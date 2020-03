Termin składania wniosków do EIC Accelerator upływa w środę 18 marca o godz. 17.

Chodzi o startupy i male oraz średnie firmy dysponujące technologiami i innowacjami, które mogłyby pomóc w leczeniu, testowaniu, monitorowaniu lub innych aspektach walki z epidemią koronawirusa covid-19.

Jak podaje KE, przy budżecie w wysokości 164 mln euro zaproszenie to jest oddolne, co oznacza, że nie ma z góry ustalonych priorytetów tematycznych, a wnioskodawcy z innowacjami związanymi z koronawirusem będą oceniani w taki sam sposób, jak inni wnioskodawcy.

źródło:facebook.com/komisjaeuropejska

Jednak Komisja Europejska będzie starała się przyspieszyć przyznawanie dotacji Europejskiej Radę ds. Innowacji (EIC) i finansowania mieszanego (łącząc dotacje i inwestycje kapitałowe) dla odpowiednich innowacji związanych z koronawirusem, a także ułatwić dostęp do innych źródeł finansowania i inwestycji.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Ocena wniosku zazwyczaj trwa około 2 miesięcy.

Więcej informacji na temat EIC Accelerator oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi. W przypadku coachingu, beneficjent może skorzystać do 12 dni pracy z coachem. Przedsiębiorca wybiera go z bazy prowadzonej przez Komisję Europejską.

EIC wspiera już wiele startupów, małych i średnich przedsiębiorstw mogących mieć swój udział w walce z pandemią koronawirusa, które otrzymały finansowanie w poprzednich rundach. Obejmuje to m.in. projekt EpiShuttle działający w obszarze jednostek izolacyjnych i transporty chorych, projekt m-TAP dotyczący technologii filtracji pozwalającej usuwanie materiału wirusowego oraz projekt MBENT pozwalający na lokalizację ludzi podczas epidemii.