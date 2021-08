170 start-upów powalczy w tegorocznym konkursie Start-up Challenge

170 start-upów zgłosiło chęć udziału w szóstej edycji konkursu Start-up Challenge. Finał oraz spotkanie start-upów z przedstawicielami dojrzałego biznesu odbędą się podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress) w 20-22 września 2021 r.).

Finał tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zaplanowano na 21 września 2021 roku. Konkurs zostanie zrealizowany w ramach European Tech and Start-up Days, imprezy towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi gospodarczemu w Katowicach, który w tym roku odbędzie się w dniach 20-22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w sąsiadującym z nim Spodku.

Czytaj również: Przestali działać na freestyle'u, w pandemii urośli pięciokrotnie

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pandemia COVID-19 postawiła szereg wyzwań, także przed środowiskiem start-upów. Jednocześnie przyspieszyła niektóre procesy, otwierając nowe możliwości dla wizjonerów. Konkurs Start-up Challenge daje autorom najlepszych pomysłów na biznes możliwość szybkiego kontaktu, wymiany doświadczeń, czy pozyskania finansowania ze strony korporacji obecnych na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej - tak do udziału w szóstej edycji konkursu zachęcał Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Chęć udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło 170 start-upów. Walczyć będą w sześciu kategoriach branżowych:

Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1000 projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu Start-up Challenge są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki.

Partnerem konkursu jest program akceleracyjno-mentoringowy Sebastiana Kulczyka „InCredibles”.

- Udział w konkursie to jest z jednej strony pewnego rodzaju próba przetarcia się, rywalizacja ramię w ramię z innymi spółkami, porównywania się, sięgania do najlepszych wzorców. Będzie to dla nich szansa, po wielu miesiącach posuchy, możliwość spotkania się, rozmów, szukania inspiracji. Z drugiej strony pamiętajmy, że nadal żyjemy w czasach niepewności, nie wiemy co może przynieść nam 4. fala i cały czas musimy pracować w trudnie awaryjnym. Nasz program daje laureatom pewność, że nie zostana oni bez opieki czy pomocy - wyjaśniał w rozmowie z naszym portalem Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.

Zobacz: Start-upy od lat robią ten sam błąd. To mały grzech śmiertelny

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.