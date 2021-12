Cała prawda o polskich startupach. Przez dwie rzeczy nie mogą spać spokojnie

Polskie startupy chcą rekrutować. Blokują je jednak niedobory kadrowe oraz wysokie koszty pracy. Aż osiem na 10 startupów uważa, że zwiększanie kosztów zatrudnienia w Polsce ograniczy rekrutację pracowników.

Co trzeci startup (32 proc.) zatrudnia od czterech do 10 osób, a w co czwartym (24 proc.) pracuje albo sam założyciel, albo maksymalnie trzy osoby (Fot. Shutterstock)

Programista i inżynier specjalizujący się w tworzeniu algorytmów odpowiedzialnych za uczenie maszynowe - to ich najtrudniej pozyskać do startupów.

7 proc. startupowców poszukuje HR menedżera, który wsparłby ich w procesach związanych z rekrutacjami.

Niestety wysokie koszty pracy odbijają się mocno na polskich startupach i blokują ich rozwój - aż osiem na 10 uważa, że zwiększanie kosztów zatrudnienia w Polsce ograniczy zatrudnienie pracowników.

Z raportu Fundacji Startup Poland "Polskie Startupy 2021" wynika, że co trzeci startup (32 proc.) zatrudnia od czterech do 10 osób, a w co czwartym (24 proc.) pracuje albo sam founder, albo maksymalnie trzy osoby.

Nieco większe podmioty, zatrudniające kilkanaście osób stanowią 15 proc. całej grupy, a kolejne 16 proc. zatrudnia od 21 do 50 osób. Takich, które zatrudniają powyżej 50 osób, jest zaledwie 4 proc. Niemal jednej dziesiąta badanych podmiotów nie zatrudnia nikogo.

Co czwarty polski startup sięga po zagranicznych specjalistów (25 proc.). W tej grupie dokładanie połowa wskazuje, że obcokrajowcy pracują w siedzibie firmy w Polsce, a druga połowa zatrudnia ich w swoich biurach prowadzonych w innych krajach.

Aż 48 proc. startupów deklaruje, że nie musiało zwalniać pracowników z powodu pandemii i nadal nie ma takich planów. Ponadto niemal co piąty badany (19 proc.) zatrudnił w ostatnim czasie nowe osoby. Na negatywny wpływ pandemii na zatrudnienie wskazuje jedynie 8 proc. startupów - musiały one zwolnić pracowników wskutek pandemicznego kryzysu.

- Pandemia COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku obostrzenia i nowe standardy bezpieczeństwa przyspieszyły tempo transformacji cyfrowej. Dla wielu firm był to ostatni moment, by zdigitalizować usługi i umożliwić do nich dostęp konsumentom, którzy przenieśli się do sieci, a tradycyjny koszyk zakupowy zamienili na aplikacje mobilne. W efekcie od 2020 r. obserwujemy rewolucyjny popyt na pracowników związanych z budową cyfrowych innowacji. Dotyczy to przede wszystkim programistów specjalizujących się w rozmaitych technologiach, ale także sprzedawców, marketerów, product ownerów i designerów - tłumaczy Aleksandra Paszkiewicz, head of people w Netguru.

To ich najbardziej brakuje

Startupy mierzą się z niedoborem kadrowym na polskim rynku pracy. Z raportu Fundacji Startup Poland wynika, że najbardziej brakuje programistów (59 proc. wskazań). Wyzwaniem jest także pozyskanie inżyniera specjalizującego się w tworzeniu algorytmów odpowiedzialnych za machine learning. Takich specjalistów poszukuje co czwarty polski startup (24 proc.). W cenie są także sprzedawcy – jedna piąta startupów wskazała, że trudno im zrekrutować sales managera. 18 proc. wskazuje na trudności w pozyskaniu growth managera (pracownika łączącego cechy marketera, produktowca i sprzedawcy). Tyle samo ankietowanych uważa, że trudno jest znaleźć business development managera (managera ds. rozwoju), a także UX/UI designera, czyli osoby zajmującej się projektowaniem interfejsów użytkownika dla maszyn i oprogramowania, z naciskiem na użyteczność i wygodę korzystania z danego rozwiązania. Zdaniem 17 proc. ankietowanych w startupach brakuje inżynierów DevOps, czyli osób odpowiedzialnych za konfigurację serwerów i infrastruktury przy tworzeniu danego produktu. Poszukiwani są także marketing menedżerowie - szuka ich 16 proc. startupów. Z kolei 15 proc. szuka inżynierów Big Data, czyli specjalistów odpowiedzialnych za procesy zbierania i analizy danych, ocenę ich przydatności oraz także tworzenie nowych baz danych. Inżynierowie cloud, czyli tzw. inżynierowie ds. chmury, odpowiedzialni za pełen zakres zadań związanych z projektowaniem i obsługą rozwiązań chmurowych są poszukiwani przez 8 proc. startupów. Niewiele mniej (7 proc.) poszukuje HR menedżera, który wsparłby startupy w procesach związanych z rekrutacjami. Na kolejnych miejscach znalazł się operations manager (6 proc.) oraz finance manager (5 proc.). - Większość startupów wskazuje na trudności w rekrutacji osób o technicznych kompetencjach, w tym przede wszystkim programistów, ale też inżynierów specjalizujących się w uczeniu maszynowym, DevOps, Big Data czy przetwarzaniu danych w chmurze. Wpływa to też na wysokie koszty pozyskania takich talentów, co jest jedną z najczęstszych barier rozwoju dla polskich startupów. To właśnie na ten cel przeznaczana jest też zdecydowana część budżetu większości takich firm - komentuje wyniki raportu Aleksandra Paszkiewicz. Źródło: Startup Poland Problematyczne koszty Jak czytamy w raporcie Startup Poland, wysokie koszty pracy odbijają się mocno na polskich startupach i blokują ich rozwój - aż osiem na 10 uważa, że zwiększanie kosztów zatrudnienia w Polsce ograniczy zatrudnienie pracowników. Ponad połowa startupów (57 proc.) wskazuje, że że koszty zatrudnienia pracowników stanowią największą część ich całego budżetu.To powoduje, że pula pieniędzy przeznaczona na badania i rozwój czy działania marketingowe jest mniejsza. Wyzwaniem jest także zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników, którzy mają wysokie oczekiwania płacowe. Co piąty startup wskazuje, że nie może sobie pozwolić na pozyskanie tego typu osób ze względu na zbyt wysokie koszty. Jedynie 7 proc. ankietowanych nie zauważa wpływu rosnących kosztów pracy na rozwój biznesu. - Rosnące stawki specjalistów spowodowane są częściowo tym, że przez sytuację pandemiczną okazało się, że firmy z Zachodu mogą skutecznie zatrudniać specjalistów w Polsce. To zjawisko sprawiło, że dla pracowników znacznie zwiększyła się pula dostępnych ofert i mogą wybierać te, które będą najlepiej płatne - ocenia wyniki raportu Michał Gąszczyk, CEO inhire. - Rekrutacja, zwłaszcza w sektorze IT, wymaga od pracodawców inwestycji w employer branding, w efektywne procesy rekrutacyjne oraz, w szczególności, oferowanie rynkowych stawek – bez zapewnienia tych czynników konkurowanie o najlepszy talent wydaje się niemożliwe ze względu na ciągle rosnącą konkurencję. Te właśnie koszty będą w zasadzie testem modelu biznesowego startupów i będą walidować to, czy firmy potrafią zarabiać pomimo rosnących kosztów rekrutacji i utrzymania jakościowych pracowników. Dlatego też wspomniane wyżej finansowanie będzie prawdopodobnie niezbędne, aby firmy mogły przynajmniej przetestować swój model biznesowy i faktyczne generowanie zysków - dodaje Gąszczyk. W podobnym tonie wypowiada się Aleksandra Paszkiewicz. Jej zdaniem wpływ na rekrutację miała rosnąca popularność pracy zdalnej. - Rok 2020 pokazał wielu branżom, że praca zdalna może być równie skuteczna, co w modelu tradycyjnym. To zachęciło część pracowników do szukania znacznie lepiej płatnych ofert w firmach np. ze Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, tym samym zmniejszając podaż talentu na naszym rynku - podkreśla Paszkiewicz. Źródło: Startup Poland Zarobki w startupach Jak podaje serwis WNP.pl, w start-upach na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy z poziomu c-level, czyli najwyższej kadry zarządzającej oraz programiści i menedżerowie sprzedaży. Z drugiej strony, według danych z raportu „Polskie Startupy. Raport 2019” w 2019 roku średnie miesięczne wynagrodzenie ponad 40 proc. najważniejszych osób w start-upie wynosiło nie więcej niż 1250 euro (około 5325 zł - przy kursie euro z grudnia 2019 roku na poziomie 4,26 zł). Co czwarta osoba z poziomu c-level mogła liczyć na zarobki wynoszące między 1250 a 2500 euro (5325 - 10 650 zł). Niewiele ponad 16 proc. zarabiało zaś w tym czasie między 2500 a 4000 euro (10 650 - 17 040 zł) lub powyżej 4000 euro (ponad 17 040 zł). Średnie zarobki programistów były bardziej zróżnicowane. Prawie 30 proc. z nich nie zarabiało więcej niż 1250 euro, co trzeci mógł liczyć na pensję wynoszącą między 1250 a 2500 euro, prawie 27 proc. na zarobki kształtujące się w przedziale 2500 a 4000 euro, a 11,2 proc. - na kwotę powyżej 4000 euro. Bardzo zbliżone do zarobków pracowników z poziomu c-level były za to stawki sales managerów - z tą różnicą, że na najwyższym poziomie ponad 4 tys. euro znalazło się 8,2 proc. pracowników.

