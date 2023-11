Coworkingowy gigant WeWork zbankrutował

Firma złożyła też 6 listopada w New Jersey wniosek o postępowanie zabezpieczające na podstawie rozdziału 11 Kodeksu upadłościowego USA, który daje firmom ochronę sądową na czas restrukturyzacji, przed spłaceniem wierzytelności. Według informacji Bloomberga we wniosku znalazła się lista aktywów o wartości 15 miliardów dolarów.

Upadek firmy prawdopodobnie rozpoczął się w 2019 r. W ciągu kilku miesięcy przeszła od planowania pierwszej oferty publicznej do zwolnień tysięcy osób i uzyskania wielomiliardowego pakietu ratunkowego. WeWork podzielił z resztą los innych firm, zajmujących się zarządzaniem współdzielonej powierzchni biurowej, dla których pandemia i wywołane nią zmiany w sposobie pracy, okazały się zbyt dużym wyzwaniem.

W przypadku WeWork podjęta właśnie próba dogadania się z wierzycielami to kolejny akt upadku. Jak przypomina Bloomberg, na początku 2023 r. WeWork osiągnął daleko idące porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, jednak bardzo szybko ponownie popadł w kłopoty. W sierpniu firma zakomunikowała, że istnieją „ poważne wątpliwości ” co do jej zdolności do kontynuowania działalności. Kilka tygodni później oświadczyła, że renegocjuje prawie wszystkie umowy najmu i wycofuje się z lokalizacji o „słabszych” wynikach.

Ostateczny upadek WeWork oznaczać będzie również zmiany na polskim rynku biurowym

Upadłość jest często jedyną opcją dla popadających w ruinę firm z kosztownymi umowami leasingowymi, ponieważ prawo amerykańskie umożliwia niewypłacalnym firmom rezygnację z uciążliwych umów, które w przeciwnym razie trudno byłoby anulować.

Według stanu na 30 czerwca WeWork zarządzał portfelem nieruchomości w 777 lokalizacji w 39 krajach, również w Polsce. Polski portfel nieruchomości WeWork obejmuje pięć lokalizacji o łącznej powierzchni biurowej około 45 tys. m kw. Upadłość oznaczać będzie, że te nieruchomości będą szukały nowego operatora.

