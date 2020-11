ICsec chroni polski przemysł. Ten pomysł to zapora przed cyberagresją

Wspólna pasja do tworzenia rzeczy niezwykłych okazała się na tak silna, że od kilku lat Robert Juszczyk, Katarzyna Berbeć, Marek Smolik i Marek Krzyżanowski z powodzeniem rozwijają technologiczny start-up ICsec. Ich pracę doceniono: Zostali laureatami prestiżowego konkursu w czasie Start-up Challenge - konkursu w ramach European Tech & Start-Up Days 2020, które były częścią XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Stuxnet, czyli najpopularniejszy na świecie atak na infrastrukturę przemysłową, stał się przełomem, jeśli chodzi o cyberataki. Robak doczekał się nawet własnej ekranizacji swej "historii". Fenomen wirusa, który zainfekował ponad 100 tysięcy komputerów w 155 krajach świata, zbadał i przedstawił w filmie dokumentalnym zdobywca Oscara, Alex Gibney. To był początek długiej serii...

2011 rok – Night Dragon, czyli cyberatak na korporacje petrochemiczne, takie jak Exxacon, BP, Shell oraz kradzież schematów operacyjnych sieci OT i kluczowych dla firm danych. Nadal 2011 – DUQO, cyberatak na kraje Unii Europejskiej, podczas których hakerzy wykradali ogromną ilość cennych informacji.

2015 – Black Energy, przestępcy zaatakowali ukraińską sieć energetyczną, przez co bez prądu zostało ponad 200 tys. ludzi. 2016 – Irongate, ten cyberatak wiązał się z manipulacją procesów poprzez wysyłkę fałszywych danych do HMI, co generowało szkodliwy ruch na sterowniki PLC. Wirus stworzono, by niszczyć systemy sterowania przemysłowego.

2017 – Petya/Notpetya; ten cyberatak uderzył m.in. w Niveę, Maersk czy FedEX. Polegał na szyfrowaniu i blokowaniu dysków, co całkowicie wstrzymało funkcjonowanie firm.

2019 – Pilz, niemiecka firma produkująca narzędzia do automatyzacji na kilka dni musiała wstrzymać działalność. Hakerzy zaatakowali jej system, czym całkowicie sparaliżowali jej funkcjonowanie.

To tylko kilka z najgłośniejszych przykładów cyberataków, z jakimi w ostatnich latach musiały poradzić sobie firmy przemysłowe na całym świecie. Eksperci, m.in. z PwC, już w 2016 roku wskazywali, że przyszłość takich zdarzeń przyniesie dużo więcej.

Cyberterroryzm, czyli realny problem

Na potwierdzenie ich tezy nie musieliśmy długo czekać. W czasie pandemii koronawirusa liczba cyberataków wzrosła w błyskawicznym tempie.

Od lewej: Marek Smolik, Robert Juszczyk, Katarzyna Berbeć oraz Marek Krzyżanowski.

Podsekretarz generalna ds. rozbrojenia ONZ, Izumi Nakamitsu na łamach serwisu ABC News - mówiąc o skali problemu - podała 600-procentowy wzrost liczby złośliwych e-maili wykorzystywanych do ataków przez cyberprzestępców. "Rzeczpospolita" już na początku obostrzeń wskazywała zaś, że epidemia koronawirusa najmocniej dotknęła USA oraz Włochy - i to one są główną ofiarą hakerów. Gazeta przytoczyła dane SecDev Group, które dowodzą , że tylko w marcu dynamika zachorowań na Covid-19 w tych krajach sięgnęła 15-20 proc., a w tym czasie natężenie cyberzagrożeń wzrosło tam aż o 25-30 proc.

- W czasie pandemii kwestie cyberbezpieczeństwa mocno się uwypukliły. Czujność ludzi skupiła się na walce z koronawirusem, pozostawiając przestrzeń dla cyberprzestępców. Na niespotykaną dotąd skalę zaczęły pojawiać się nowe sposoby na wykradanie loginów i haseł do różnych kont, ale też ataki na firmy w celu wykradania danych - przyznaje Robert Juszczyk, założyciel i prezes ICsec.

Tworzenie rozwiązań nietuzinkowych – wspólna pasja

Robert Juszczyk od ponad 20 lat związany jest z branżą informatyczną i nowoczesnymi technologiami połączonymi z cyberbezpieczeństwem (cybersecurity) w przemyśle. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w firmach integratorskich doskonale rozumie potrzeby sektora energetycznego i przemysłowego w zakresie bezpieczeństwa.

Jako prezes firmy produkującej energię elektryczną opracował strategię rozwoju pierwszej rozproszonej i wirtualnej elektrowni w Polsce oraz wybudował, a także uruchomił 7 elektrowni na biogaz rolniczy. W 2016 roku zdecydował się rozpocząć własne badania nad cyberbezpieczeństwem, które zaowocowały założeniem dwa lata później start-upu ICsec.

Drugą osobą, która zgłosiła akces do zespołu, była Katarzyna Berbeć, dyrektor ds. strategii i rozwoju. Wcześniej związana m.in. z firmą doradczą z wielkiej czwórki. Zdobyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w rozwoju ICsec.

- Dołączyłam do projektu na poziomie pozyskiwania dofinansowania na projekt badawczy, który stał się podwaliną dla naszego obecnego start-upu. Bez finansowania publicznego ciężko byłoby zdobyć pieniądze na działanie - tym bardziej, że badania w dziedznie cyberbezpieczeństwa są bardzo kosztochłonne - opowiada.

Trzeci w zespole zjawił się Marek Smolik, który po wielu latach opuścił integratora ICT, gdzie stworzył strategię informatyzacji. Odpowiadał za cyberbezpieczeństwo spółek grupy, w tym w szczególności za infrastrukturę przemysłową spółek energetycznych i spółek fin-tech.

Juszyczyk jako prezes firmy produkującej energię elektryczną opracował strategię rozwoju pierwszej rozproszonej i wirtualnej elektrowni w Polsce oraz wybudował i uruchomił 7 elektrowni na biogaz rolniczy.

– Pomysł ICsec zapowiadał się wyjątkowo i ciekawie, potraktowałem go jako wyzwanie zawodowe. Po 18 latach pracy zdecydowałem się rozstać z firmą, którą znałem od podszewki, i dołączyłem do projektu – dojrzałego, ale jednak start-upu – opowiada Smolik, dziś CTO spółki. – Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, machine learning, infrasturktura krytyczna, czyli wszystko to, czym na co dzień się obecnie zajmuję, to tak naprawdę najważniejsze zagadnienia współczesnej technologii.

Czwarty w zespole był Marek Krzyżanowski, doradca zarządu z doświadczeniem na rynku venture capital.

– Do ICsec wniosłem wiedzę, która pozwala na skuteczne znalezienie źródła finansowania. Dodatkowo w profesjonalnej karierze związany byłem z firmami przemysłowymi, więc praca w start-upie pozwala na połączenie dwóch zawodowych pasji: technologii w przemyśle i prowadzenia projektów inwestycyjnych – opowiada o swojej roli w firmie. W skrócie: to Marek Krzyżanowski realizuje strategię kapitałową firmy.

- Wcześniej uczestniczyliśmy w rynku dostaw do polskich przedsiębiorstw produktów z zachodniej Europy i USA. Teraz uwierzyliśmy, że potrafimy zbudować produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby rynku cyber security, ale który będzie chronił nasze, polskie zakłady przemysłowe - opowiada CEO, Robert Juszczyk. - A że od zawsze interesowała nas automatyka, a przemysł był nam bliski, uznaliśmy, że to jest to, czym chcemy się zająć.

W czasie badań rynkowych okazało się, że tylko jedna firma - Lockheed Martin - prowadziła badania nad protokołem przemysłowym. Najprostszym, jaki był stosowany w automatyce przemysłowej. Dziś rynek wygląda zupełnie inaczej. W ciągu czterech lat powstało 30 konkurencyjnych firm z kapitalizacją w dziesiątkach milionów dolarów lub euro, które trafiają w ręce technologicznych gigantów (CyberX w maju 2020 został kupiony przez Microsoft za 165 mln dolarów).

Dwa elementy

W wyniku badań przemysłowych oraz zaangażowania zespołu powstał SCADVANCE XP, o którym Robert Juszczyk potrafi opowiadać godzinami - z pasją w taki sposób, że każdy zrozumie, jak działa ich rozwiązanie do ochrony przemysłu przed atakami hakerów.

- SCADVANCE XP to nowej generacji system do wykrywania anomalii lub intruzów. Działamy odmiennie niż inne firmy oferujące dostępne na rynku systemy ochrony z wykorzystaniem sygnatur, czegoś, co się już wydarzyło. Nasz system działa na fundamencie w najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań. Wykrywa ataki typu zero-day, czyli takie, które do tej pory nikomu nie były znane. Inspiracją dla nas był między innymi Stuxnet – atak na fabrykę uzdatniania uranu w Iranie - zdradza szczegóły CEO.

System monitoruje sieci, audytuje je w czasie rzeczywistym, poprzez wysyłanie alertów o incydentach do osób kontrolujących systemy bezpieczeństwa, a także informuje, co się w nich aktualnie dzieje (jakie znajdują się w nich urządzenia, z czym komunikuje się sieć).

Rozwiązanie polskiego start-upu odpowiada nie tylko na wyzwania techniczne, ale także obowiązki regulacyjne, które w coraz większym stopniu napędzają popyt na rozwiązania z sektora cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z roku 2018 (stanowiąca krajową implementację Dyrektywy NIS, zwanej często pierwszym europejskim prawem w kwestii cyberbezpieczeństwa) zobowiązuje zakłady przemysłowe zakwalifikowane jako tzw. operatorów usług kluczowych nie tylko do odpowiedniego zabezpieczenia sieci, ale także do raportowania incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Aby to robić, niezbędny staje się aktywny monitoring sieci IT i OT, dlatego też rozwiązania takie, jak SCADVANCE XP, w sposób praktyczny umożliwiają spełnianie poszczególnych wymogów regulacyjnych.

ICsec został laureatem Start-up Challenge 2020 w kategorii Business Processes. Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP.

SCADVANCE XP składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nim jest sonda X1 – urządzenie o niewielkich rozmiarach, wyprodukowane przy współpracy z ekspertami z polskich uczelni wyższych, m.in Politechniki Poznańskiej, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Zaprojektowana została tak, aby można było ją zainstalować w każdym rodzaju sieci przemysłowej. Sonda pracuje w trybie pasywnym, czyli podsłuchuje ruch sieciowy, ale w żaden sposób nie ingeruje w instalację przemysłową. Zebrane informacje w bezpieczny i zaszyfrowany sposób wysyła do serwera analitycznego.

To właśnie serwer SCADVANCE XP stał się drugą częścią systemu. Korzysta on z metod machine learningu, ucząc się charakterystyki sieci, następnie – dzięki sztucznej inteligencji, którą przygotowuje indywidualnie dla każdego klienta – analizuje dane pod różnym kątem (np. jakie urządzenia pojawiły się w sieci, jakie z niej zniknęły i czy występuje jakikolwiek niepożądany ruch), na koniec obsługuje niepożądane incydenty i wspiera zgłaszanie ich do CERT-ów.

Inżynierowie zawracają uwagę na bardzo istotny element SCADVANCE XP. Możliwość wykorzystania go dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

- Produkcja systemu w polskich zakładach jest w pełni kontrolowana przez ICsec. Różne przedsiębiorstwa wykonują poszczególne elementy. Żadna nie wie, jak wygląda cała technologia. Firmy te nie posiadają także wiedzy związanej z oprogramowaniem. Krytyczne fazy produkcji, takie jak składanie elementów w obudowie, wgranie autorskiego oprogramowania, wgranie kluczy szyfrujących, testowanie systemu – to wszystko odbywa się w ICsec pod nadzorem naszych specjalistów. Następnie - wraz z autoryzowanym partnerem biznesowym - przygotowujemy SCADVANCE XP do wdrożenia u klienta. Ten łańcuch dostaw pokazuje, że po drodze nie ma możliwości, by ktoś niepożądany implementował wrogie urządzenia czy oprogramowanie - wyjaśnia Robert Juszczyk.

Plany na przyszłość

ICsec ma już na koncie realizację kilku komercyjnych projektów. Plany na przyszłość? Jasno sprecyzowane. Spółka chce stworzyć ekosystem dookoła polskiego przemysłu. W ciągu trzech lat planuje powiększyć portfolio produktów, stać się firmą, która dba o cyberbezpieczeństwo w przemyśle w szerszym aspekcie.

Zespół pracuje teraz nad bardzo nowoczesną technologią sztucznej inteligencji opartej na układzie FPGA. Ma też pomysł na kolejne produkty usługowe i sprzętowe zabezpieczające sieci przemysłowe.

– 80 proc. załogi to przede wszystkim deweloperzy – mam na myśli programistów, jak też osoby kreujące modele sztucznej inteligencji. To matematycy, statystycy z wiedzą na temat statystycznej analizy danych. Bo to, co hucznie nazywamy sztuczną inteligencją, nie jest niczym innym, jak bardzo zaawansowaną matematyką statystyczną – mówi prezes start-upu.

Obecnie firma skupia się na nawiązaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Poszukuje finansowania na dalszy rozwój istniejącego już produktu, ale także budowę kolejnych rozwiązań.