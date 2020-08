18 najlepszych start-upów w Start-up Challenge 2020. Kto wygra? Finał podczas European Tech and Start-up Days

Ekologiczny sposób wytwarzania chłodu, start-upy działające w sektorze kosmicznym oraz na rynku gamingowym, rozwiązania dla medycyny, budownictwa czy z zakresu cyberbezpieczeństwa - 18 najciekawszych pomysłów na biznes zaprezentuje się na scenie Start-up Challenge w ramach 5. European Tech and Start-up Days (3-4 września br.). Wydarzenie towarzyszy 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Największa impreza biznesowa w Europie Centralnej odbędzie się w formie hybrydowej - stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz online.





Do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zgłosiło się 250 start-upów z Polski, a także m.in. z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA.

- Do Start-up Challenge 2020 aplikowało wiele ciekawych, nowych biznesów. Start-upowa rywalizacja w finale podczas European Tech and Start-up Days będzie wyjątkowo wyrównana. Dodatkowo, w tej edycji uczestnicy konkursu zaprezentują swoje pomysły także przed uczestnikami śledzącymi wydarzenie online. To szansa na dotarcie do inwestorów z całego świata - mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP.

Na scenach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Tech and Start-up Days, a także oglądającymi wydarzenia online, zaprezentuje się 18 wybranych start-upów:

Biotts - polska firma biotechnologiczna rozwijająca autorskie technologie transportu leków i receptury leków w obszarze onkologii, dermatologii oraz chorób autoimmunologicznych w oparciu o unikatowe technologie produkcji, nowe podejście do procesów łączenia substancji oraz wiedzy, w jaki sposób komórki ludzkie się komunikują między sobą. Zespół technologów Biotts opracował m.in. autorską, przełomową technologię otrzymywania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego MTC-Y (Multifunctional Transdermal Carrier-Y). Dzięki unikalnym właściwościom systemu, możliwe jest zwiększenie biodostępności substancji czynnych kilkukrotnie, umożliwiając substancjom czynnym penetrację przez bariery skórne aż do kilkunastu centymetrów, sięgając tkanek miękkich oraz kości. Unikatowy system transdermalny MTC-Y może być w prosty sposób modyfikowany, aby uzyskać celowane działanie w chorobowo zmienionych tkankach. Dzięki zwiększeniu biodostępności substancji możliwe jest obniżenie dawki terapeutycznej, przy zachowaniu pierwotnego działania i jednoczesnym osłabieniu działań niepożądanych.

Genegoggle rozwiązuje problem niskiej skuteczności leczenia nowotworów poprzez stworzenie mechanizmu, który aktywuje leki tylko w komórkach rakowych. Zespół zbudował przełomowe, unikalne rozwiązanie, które pozwala analizować dane epigenetyczne w 3D umożliwiając wyselekcjonowanie zmienionej chorobowo części. Kolejnym krokiem jest produkcja cząsteczek, które są aktywowane tylko w określonych komórkach rakowych. Takie cząsteczki będą mogły być użyte do podawania leków na wiele rodzajów raka, bezpiecznie i skutecznie.

CUSTOMY oferuje innowacyjne rozwiązania w chirurgii onkologicznej i urazowej. Korzystając z oprogramowania do planowania przedoperacyjnego 3D i technologii druku 3D, dostarcza chirurgom niestandardowy zestaw rekonstrukcyjny - Customy RecoBox. RecoBox jest projektowany i produkowany na indywidualne potrzeby pacjentów i składa się ze spersonalizowanych implantów, przewodników chirurgicznych i modeli anatomicznych. Jego głównym celem jest pomoc chirurgom w wygodniejszym osiągnięciu najlepszych wyników leczenia, a pacjentom w przywróceniu nie tylko utraconej funkcjonalności, ale także estetyki.

Progresja Space to start-up działający w sektorze kosmicznym. Zespół rozwija własne produkty na rynku małych satelitów tzw. smallsatów. Zastosowanie napędów do małych satelitów umożliwi funkcjonowanie konstelacji małych satelitów, które będą dostarczać takie usługi jak 5G, internet satelitarny czy obserwacja Ziemi. Jednocześnie napędy zadbają o usuwanie śmieci kosmicznych. W związku z dynamicznym rozwojem (miniaturyzacją, komercjalizacją) małych satelitów nie wszystkie moduły nadążyły za ich rozwojem. Rynek małych satelitów jest rynkiem bardzo młodym. Innowacją start-upu są dedykowane, kompletne systemy napędowe, zamknięte w jednym module, które przyłączane są do szyny satelity CubeSat.

Panamint to wyświetlacze segmentowe oferujące bezkonkurencyjną technologię wyświetlania, optymalizującą jednocześnie jakość, koszty produkcji oraz energooszczędność. Wyświetlacze Panamint są wyjątkowo dobrze dostosowane do szybko rosnących branż elektroniki jak: IoT, „Smart Logistics”, „Wearable Technologies”, spersonalizowanej medycyny, diagnostyki i innych (zapewniając ekologiczną produkcję). Celem projektu jest wprowadzenie na rynek tanich, nieemisyjnych segmentowych wyświetlaczy, wyprodukowanych przy użyciu technologii elektroniki drukowanej.

Ai Factory to firma opracowująca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla sektora merchandisingu. Jej rozwiązania są wykorzystywane w różnorodnych produktach i branżach, od automatycznego audytu ekspozycji na półkach sklepowych, przez śledzenie cen paliwa, monitorowanie grilla z hot dogami, po wykrywanie obrazów świadczących o oszustwie. Firma oferuje również analizę opakowania produktu poruszającego się na przenośniku taśmowym oraz sprzęt do analizy obrazu dla przemysłu farmaceutycznego.

DAC - technologia Dynamic Air Cooling (DAC) - to nowy ekologiczny sposób wytwarzania chłodu i chłodnictwa powietrza przemysłowego lub mieszkalnego. Rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę o 60 stopni Celsjusza, bez wpływu na środowisko - nie wykorzystuje syntetycznych chłodziw, nie emituje ciepła ani CO2. DAC to efektywne

i ekonomiczne rozwiązanie - jest nawet o 50 proc. tańsze w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją czy technologią chłodniczą.

NataLab to start-up utworzony w celu badań, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii dla energetyki i przetwarzania odpadów. Produkt nr 1 to instalacja do zgazowania organicznych odpadów niebezpiecznych, produkt nr 2 to instalacja zgazowania odpadów elektronicznych (wielowarstwowych). Oba produkty posiadają przełomową technologię katalitycznego oczyszczania gazów poprocesowych w reaktorach rewersyjno-przepływowych. Spółka dysponuje przemysłowym (15 m długość 10 Mg masa, hala w specjalnej strefie ekonomicznej) prototypem. Przeprowadziła serię testów wielu odpadów w wyniku których uzyskała unikalny (ze względu na przemysłowy rozmiar prototypu) know-how.

Hugo Green Solutions to technologia powschodzonego naświetlania roślin wykorzystująca metodę koherentną dedykowana dla roślin w fazach młodocianych uprawianych w warunkach polowych. Wykorzystanie technologii do biostymulacji roślin pozwala zwiększyć plon o 300 proc., co daje nieprawdopodobne możliwości zastosowania w różnych uprawach roślin, w tym ziół.

GGPredict analizuje rozegrane mecze i automatycznie wyciąga z nich statystyki, które mogą później posłużyć np. trenerom drużyn e-sportowych. Zespół zajmuje się zaawansowaną analizą statystyczną i badaniami gier e-sportowych. Badania i działalność były do tej pory skupione na analizie CS:GO. Innowacyjnością podejścia firmy do tego zagadnienia jest dekodowanie plików źródłowych gry i pobieranie z nich wszystkich informacji. Następnie analizowana jest ich waga i wpływ na przebieg rozgrywki. Kolejnym krokiem jest weryfikacja wyników z największą na świecie, zebraną bazą danych i za pomocą procesów ML - identyfikowanie pewnych szablonów behawioralnych

i zachowań, które wpływają na sukces lub porażkę w e-sporcie.

Gamehag - start-up powstał w 2016 w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynkiem gamingowym w Polsce i na świecie. Stworzony portal Gamehag.com został przetłumaczony na 9 języków, skupia społeczność graczy wdrażając elementy wewnętrznej grywalizacji poprzez współtworzenie portalu przez użytkowników, jak i zdobywanie Kamieni Dusz w zamian za wykonywanie zadania w grach partnerów portalu, pozwalając na testowanie nowych produkcji dostępnych online. Punkty użytkownicy mogą przeznaczyć na wymianę na najnowsze gry, czy dostęp do internetowych usług premium. Do dziś portal skupił prawie 6,5 miliona użytkowników na całym świecie, którzy otrzymali nagrody o wartości blisko 20 milionów złotych. Portal działa na całym świecie poza rynkami azjatyckimi, które są kolejnym celem i kamieniem milowym w planach rozwoju portalu.

Heavy Kinematic Machines rozwija produkt SOLO Workout - system automatycznego i dokładnego zbierania informacji o treningu siłowym. Opracowany system potrafi automatycznie dostarczyć pełne statystyki z ćwiczenia (powtórzenia, serie, wagę podnoszoną w kolejnych seriach, czas, dynamikę, wysokość podniesienia stosu). Dodatkowo urządzenie dostarcza statystyki dla właściciela klubu/siłowni. Zespół opracował już czujniki na maszyny stosowe, na ciężary wolne (Hantle) oraz na bieżnie, aktualnie pracuje nad ciężarami dokładanymi (sztangi).

Silencions - dąży do poprawy jakości życia ludzi poprzez zmniejszenie emisji hałasu pojazdów, sprzętu budowlanego i artykułów gospodarstwa domowego. Nowatorskie rozwiązanie osiąga bezprecedensowe tłumienie hałasu i drgań bez zwiększania masy konstrukcji i bez użycia dodatkowego zasilania. Technologia ta umożliwia walkę z hałasem tam gdzie do tej pory niemożliwe było stosowanie innych rozwiązań akustycznych lub gdzie były one mało skuteczne. Technologia Silencions zapewnia wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej dla niskich częstotliwości, jednocześnie będąc jednym z najlżejszych i najcieńszych materiałów dostępnych na rynku.

KPMP - celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania w postaci belki oporowo - najazdowej dla budownictwa drogowego. Produkt ma na celu zredukowanie kosztów wykonania złączy asfaltowych poprzez przygotowanie krawędzi układanej nawierzchni na końcu odcinka roboczego w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac w dniu następnym bez konieczności wykonania kosztownych prac przygotowawczych. KPMP ma za zadanie zredukować te koszty o 70 proc. skracając proces z pięciu do jednego etapu.

EasyFootings to polska firma stawiająca na nowoczesne, szybkie, ekologiczne i inteligentne rozwiązania fundamentowe, innowator i dostawca zaawansowanych technologii dla podmiotów zaangażowanych zwłaszcza w budownictwo modułowe. Oferowana przez zespół technika ma na celu rozwiązanie problemów na placu budowy związanych zarówno z posadawianiem, jak i montażem ścian na innowacyjnym systemie fundamentowym. EasyFootings system, który dzięki prefabrykacji pozwala zaoszczędzić czas podczas procesu instalacji, zapewnia również wysoką wytrzymałość i wysoką sztywność połączeń. W rezultacie uzyskuje się poprawę bezpieczeństwa budynku zarówno w warunkach statystycznych, jak i sejsmicznych. Stosowana przez firmę technologia jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska. Głównym celem oryginalnego rozwiązania jest usprawnienie produkcji, obsługi i montażu na miejscu montażu obiektów, przez wyższy stopień prefabrykacji, co oznacza większe bezpieczeństwo, precyzję i szybkość montażu, a także lepsze warunki do planowania kosztów i harmonogramu inwestycji.

MC2 Innovations to firma z branży IT, posiadająca również silne kompetencje w obszarze HRtech i Fintech. Spółka oferuje innowacyjną platformę w obszarze zarządzania zaangażowaniem - Carrotspot. Carrotspot to platforma SaaS, która konsoliduje procesy motywowania, wynagradzania i doceniania pracowników w jednym, łatwym w użyciu rozwiązaniu, zwiększając produktywność, retencję i przychody firmy. Platforma oferuje możliwość premiowania

i nagradzania indywidualnego wysiłku, zaangażowania, talentów, wartości i zainteresowań w kontekście potrzeb i kultury firmy. Carrotspot to zarazem firmowy alternatywny system płatniczy jak i platforma gamifikacyjna oparta o mechanizm gier RPG oraz zespół narzędzi ułatwiających pracownikom HR efektywne wykonywanie obowiązków. Planowany rozwój Carrotspot dotyczy innowacyjnych rozwiązań wspierających i ułatwiających pracę zdalną, eliminujących jej dotychczasowe niedogodności poprzez wprowadzenie zintegrowanego obszaru roboczego.

Holo4Labs to start-up, który został stworzony przez firmę Solution4Labs, należącą do polskiej grupy technologicznzej TenderHut. Solution4Labs zapewnia nowoczesnym laboratoriom wdrażanie, sprawdzanie i optymalizację rozwiązań klasy LIMS. Pracując z laboratoriami jako partner naukowy ThermoFisher, Soltuion4Labs tworzy systemy, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom, rozwiązują problemy i usuwają niedogodności dla klientów.

ICsec jest pierwszym polskim producentem dostarczającym rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych. Misją spółki jest znaczące podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych oraz środowiskach systemów SCADA dla przedsiębiorstw z infrastrukturą krytyczną i zakładów przemysłowych. Strategicznym produktem ICsec jest system Scadvance, czyli rozwiązanie typu IDS (intrusion detection system) do monitorowania i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami, dedykowany dla sieci przemysłowych posiadających infrastrukturę automatyki przemysłowej.

Katowickie European Tech and Start-up Days to jedna z największych imprez w Polsce, adresowana do młodych przedsiębiorców. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest konkurs Start-up Challenge. Autorzy najciekawszych pomysłów na biznes mogą dzięki niemu dotrzeć ze swoimi pomysłami do przedstawicieli dużych firm i korporacji.

Finaliści tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge walczą dodatkowo o grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. PLN jest Marszałek Województwa Śląskiego. Swoje wsparcie dla najlepszych start-upów deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w ramach „Pakietu doradztwa inwestycyjnego" oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w przygotowaniu procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o wsparciu KSSE dla projektów inwestycyjnych finalistów.

Laureaci Start-up Challenge 2020 zyskują także mentoring oferowany w ramach stworzonego przez Sebastiana Kulczyka nowatorskiego programu Incredibles, wspierającego młode firmy z sektora nowych technologii. Tradycyjnie Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days wspiera szereg partnerów, w tym ING Bank Śląski.

W Start-up Challenge 2020 udział biorą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client & lifestyle (handel, custom erexperience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-up Days– w dniach 3-4 września 2020 r. Wydarzenia będą jednocześnie transmitowane online.

Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.

