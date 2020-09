Cyfryzacja pędzi. Bywa, że usługi zamieniają się w przemysł

Od start-upów w foodtechu, przez wielki biznes, po laureatów Start-up Challenge 2020 - przekonanie jest jedno: przyszłość to digitalizacja niemal wszystkich procesów gospodarczych. O tym i innych megatendencjach rozmawiano w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



Zabranych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zainteresowały prawidłowości, jakie rządzą różnymi gałęziami biznesu. W czasie sesji "Na karuzeli trendów" poruszono tę kluczową kwestię - zaczynając od tych bardziej tradycyjnych form działalności gospodarczej, jak gastronomia, po towarzyszący jej foodtech, a kończąc na bardzo futurystycznych sposobach zarabiania pieniędzy.



- Foodtech ma dobry czas - podkreślała Aleksandra Lazar z FoodForward. - Od kilku lat było wiadomo, że będą się rozwijać takie usługi, jak dostawy jedzenia z restauracji czy zakupy spożywcze online.

W ocenie ekspertki ds. technologii sytuacja u początku 2020 r. tylko przyspieszyła wdrażanie pewnych procesów. - W tych niepewnych czasach foodtech jest jedną z pewniejszych inwestycji - oceniła.



Wzrosty w tej branży zauważalne są coraz mocniej - FoodForward też je zanotował. Zmienia się nie tylko to, jak zamawiamy pożywienie, ale i jak je dostarczamy. - Restauracja przesuwa się z sektora usług do sektora przemysłu - dodawała Aleksandra Lazar. - A cechą przemysłu jest, że ostateczny klient nie ma kontaktu z wytwórcą. Tak się dzieje z jedzeniem i jego dostawą - wskazała.



Cyfryzacja procesu zamawiania jedzenia bywa wszechobecna. Jak podkreślała Lazar, rozwijają się tu stosowane aplikacje, ale i sposoby przewidywania zapotrzebowania na konkretne dania.A biotechnologia? Ludzie w 2020 r. chcą jeść zdrowiej. Co to znaczy dla przemysłu gastronomicznego?



- Pytanie o ekologię nie brzmi już czy, a w jakim tempie? - dodawała Lazar. W jej opinii rośnie świadomość i priorytety klientów. W pierwszej kolejności stawiają oni na swoje zdrowie w odżywianiu, a w drugiej na wpływ ich nawyków żywieniowych na środowisko.

Trendy w start-upach w 2020 r. Co nas czeka?

Bill Reichert z amerykańskiego Pegasus Tech Ventures. Ten globalny fundusz venture capital zaproponował młodym firmom Startup World Cup. Ta nietypowa inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem - nie tylko w Ameryce.



- Pomysł polega na tym, że Startup World Cup zapewnia przedsiębiorcom szansę nawiązania kontaktu z innymi przedsiębiorcami oraz inwestorami, jak również z innymi "zasobami wspierającymi", a następnie – z resztą świata. I to ten drugi pomysł stojący za inicjatywą Startup World Cup: połączyć wszystkie regionalne ekosystemy w globalną społeczność ekosystemów start-upowych - tak, by każdy z nich mógł stać się dzięki temu silniejszy i lepszy. Odbywa się to głównie za pośrednictwem Doliny Krzemowej jako centrum sieci lokalnej - mówił Reichert.





Bill Reichert z amerykańskiego Pegasus Tech Ventures (fot. PTWP)

– Wiele rozwiązań czekało, bo były bardziej pilne sprawy. Teraz stanęliśmy przed koniecznością i musieliśmy to zrobić, przejść w online - mówił jeden z rozmówców panelu Michał Miszułowicz, menedżer ds. współpracy z fintech z banku BNP Paribas. (fot. PTWP)

Michał Miszułowicz, menedżer ds. współpracy z fintech z banku BNP Paribas (fot.mat.pras.)

- Chcemy nakłonić wszystkich zwycięzców z poszczególnych regionów, by przyjechali w maju do Doliny Krzemowej na wielki finał i przywieźli z sobą delegacje ze swoich ekosystemów – innych przedsiębiorców, inwestorów lub przedstawicieli organizacji wspierających, a być może nawet niektórych decydentów lub urzędników państwowych, którzy wspierają ich ekosystem innowacyjności - precyzował.Niestety, pandemia trochę pokrzyżowała plany Amerykanów - ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.- To, co dzieje się na świecie, jest niezwykłe. Pomimo kryzysu Covid, niezmiennie dostrzegamy niezwykłą energię w skali globalnej. Owszem, jest kilka sektorów, które pandemiczny kryzys zniszczył, ale zdumiewa mnie, jak wielkiego rozpędu nabrały ekosystemy innowacyjności, właśnie pomimo globalnej pandemii – dodawał rozmówca WNP.PL.Trendy w start-upach to nie tylko kwestia technologii za oceanem, ale to także pieniądze. Start-up kojarzy się zawsze z pozyskiwaniem funduszy i skalowaniem biznesu. Fintech w Polsce, mimo pandemii, ma ciekawą perspektywę przed sobą. Jedną z nich jest pozyskiwanie funduszy online, a nie twarzą w twarz.- Inwestujący zastanowią się dwa, a nawet trzy razy, czy warto opłacać podróże do różnych części świata, hotele, jeśli łączność online jest tak samo skuteczna – zaznaczał łączący się z Katowicami Michał Miszułowicz, menedżer ds. współpracy z fintech z banku BNP Paribas.W jego opinii z technologią w finansach będzie tak samo. – Wiele rozwiązań czekało, bo były bardziej pilne sprawy. Teraz stanęliśmy przed koniecznością i musieliśmy to zrobić, przejść w online. Nikt nie będzie się dedigitalizował – stwierdził. I zauważył zarazem, że polski sektor bankowo-finansowy już radzi sobie świetnie w kontekście wdrażania rozwiązań cyfrowych dla klientów.Obecni w Katowicach laureaci konkursu Start-up Challenge 2020 także przyznawali, że przyszłość ich biznesów to m.in. szeroko rozumiana cyfryzacja usług, przepływu danych i ich bezpieczeństwo.W Katowicach rozmawiali o tym m.in. Przemysław Drożdż z Progresja Space, którego firma oferuje napęd dla nanosatelitów, mogący deorbitować obiekty ze stratosfery; Paweł Biernat z Biotts, firmy biotechnologicznej, proponującej autorskie technologie transportu leków czy też Michał Juszczak (jego firma Gamehag oferuje graczom elementy wewnętrznej grywalizacji).