Biznes prowadzą odważnie, mają ssanie na pracowników. Nie każdy pasuje

Praca w start-upach jest atrakcyjna szczególnie dla osób poszukujących nowego doświadczenia. A to dlatego, że naturalną konsekwencją pracy w dynamicznym środowisku pełnym wyzwań, a takie panuje w strat-upach, jest możliwość bardzo szybkiego rozwoju, nie tylko zawodowego, ale przede wszystkim indywidualnego.

2021 rok to czas zmian i wprowadzenia coraz większej liczby innowacyjnych rozwiązań technologicznych i mobilnych. Wzrosło znaczenie e-commerce, z powodu pandemii i obostrzeń na znaczeniu zyskały rozwiązania telemedycyny, które z dnia na dzień stały się najpopularniejszym sposobem konsultacji medycznych.

Szybki rozwój potrzebuje wsparcia HR-owców, którzy są w stanie nadążyć za tempem pracy start-upów i odpowiednio zrozumieć potrzeby, wyzwania i cele organizacji. Kogo powinni poszukiwać? Firma doradcza HR Hints przygotowała zestawienie 5 najpopularniejszych pozycji w start-upach w 2021 roku.

1. Programiści

Najpopularniejszą ofertą pracy w start-upach jest programista. Zarobki w tym zawodzie osiągają nawet 50 000 zł miesięcznie. Zapotrzebowanie na role programistów, developerów, ale także technical support wzrosło o 150 proc. w ciągu ostatniego roku.

- Tak wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru jest widoczne w pełnym przekroju branż i właściwie w każdej technologii. Innowacyjne produkty i usługi start-upów często wymagają doświadczonych ekspertów, a młode spółki nie zawsze są atrakcyjnym pracodawcą dla potencjalnych kandydatów z wieloletnim doświadczeniem. Rekrutacje na tego typu stanowiska są wyjątkowo wymagające, ponieważ trzeba zwrócić uwagę nie tylko na techniczne umiejętności i odpowiednie doświadczenie kandydatów, ale również na ich dopasowanie do kultury danego start-upu i tempa pracy danej organizacji - wyjaśnia Róża Szafranek, CEO HR Hints.

fot. Shutterstock

2. Tech lead

Drugim najpopularniejszym stanowiskiem jest tech lead, czyli lider zespołu developerskiego. Start-upy bardzo często potrzebują osoby, która oprócz doświadczenia w samej technologii czy języku programowania będzie też umiała zarządzać teamem i szkolić nowych pracowników lub całe zespoły. To duże wyzwanie, biorąc pod uwagę profil takich kandydatów, którzy jednocześnie będą posiadali odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, rozwinięte umiejętności miękkie i komunikacyjne, a także dadzą sobie radę w poprowadzeniu zespołu oraz złożonych projektów.

3. Wsparcie sprzedaży

Z danych rekrutacyjnych HR Hints wynika, że na liście najpopularniejszych roli w 2021 roku jest również head of sales i head of marketing. Jak podkreśla Róża Szafranek, innowacyjne produkty i usługi wymagają nowego - nieznanego dotąd - podejścia do promocji i sprzedaży. Stąd wiele start-upów potrzebuje osób, które będą w stanie właściwie zrozumieć jego cel i wizję, a jednocześnie pomóc w rozwoju spółki, budowaniu brandu i sprzedaży oferowanych produktów czy usług. Właśnie ta nowość i nieznane dają ogromne możliwości rozwoju zawodowego sprzedawcom i marketingowcom.

4. HR’owcy

Na czwartym miejscu znajdują się pracownicy działu HR, którzy w start-upach zazwyczaj pojawiają się powyżej 20 osób zatrudnionych w organizacji. Na tym etapie trzeba zmierzyć się z rosnącą liczbą wyzwań w obszarze personalnym, które różnią się znacznie od wyzwań w korporacjach.

- Ustawienie procesów HRowych i komunikacji w firmie, narastające konflikty, wyzwania związane z rekrutacją czy onboardingiem - to tylko niektóre problemy zagrażające szybkiemu skalowaniu. Dynamika i częste zmiany wewnętrzne powodują, że HRowcy i rekruterzy muszą mieć odpowiednie podejście, doświadczenie i powinni być gotowi na pracę w tak zmiennym środowisku. Według naszych danych w obszarze działu personalnego to head of people & culture, talent acquisition managerowie i recruitment specialists są również jednymi z najpopularniejszych pozycji w start-upach w tym roku - dodaje Szafranek.

fot. Shutterstock

5. Szef personelu

Pierwszą piątkę zamyka nowe na polskim rynku stanowisko - chief of staff (CoS). Szef personelu, bo tak jest często spolszczane to stanowisko, pracuje blisko z founderami i nie ma bezpośrednich podwładnych, ewentualnie z wyjątkiem stażysty lub asystenta.

Podobnie jak COO, CoS pracuje nad strategicznymi i krytycznymi elementami strategii start-upu, współpracując jednocześnie z pracownikami, klientami i członkami zarządu. Podejmuje wiele ważnych decyzji, powinien mieć wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze. Jest to rola pod osobą zarządzającą spółką, wspierająca ją w podejmowaniu lepszych i szybszych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zarobki w startupach

Jak podaje serwis WNP.pl, w start-upach na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy z poziomu c-level, czyli najwyższej kadry zarządzającej oraz programiści i menedżerowie sprzedaży. Z drugiej strony, według danych z raportu „Polskie Startupy. Raport 2019” w 2019 roku średnie miesięczne wynagrodzenie ponad 40 proc. najważniejszych osób w start-upie wynosiło nie więcej niż 1250 euro (około 5325 zł - przy kursie euro z grudnia 2019 roku na poziomie 4,26 zł).

Co czwarta osoba z poziomu c-level mogła liczyć na zarobki wynoszące między 1250 a 2500 euro (5325 - 10 650 zł). Niewiele ponad 16 proc. zarabiało zaś w tym czasie między 2500 a 4000 euro (10 650 - 17 040 zł) lub powyżej 4000 euro (ponad 17 040 zł).

Średnie zarobki programistów były bardziej zróżnicowane. Prawie 30 proc. z nich nie zarabiało więcej niż 1250 euro, co trzeci mógł liczyć na pensję wynoszącą między 1250 a 2500 euro, prawie 27 proc. na zarobki kształtujące się w przedziale 2500 a 4000 euro, a 11,2 proc. - na kwotę powyżej 4000 euro.

Bardzo zbliżone do zarobków pracowników z poziomu c-level były za to stawki sales managerów - z tą różnicą, że na najwyższym poziomie ponad 4 tys. euro znalazło się 8,2 proc. pracowników.