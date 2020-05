Incredible Academy Sebastiana Kulczyka rozpoczyna działalność

Gośćmi pierwszego spotkania Incredible Academy, zatytułowanego „Alternatywne źródła kapitału w warunkach kryzysu", 7 maja o godzinie 10.30 będą Eliza Kruczkowska, dyrektor departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Marcin Hejka, co-funder i general partner OTB Ventures. Spotkanie moderować będą Julia Krysztofiak-Szopa, przedsiębiorczyni, była prezes Fundacji Startup Poland oraz Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.



Drugie spotkanie, zatytułowane „Jak zarządzać pieniędzmi w spółce, aby przetrwać do kolejnej rundy finansowania" będzie miało miejsce 14 maja o godzinie 10.00.



Tym razem dyskusję uświetnią Wojciech Kostrzewa, prezes spółki Billon Group, która jest finalistą trzeciej edycji programu InCredibles, wieloletni doświadczony przedsiębiorca i prezes Polskiej Rady Biznesu oraz Michał Rokosz, partner w funduszu Innovo Venture Partners, który wcześniej prowadził start-up Foodpanda, gdzie zarządzał rynkiem CEE oraz Booksy jako COO.



Moderatorami dyskusji pozostaną Julia Krysztofiak-Szopa i Jarosław Sroka.



Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów z zakresu prowadzenia biznesu w tym trudnym obecnie czasie.



Dyskusje będą się koncentrować na zasygnalizowanych przez spółki zagadnieniach i problemach poszerzanych w oparciu o zadawane przez uczestników na bieżąco pytania. Do każdego tematu zapraszanych jest dwóch gości - ekspertów w danych obszarach, a dyskusję prowadzi jeden lub dwóch moderatorów.



Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD), czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrująca środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w Europie Centralnej.

Inicjatywa jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka. W pierwszych dwóch edycjach program funkcjonował w formie konkursu dla najbardziej innowacyjnych start-upów. Nagrodą były granty na rozwój oraz udział w sesjach mentoringowych.





Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów. W 2019 r. program zmienił formułę. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników nacisk położono na mentoring i networking. Zamiast osobnego konkursu dla start-upów program przyjął formę wsparcia mentoringowego dla firm wyłonionych w innych konkursach wspieranych przez Sebastiana Kulczyka, m.in. European Start-up Challenge, SingularityU Poland Global Impact Challenge. Dzięki temu z programu ma szansę skorzystać znacznie więcej start-upów niż w poprzednich edycjach.