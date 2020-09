Cyfrowy HR rośnie. Pracuj Ventures informuje o nowej inwestycji

Pracuj Ventures inwestuje. Fundusz właśnie poinformował o objęciu mniejszościowego pakietu udziałów w Gamfi.







Autor:KDS

• 21 wrz 2020 12:21





Gamfi to narzędzie, które zwiększa motywację i zaangażowanie w całym cyklu życia pracownika dzięki grywalizacji. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Pracuj Ventures to pierwszy w Polsce corporate innovation fund, który koncentruje się na inwestowaniu w firmy technologiczne z obszaru HR oraz learning&development.

Gamfi to narzędzie, które zwiększa motywację i zaangażowanie w całym cyklu życia pracownika dzięki grywalizacji.

Inwestycja oznacza, że w portfelu Pracuj Ventures jest już siedem spółek. Jest to też czwarta inwestycja w 2020 roku, po Worksmile, Gymsteer i Inhire.io.

- Uwierzyliśmy w rozwiązanie, ale przede wszystkim w zespół prowadzący Gamfi, na którego czele stoi CEO Adrian Witowski. Na przestrzeni ostatnich lat Adrian dał się poznać jako skuteczny lider potrafiący nie tylko rozwinąć spółkę będącą w trudnej sytuacji finansowej, ale też podejmować odważne decyzje z tym związane. W ostatnim czasie wraz z zaangażowanym zespołem pracował na rzecz firmy i klientów, dzięki czemu dziś oferuje użytkownikom produkt jeszcze bardziej innowacyjny, a przy tym dający się w pełni automatycznie wdrożyć - komentuje inwestycję Paweł Leks, partner zarządzający Pracuj Ventures.

Gamfi to narzędzie grywalizacyjne wykorzystywane zarówno do zwiększania motywacji pracowników wykonujących powtarzalne zadania (np. w call center, sprzedaży czy produkcji), jak i angażowania ich w działania wykraczające poza rutynowe obowiązki. Co więcej, okazało się, że Gamfi świetnie adaptuje się do obecnych czasów: pozwala na zdalny onboarding, wprowadzenie zmiany jaką jest praca hybrydowa czy przeszkolenie pracowników z nowych procedur.

Czytaj więcej: Workforce sharing ratuje etaty w czasie pandemii

- Inwestujemy w Gamfi, bo jesteśmy przekonani, że spółka jest liderem na polskim rynku rozwiązań grywalizacyjnych. Naszym zdaniem Gamfi posiada unikalny produkt i wypracowała skuteczny model biznesowy, który pozwala na to, aby długofalowo wykorzystać grywalizację do zaangażowania użytkowników w procesy zmian - komentuje inwestycję Paweł Leks. - Okres pandemii, w którym nowego znaczenia nabrało pojęcie pracy zdalnej i digitalizacja komunikacji z pracownikami, dodatkowo potwierdziło skuteczność rozwiązania oferowanego przez Gamfi - dodaje.

Do tej pory Gamfi zrealizowało ponad 150 wdrożeń, głównie w obszarach HR, sprzedaży i produkcji. Wspierają one działania na każdym etapie cyklu życia pracownika, w tym m.in. onboarding, e-learning i szkolenia, realizację KPI oraz zachowanie work-life balance. Gotowe do użycia moduły grywalizacyjne i platforma dostępna w modelu SaaS pozwalają wykorzystać dedykowane rozwiązanie w ciągu 3-4 tygodni. Wśród firm korzystających z Gamfi znajdują się m.in. InPost, T-Mobile, WP, Red Bull, Volvo czy Wojas. Czytaj więcej: Spółka Sherlock Waste dołączyła do funduszu Pracuj Ventures - Cieszy nas inwestycja akurat w tym wyjątkowym momencie rynkowym. Od lat wspieramy firmy w zwiększaniu motywacji i zaangażowania ich pracowników wykorzystując autorskie narzędzie grywalizacyjne. Pozyskane środki pozwolą na szybszy rozwój naszej technologii w jeszcze prostszym dla klientów wydaniu. Będziemy działać szybciej i sprawniej. Doświadczenia i know-how, który wnosi Pracuj Ventures, pozwolą nam jeszcze lepiej wyskalować działania kierowane do pracodawców - mówi Adrian Witkowski, CEO Gamfi. Pracuj Ventures skupia się na wspieraniu innowacyjnych i skalowalnych projektów działających na rynku cyfrowego HR. Fundusz inwestuje przede wszystkim w firmy na wczesnym etapie rozwoju, które znalazły pierwszych komercyjnych klientów. Pracuj Ventures ceni nie tylko kreatywne pomysły, ale także sposób zarządzania i potencjał rynkowy. Poszukiwani są głównie utalentowani przedsiębiorcy, którzy mają podobne do założycieli funduszu wartości i potrafią skutecznie rozwijać firmy. Wśród startupów i spółek, które posiada w swym portfelu Pracuj Ventures są również: Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, Sherlock Waste, Wandlee oraz Worksmile.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.