Zdrowa dieta poprawia produktywność. Pracownicy o tym zapominają

Zdrowie i zbilansowana dieta to lepsza jakość życia, a w perspektywie rynku pracy - wyższa produktywność. Polscy pracownicy zdają się o tym zapominać.

Jak wynika z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków”, przeprowadzonego przez firmę DailyFruits , ze względu na zbyt późne jedzenie śniadania, aż 46 proc. pracujących Polaków zaczyna nieefektywnie dzień, a później przez brak stabilizacji przyjmowania i wydatkowania energii nie są w stanie osiągać takiej produktywności jak osoby, które odpowiednio wcześnie zaczęły odżywiać komórki.

Pierwszy posiłek powinien być spożywany nie później niż pół godziny od momentu wstania. Im bardziej przeciągany jest czas bez pierwszego posiłku tym bardziej prawdopodobne jest przejadanie się kolejnymi posiłkami lub niekontrolowane sięganie po przekąski. Może to skutkować przyjmowaniem średnio ok. 300 kcal więcej niż gdyby śniadanie było zjedzone o odpowiedniej porze.

Spożywając śniadanie mamy większą zdolność kontrolowania głodu i sytości. Dobrze skomponowane śniadanie ma wpływ na jakość i ilość żywności spożywanej w ciągu dnia. Osoby jedzące śniadania mają wyższą gęstość odżywczą diety w stosunku do ogólnej ilości spożytych kalorii, co skutkuje poprawą zdolności uczenia się i odtwarzania zgromadzonych informacji.

Odstępy między posiłkami, np. pierwszym i drugim śniadaniem nie powinny być większe niż 3-4 godziny. Zapobiega to gwałtownym spadkom poziomu glukozy we krwi, co może skutkować zaburzeniami koncentracji w pracy, ospałością oraz rozdrażnieniem.

Drugie śniadanie odgrywa ważną rolę w utrzymaniu efektywności w pracy. Pozwala podtrzymać poziom energii wygenerowany podczas pierwszego śniadania, aby mózg był w stanie nadal efektywnie pracować. Zaplanowane, dobrze skomponowane śniadanie zapobiega niekontrolowanemu podjadaniu słodyczy i słonych przekąsek, które poprzez wahania poziomu stężenia glukozy we krwi zaburzają koncentrację i napędzają dalsze zjadanie przekąsek. Dobrze skomponowane drugie śniadanie pozwala bez odczuwania głodu utrzymać poziom koncentracji na odpowiednim poziomie do głównego posiłku w ciągu dnia pracy.

Zdrowa dieta to podstawa

Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu, dieta jedynie 24 proc. osób była zdrowa w stopniu umiarkowanym. Nikt nie osiągnął wysokiego stopnia jakości diety.

- Słaba jakość odżywcza diety może sprzyjać wystąpieniu niedoborów składników odżywczych i wpływać na pogorszenie kondycji zdrowotnej w ujęciu fizycznym i psychicznym, sprzyjać infekcjom czy osłabiać jakość pracy umysłowej. Spośród 62 proc. osób przekonanych, że zdrowo się odżywiają, tylko 31 proc. miało dietę zdrową w stopniu umiarkowanym. Zdrowa osoba powinna spożywać 3-5 posiłków w ciągu dnia. Umożliwia to utrzymanie optymalnego poziomu energii i najefektywniejsze zarządzanie czasem w ciągu dnia. - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Zła kompozycja posiłków czy nieregularne ich spożywanie może wpływać na zwiększenie apetytu na słodycze nawet gdy teoretycznie jesteśmy najedzeni. Spożywanie słodyczy po obiedzie może wpływać na znaczne wahania poziomu glukozy we krwi prowadzące do zaburzeń koncentracji. Ta część osób, która spożywa obiad w czasie pracy, narażona będzie na spadek produktywności.

Aż 41 proc. pracowników nie zjada codziennie warzyw. Niemal połowa (46 proc.) pracowników nie zjada codziennie owoców. Warzywa i owoce powinny być podstawą diety człowieka. Powinniśmy je spożywać kilka razy w ciągu dnia, minimum 400 g na dobę. Warzywa i owoce dostarczają większość witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowej pracy całego organizmu. Zmniejszają stres oksydacyjny, sycą i nawadniają.

Woda zamiast kawy

Respondenci w ponad 50 proc. nie wypijają dostatecznej ilości płynów. Kiedy chce nam się pić jesteśmy odwodnieni na poziomie nawet 2 proc. Zaburzenia koncentracji i rozkojarzenie pojawiają się już przy odwodnieniu ok. 0,5 proc. Co więcej, z wiekiem możemy słabiej odczuwać pragnienie lub mylić je z głodem. Zajadając pragnienie nie likwidujemy przyczyny problemu, a narastające odwodnienie pogłębia spadek aktywności mózgu.

Problemem jest również nadmiar kofeiny. Walcząc z ziewaniem pracownicy najczęściej sięgają po kawę, a to błąd.

- Tak naprawdę aby nasz mózg pracował efektywnie, potrzebne są mu trzy rzeczy – woda, tlen i cukier. Wiele osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy – to błąd. Kawa zawiera kofeinę, którą nasz organizm traktuje jak truciznę, aby się jej pozbyć, zużywa w procesie spalania duże ilości tlenu. Poza tym wypłukuje wodę z organizmu. Często w ciągu dnia sięgamy po kolejne filiżanki kawy, które mają nas pobudzić. Faktycznie, kofeina sprawia, że mamy na chwilę rozszerzone naczynia krwionośne i wydaje nam się, że jesteśmy pobudzeni, ale przez to, że pozbywamy się wody i tlenu z organizmu stajemy się ospali – wyjaśnia Nikolay Kirov, ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego.

Co zamiast kawy? - Powinniśmy pić wodę i się dotleniać - zafundować sobie spacer albo przynajmniej robić sobie przerwy - odchodzić od komputera co 45 minut na krótką przerwę, by napić się na przykład wody. Energii dodadzą nam natomiast cukry zawarte w owocach – podsumowuje ekspert.

Pracodawca wspiera pracowników

Niedawno pracodawcy zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) wpadli na pomysł na poprawę relacji z pracownikami oraz na uratowanie gospodarki. Chcą, by rząd zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na posiłek finansowany przez pracodawcę.

Przypomnijmy, obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) – jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł. Teraz przedsiębiorcy wystosowali apel, by podnieść ten limit.

Jak podaje FPP, obecnie z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3 proc. uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30 proc.

- Prawne umocowanie żywieniowych przedpłaconych kart i bonów jako sposobu realizacji świadczeń celowych w zakresie posiłku dla pracowników jest bardzo potrzebne. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę, za pośrednictwem kart i kuponów żywieniowych, wpłynie pozytywnie na ich zdrowe, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przyniesie dodatkowe wpływy. Takie działanie zabezpieczy także wydatkowanie środków finansowych jedynie na terenie Polski. Bon 500 + na posiłki powinien być wolny od PIT i ZUS - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

*Badanie „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” zostało przeprowadzone w formie ankiety wśród 1055 osób w wieku od 18 do 65 lat, które były aktywne zawodowo.