie postępów osoby ćwiczącej) oraz oprogramowaniem sprzętowym umożliwiającym komunikację systemu z urządzeniem mobilnym.

Produkt skierowany jest do osób chorujących na astmę̨ oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także chorych po śródmiąższowym zapaleniu płuc wywołanym przez SARS-CoV-2.

Software systemu Breather One to aplikacja rehabilitacyjno-monitorująca, zawierająca gry zręcznościowe sterowane oddechem. Gry są tak zaprojektowane, by motywować chorego do częstych, regularnych ćwiczeń oraz nagradzać prawidłowe wykonywanie wszystkich sekwencji oddechowych.

Rozwiązanie zdobyło szereg nagród i wyróżnień. W 2020 roku zostało wybrane jako jeden z 12 najlepszych produktów Internet of Medical Things Techpreneur 2020.

źródło: www.parp.gov.pl

Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G

Microamp Solutions to deep tech startup działający w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Start’up otrzymał dofinansowanie w wysokości 999 600,00 zł (wartość projektu: 1 268 460,00 zł).

Microamp Solutions zajmuje się rozwojem i wdrażaniem innowacyjnej infrastruktury RF dla nowoczesnych sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. To jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem sprzętu RF do zastosowań komercyjnych w sieciach 5G.

Projekt dofinansowania dotyczył rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom nowej generacji 5G. Jest to innowacja w skali światowej, gdyż dotąd produkowane były jedynie wzmacniacze wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTE-A, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G.

W ramach projektu zespół przeprowadził prace badawczo-rozwojowe oraz działania komercjalizujące wyniki tych prac, których efektem jest innowacja produktowa w postaci gotowej do wdrożenia i przetestowanej technologii wzmacniaczy mocy do sieci 5G.

Rezultatem jest oferta wzmacniaczy mocy do sieci 5G gotowych do wdrożenia przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, operatorów telekomunikacyjnych czy producentów urządzeń telekomunikacyjnych. Oferta została rozszerzona także o usługi projektowania rozwiązań integrujących opracowane wzmacniacze z kompletnymi systemami sieci 5G, działającymi w standardzie OpenRAN, w tym również integrujących rozwiązania Internet of Things czy Smart City.

źródło: www.parp.gov.pl

Platforma PlotOnSpot

PlotOnSpot to interaktywna literacko-filmowa mapa świata. Pomysł dojrzewał w ramach programu inkubacji „Hub of Talents” realizowanym przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 776 177,50 zł (wartość projektu: 1 060 522,50 zł)

Platforma umożliwia osadzanie treści fikcyjnych w przestrzeni świata rzeczywistego. Użytkownicy mogą oznaczać na mapie miejsca (ploty), gdzie zaistniało wydarzenie z książki, czy filmu, dodawać zdjęcia, opisy, komentarze oraz oceny. Możliwe jest także planowanie podróży.

źródło: www.parp.gov.pl

Jak podkreślają twórcy rozwiązania „narzędzie dedykowane jest przede wszystkim tym, którzy chcą zejść z utartych szlaków i wczuć się w klimat miejsca, do którego jadą, wybierając za przewodników ulubionych bohaterów literackich czy filmowych”, choć na portalu odnajdą się także Ci, którzy sami nie mogą podróżować.

Informacje o działaniach konkursowych dostępne są na stronie: www.parp.gov.pl