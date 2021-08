Była gwiazda Doliny Krzemowej sądzona za oszustwa

Elizabeth Holmes jest od wtorku 31 sierpnia sądzona za oszustwo po tym, jak okłamała inwestorów w sprawie wyników swojej firmy Theranos, przeprowadzającej badania krwi. Sprawa młodej przedsiębiorczyni ze Stanów Zjednoczonych może budzi niepokój startupów i inwestorów venture capital z Doliny Krzemowej. Wiarygodność tych pierwszych została mocno nadszarpnięta.

AKC

AKC • 31 sie 2021 12:57





Elizabeth Holmes (fot. Theranos/Wikipedia/CC BY-SA 4.0)

REKLAMA

Elizabeth Holmes w wieku 19 lat rzuciła studia biologiczne i założyła własną firmę - Theranos - specjalizującą się w produkcji testów krwi. Plaga ptasiej i świńskiej grypy pomogła jej odnieść sukces. Popyt na łatwe w obsłudze, szybkie i bardzo precyzyjne testy krwi szybko rósł, podobnie jak notowania Theranosa.



W ciągu kilku lat firma została wyceniona na 9 mld dolarów, a Holmes zyskała sławę nie tylko w Dolinie Krzemowej. Została jedną z młodych miliarderek doliny, na równi z Markiem Zuckerbergiem, założycielem Facebooka.



W 2010 roku pozyskała 700 mln dolarów (590 mln euro) od prestiżowych inwestorów, co pozwalało młodej założycielce sukcesywnie rozwijać biznes. Aż do 2015 r., kiedy to reporter Wall Street Journal opublikował dochodzenie ujawniające kłamstwa założycielki Theranosa.



Czytaj też: Skandal w McDonaldzie. Pracownicy zwolnieni za wycieranie sera o buty



We wtorek 31 sierpnia 37-letnia dziś Elizabeth Holmes zasiadła na ławie oskarżonych, gdzie jest sądzona pod 12 zarzutami, w tym o oszustwo. Grozi jej 20 lat więzienia i liczne grzywny. Holmes zarzuca się, że aby pozyskiwać pieniądze od inwestorów, dopuszczała się kłamstw na temat osiąganych przez jej firmę wyników.



"Sprawa Theranosa stała się symbolem ekscesów venture capital, kiedy inwestorzy marzący o szybkiej fortunie rzucają się na start-upy tworzone przez nastolatków i stawiają znaczne sumy na to, co mają nadzieję będzie kolejną rewolucją przemysłową" - pisze francuski La Croix.



Założona przez kobietę spółka została zlikwidowana w 2018 r., a byli dyrektorzy otrzymali zakaz pełnienia funkcji prezesa spółki giełdowej. Sama Elizabeth Holmes od 2015 r. jest na emeryturze biznesowej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.