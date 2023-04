Grzechy startupowców. Nad tym młodzi przedsiębiorcy muszą popracować

- Nie będzie już pieniędzy rozdawanych na "ładne i piękne oczy". Z drugiej strony sytuacja będzie wymagała brutalnej weryfikacji tego, jak zarządzają finansami, jak je wydają, a także jak budują relacje z klientami. Ważne jest więc, czy potrafią przejść z trybu kandydata na unicorna do trybu bycia karaluchem czy wielbłądem, czyli zwierzęciem, które potrafi się dostosować do trudniejszych warunków - mówi Jarosław Sroka.

- Młodzi przedsiębiorcy wiedzą, gdzie zmierzają. Są zdyscyplinowani, znają pojęcie skalowalności, a także budują kulturę organizacyjną. Zastanawiają się nad tym, w jaki sposób chcą tworzyć firmę - mówi Jarosław Sroka.

Zmiany te spowodowały, że młodzi przedsiębiorcy będą lepiej przygotowani na turbulencje. Dzięki temu są też lepszymi partnerami.

Młodym przedsiębiorcom z Polski brak rozpoznania rynku

Jednym z grzechów głównych startupowców jest skupianie się na polskim rynku i brak myślenia o globalnym rozwoju.

- Polskie startupy okopują się w Polsce, nie myślą o tym, że mają w rękach narzędzia do ekspansji globalnej. Taki izolacjonizm się pojawia. Nie chcę tego generalizować, jednak byłem w Londynie jakiś czas temu. Chcieliśmy naszych finalistów skonfrontować z lokalnymi inwestorami. Usłyszałem, że polscy młodzi przedsiębiorcy często przywożą swój projekt koła i głęboko wierzą w to, że jest on przełomowy, nie wiedząc, że to koło ktoś już wynalazł. To pokazuje, że nie mają rozpoznania rynków i technologii, która jest nie tylko obecna, ale i rozwinięta - mówi Jarosław Sroka.

- To pojawia się w bardzo wielu wymiarach. Przykładowo także w sprzedaży. Problemem jest brak rozpoznania klienta. Ponadto brak kompetencji sprzedażowych to ich pięta achillesowa - dodaje.

