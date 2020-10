Związek walczy o medyków. Dodatek w wysokości średniej pensji dla każdego z nich

O wprowadzenie Tarczy Medycznej apeluje Forum Związków Zawodowych. Organizacja zawodowa, która zrzesza największą liczbę medyków, uważa, że rząd całkowicie pominął pielęgniarki, położne, techników laboratoryjnych, techników elektroradiologii, radioterapii czy ratowników medycznych.

FZZ proponuje przyjęcie Tarczy Medyków

Zdaniem FZZ medyków pominięto, niesłusznie zakładając, że ponoszone przez nich ryzyko, skrajnie trudne warunki pracy i niewyobrażalny stres jest czymś zwyczajnie wpisującym się w etos czy powołanie.

Próbuje się tym ludziom zamknąć w ten sposób usta, krępując ich prawa, pozbawiając ich godności - pisze Dorota Gardias, przewodnicząca FZZ.



Zaproponowana przez Forum Tarcza Medyczna składa się z siedmiu punktów.

- Od wielu tygodni podkreślamy, że za zmianami organizacyjnymi muszą stać odpowiednie fundusze. Mowa tu o środkach, które zapewnią efektywność wprowadzonych zmian. Nie wystarczy zmienić nazw szpitali z jednoimiennych na koordynacyjne. Na dzień dzisiejszy stwierdzamy, że aktualne działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozumiane jako działania mające charakter radykalnego zabezpieczenia Polek i Polaków w odpowiednie świadczenia medyczne i opiekę w tym szczególnie tragicznym momencie są niewystarczające - pisze Dorota Gardias.

Związek uważa, że w czasie, kiedy tworzono kolejne odsłony tarcz antykryzysowych, zapomniano w nich o przedstawicielach zawodów medycznych. W ten sposób niesłusznie założono, że ponoszone przez nich ryzyko, skrajnie trudne warunki pracy, niewyobrażalny stres jest czymś zwyczajnie wpisującym się w etos czy powołanie.

- Próbuje się tym ludziom zamknąć w ten sposób usta, krępując Ich prawa, pozbawiając Ich godności - ocenia Gardias.

By poprawić obecną sytuację zawodową medyków, FZZ proponuje wprowadzanie Tarczy Medycznej. W jej ramach rząd miałby poszerzyć centralne gremia ds. zarządzania kryzysowego o przedstawicieli organizacji pracowników oraz pracodawców branży medycznej. Dodatkowo związek zwraca uwagę na konieczność pilnych zmian usprawniających komunikacje pomiędzy rządem a medykami.

Należy powrócić do stuprocentowego zasiłku dla medyków przebywających na kwarantannie lub zwolnieniu. Jak pisaliśmy na łamach PulsHR.pl, medycy uzyskali prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego w marcu, w czasie pierwszej fali pandemii. Kolejna nowelizacja ustaw ,,covidowych” jednoznacznie określiła, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Jednak przepis ten wygasł po kolejnych 180 dniach obowiązywania. Tym samym obecnie medycy otrzymują niższy zasiłek.

Związek apeluje również o wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń, rekompensujących straty poniesione w wyniku pracy w arcytrudnych warunkach. Ich zdaniem wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni otrzymywać co miesiąc dodatek w wysokości średniego wynagrodzenia za pracę netto (zgodną z wyliczeniem za poprzedni kwartał br.). - Aby zwiększyć pulę środków przeznaczonych na walkę z COVID-19 w odniesieniu do przepustowości kadrowej i nie tylko, rząd RP powinien w trybie pilnym przekazać dodatkowo 1 proc. PKB na ochronę zdrowia - tłumaczy źródło finansowania Dorota Gardias. Kolejnym postulatem jest przygotowanie w branży medycznej nowych miejsc pracy, które miałyby zająć osoby odpowiedzialne za wsparcie komunikacji między jednostkami walczącymi z koronawirusem. Dziś - jak wskazuje Gardias - kontakt między instytucjami odpowiedzialnymi za infrastrukturę, sanepidami czy szpitalami jest czasochłonny. Związek przestrzega też przed ciągłym zrzucaniem odpowiedzialności za skutki pandemii na medyków. - Medycy bardziej niż kiedykolwiek są narażeni na popełnienie błędu, nie ze swojej winy. Potrzeba zmian w przepisach wzmacniających opiekę prawną nad personelem. W trakcie walki z COVID - 19 bardzo często nie ma czasu na realizowanie krępujących procedur. Pielęgniarka, lekarz, ratownik - każdy z nich musi mieć pewność, że może działać w sposób maksymalnie zintensyfikowany - komentuje Gardias. Ostatni postulat FZZ to stworzenie dla medyków odpowiednich warunki przebywania poza domem. Dzięki czemu udałoby się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie.

