Zapowiedzi nie brakuje, czyli co czeka polską ochronę zdrowia w 2020 roku

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak w pewnych sytuacjach lekarze będą mogli nadal wystawiać recepty papierowe.

Resort zdrowia wskazuje, że e-recepta ma wiele zalet i oznacza korzyści zarówno dla pacjentów, jak i systemu. Środowisko lekarskie zwraca natomiast uwagę, że powszechne wdrożenie tego rozwiązana wymaga więcej czasu. - Nie widzę szans na to, żeby po 8 stycznia 100 procent recept było wystawianych elektronicznie - mówi portalowi money.pl Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Papierowe recepty wciąż będą honorowane w aptekach. - Ustawa wprost przewiduje, że, mówiąc w skrócie, jeśli lekarz nie ma dostępu do platformy P1, to może wystawić receptę papierową. Na przykład podczas wizyt domowych lub w przypadku, gdy jego przychodnia nie jest podłączona do systemu - tłumaczył Tomasz Zieliński.

Przypomnimy, że do 20 listopada br. wystawiono już 33 mln elektronicznych recept dla ponad 6,3 mln pacjentów. - E-wystawia ok. 37,5 tys. lekarzy w ponad 6,6 tys. placówek. Najstarszy lekarz wystawiający elektroniczne recepty ma 91 lat, zaś najmłodszy - 24 - informował w listopadzie dziennikarzy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

