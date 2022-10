Z tego benefitu pracodawcy nie powinni rezygnować. To długofalowa inwestycja

- 20 lat temu ubezpieczenie zdrowotne było prestiżem i wyróżnikiem firmy. Jeśli w ogłoszeniach pojawiało się hasło „benefit zdrowotny” to wówczas ogłoszenie mocno się wyróżniało. Dziś jest to standard w ofertach pracy - zauważa Beata Rosiak. Oferowane przez TU Inter Polska ubezpieczenie „Inter Vision” funkcjonuje na rynku od 20 lat. A ubezpieczenie zdrowotne nie tylko przyciąga pracowników do firmy. To w długofalowej perspektywie zabezpieczenie dla pracodawcy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie połowa pracujących Polaków (46 proc.) odczuwa przewlekłe dolegliwości w pracy. Co szósta osoba obecnie lub kiedyś wykonująca pracę zarobkową uskarża się na odczuwanie spowodowanych lub pogłębionych przez nią problemów zdrowotnych.

- To są przerażające dane. Mapa Ryzyk Polaków PIU, opublikowana po 2020 roku pokazał, że połowa pracowników martwi się swoim stanem zdrowia. Wynikało to m.in. z rytmu lub stylu pracy. COVID-19, który zamknął nas w domach sprawił, że coraz częściej zmagamy się z problemami mi.n wynikającymi z otyłością, efektami pracy siedzącej czy z problemami związanymi ze strefą psychiczną – wyjaśnia Beata Rosiak, dyrektor biura ubezpieczeń zdrowotnych w TU Inter Polska.

Trwająca od 2020 roku pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na zdrowie Polaków. Reorganizacja szpitali i przychodni na pacjentów zakażonych koronawirusem, zamykanie oddziałów specjalistycznych, przekładanie planowych zabiegów i operacji, ale także lęk pacjentów przed kontaktem z placówkami ochrony zdrowia, pogorszył się ogólny stan zdrowia Polaków.

Z najnowszych badań wynika, że niemal co trzeci Polak deklaruje, że ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, co ósmy chorobę serca, a co jedenasty cukrzycę. Choroby nowotworowe zdiagnozowano u 5 proc. ankietowanych, a u 3 proc. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

- Podstawowe badania dają pracownikom pewną formę spokoju. Wiemy, że dziś problem opieki zdrowotnej jest bardzo duży. Przed wybuchem pandemii Polska w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia zajmowała czwarte miejsca od końca. Nigdy nie byliśmy w czołówce, a problem pogłębiła pandemia. Widzimy jako ubezpieczyciel, że dziś ludzie bardziej myślą o swoim zdrowiu – zauważa Beata Rosiak.

Problemy z dostępem do publicznych specjalistów sprawiły, że rośnie popularność prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Na prywatne polisy zdrowotne na koniec drugiego kwartału 2022 r. Polacy wydali blisko 550 mln złotych. Liczba posiadaczy polis wzrosła o 11,6 proc. do blisko 4 mln ubezpieczonych rok do roku. Na prywatne polisy decyduje się nie tylko statystyczny Kowalski. Pracodawcy zdając sobie sprawę jak ważny jest zdrowy pracownik, decydują się poszerzać ofertę benefitową właśnie o pakiety zdrowotne. W ten sposób zyskują obie strony.

Opieka zdrowotna benefitem z TOP3

Z opublikowanych we wrześniu badań przeprowadzonych przez Personnel Service wynika, że w ocenie niemal połowy pracowników (47 proc.) najważniejsza rola benefitów to wsparcie zdrowia.

To konsekwencja pandemii, która uświadomiła wszystkim, jak istotny jest łatwy dostęp do służby zdrowia, a karty prywatnej opieki medycznej go oferują.

Dla wielu pracowników dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa.

- Pracodawcy zaczynają zauważać potrzebę takiego benefitu. Młodzi ludzie dziś dbają o zdrowie. Balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym jest dla nich bardzo ważny, a zdrowie to ten element naszej prywatności, który ma przeogromny wpływ na inne dziedziny. Dbamy o siebie w każdym aspekcie – zauważa Beata Rosiak.

Jak podkreśla, dziś dbamy zarówno o zdrowie naszego ciała – korzystając z badań profilaktycznych czy przesiewowych. Skutkiem pandemii jest także fakt, że coraz większą uwagę przykładamy to zdrowia psychicznego. I ten trend widoczny jest w ofercie ubezpieczeń zdrowotnych.

Benefit dla pracownika, bezpieczeństwo dla pracodawcy

W 2021 roku zarejestrowano 24,6 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 282,5 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny). O ile mniejszym problemem jest dla pracodawców zwolnienie chorobowe krótkotrwałe, tak zdecydowanie większym problemem staje się to trwające dłużej.

Bo choć zgodnie z przepisami, w pewnym momencie wypłatę wynagrodzenia przejmuje ZUS, to pracodawca „zostaje” z pustym stanowiskiem. Zorganizowanie rekrutacji, nawet na zastępstwo, to dodatkowe koszty. Podobnie jak rozdzielenie obowiązków na innych pracowników.

- Benefity zdrowotne są z perspektywy pracodawcy ważne na kilku poziomach. Przede wszystkim to dbanie o zdrowie pracowników. Z drugiej strony, benefity zdrowotne są bardzo realne i namacalne. Jeśli pracownik ma potrzebę umówić się do lekarza, może zrobić to w każdym momencie – zauważa Rosiak.

Jednak nie wszyscy pracodawcy patrzą na efekty ubezpieczeń zdrowotnych długofalowo. – Często musimy podawać konkretne przykłady długiego wyłączenia pracownika z pracy. Pamiętajmy też, że rekrutacja do spore koszty i duży problem, szczególnie przy brakach kadrowych w każdej branży. Często prosimy pracodawców, by wyobrazili sobie, że to oni są wyłączeni z pracy, wówczas optyka się trochę zmienia i zmienia się podejście do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej – zauważa Beata Rosiak.

Profilaktyka i zdrowie psychiczne w cenie

Pandemia nie tylko sprawiła, że potrzeby zdrowotne są inne. Wpłynęła także na zakres oferowanych usług.

- Pracodawcy proszą nas by dodać do zakresu bardzo szerokie badania profilaktyczne. Mówimy tu o badaniach spersonalizowanych dla kobiet i dla mężczyzn. Oczywiście nie możemy nikogo do badań zmusić, jednak taki pakiet jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Co istotne, to nie tylko pracodawcy decydują o tym jakie badania będą przeprowadzane. Często są to sugestie pracowników. Dziś np. bardzo często mówimy o badaniach pocovidowych – dodaje Beata Rosiak.

Prócz badań pocovidowych, coraz popularniejsze są wizyty u lekarzy psychiatrów i psychologów, psychodietetyków.

- W 2021 roku zrobiliśmy specjalny dodatek „psycholog”. Pracodawcy pytają o dostęp do lekarzy, którzy dbają o stan naszej głowy. Ale nie tylko. Często padają pytania o dostęp do psychodietetyków, terapeutów. Wiele się zmieniło. Faktycznie kiedyś nie była to norma, dziś jest to standard. Być może wynika to z tego, że młodsze pokolenia pracowników są bardziej świadomie istoty dbania o zdrowie psychiczne – dodaje Rosiak.

Nie rezygnuj ze zdrowia

Choć opieka zdrowotna jest dla pracowników istotna i w dłuższej perspektywie przynosi pracodawcy korzyści, okazać się może, że przestanie być pracownikom oferowana. Wszystko z powodu sytuacji w jakiej dziś znajdują się firmy: wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ceny energii, otoczenie ekonomiczne i geopolityczne, w niejednej firmie doprowadzają do szukania oszczędności.

Istnieje dość duże zagrożenie, że część benefitów mimo korzyści, może być ograniczana lub całkowicie likwidowana. Jak podkreśla Beata Rosiak, warto jednak pamiętać o pozytywnych efektach, jakie daje dostęp do opieki zdrowotnej.

- Sytuacja od 2021 roku zmieniła się. Widzimy to obserwując pewne dane. Dziś faktycznie pracodawcy nie tylko borykają się z wyższymi kosztami działania, ale także z wyższymi oczekiwaniami finansowymi pracowników. To co powinno przekonywać pracodawców, to fakt, że żadnej usługi czy produktu, nie sprzedadzą bez człowieka. Pracownik jest kluczowy. Jeśli pracownik nie jest w dobrej kondycji fizycznej czy psychicznej i nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków na odpowiednim poziomie, firmy nie będą w stanie zrealizować swojego celu – zauważa. – Zastanówmy się co jest w perspektywie przyszłości ważniejsze – czy karnet na siłownie, czy zdrowy pracownik.