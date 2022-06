Wysokie zarobki nawet dla ludzi bez doświadczenia. "To przyciąga kandydatów"

Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest wart ponad 1,4 mld dolarów, a Polska - po awansie - zajmuje aktualnie 11. miejsce w światowym rankingu największych rynków komercyjnych badań klinicznych.

Jednocześnie sektor iBPCT (innowacyjnych biofarmaceutycznych komercyjnych badań klinicznych) w Polsce tworzy 9 tysięcy miejsc pracy. Takie wnioski płyną z raportu "Komercyjne badania kliniczne w Polsce. Możliwości zwiększenia liczby i zakresu badań klinicznych w Polsce", który powstał na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma i Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne.

Podobnie jak w innych sektorach, także w obszarze badań klinicznych rekrutacja nie jest łatwym zadaniem. Martyna Blachowska, head of recruitment area w firmie Neuca, wskazuje, że od kilku lat na polskim rynku pracy zauważalne są coraz większe trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów. Najwięcej wyzwań dotyczy obszarów, które dynamicznie się rozwijają i w których wymagana jest unikalna na rynku wiedza.

- Najtrudniej pozyskać specjalistów z obszaru IT, programistów, analityków, kierowników projektów IT oraz z obszaru badań klinicznych, doświadczonych monitorów czy kierowników badań klinicznych - wymienia Martyna Blachowska.

Mariusz Popin, life sciences senior manager w Hays Poland, zauważa, że obecnie trudno jest pozyskać specjalistów na stanowiska typu CRA (clinical research associate) z odpowiedzialnością za monitoring badań klinicznych i pracę w terenie.

- Kandydaci coraz częściej rozważają opcję pracy zdalnej (np. inhouse CRA czy remote CRA) lub transfery na role w działach wsparcia, gdzie możliwa jest stuprocentowa praca zdalna przy podobnym wynagrodzeniu - dodaje Mariusz Popin.

Nadal trudno jest również o profesjonalistów na stanowiska menedżerskie, m.in. CRA manager lub project manager. Jak podkreśla Mariusz Popin, wynika to z faktu, iż wiele ofert pracy w tym obszarze jest bardzo zbliżonych do siebie.

- Ogłoszenia pracodawców często nie mają wyróżniających się elementów, które mogłyby zaważyć na decyzji kandydata o podjęciu współpracy - ocenia Popin.

Praca nie tylko dla badaczy

Jak tłumaczy Mariusz Popin, choć badania kliniczne to nadal w głównej mierze miejsce dla badaczy i absolwentów po kierunkach medycznych i przyrodniczych, to coraz częściej pracę w tym obszarze podejmują również osoby bez wykształcenia naukowego, a jedynie po wewnętrznym kursie firmy CRO.



- Szansę na pracę w obszarze badań klinicznych, oprócz wykwalifikowanych ekspertów, mają również specjaliści z działów komercyjnych firm farmaceutycznych, którzy ukończyli kurs badań klinicznych lub odpowiednie studia podyplomowe. Coraz częściej obserwujemy, iż takie kroki podejmują przedstawiciele medyczni, a po ukończeniu kursu lub studiów rozpoczynają pracę na stanowisku CTA (clinical trial assistant) lub CRA (clinical research associate) - wyjaśnia Mariusz Popin.

Badania klinicznie to nie tylko miejsce pracy dla badaczy (Fot. Shutterstock)

Również Martyna Blachowska mówi, że badania klinicznie to nie tylko miejsce pracy dla badaczy. W tej dziedzinie zatrudnienie znajdą także pielęgniarki, lekarze oraz osoby, które ukończyły kierunki okołomedyczne, takie jak: farmacja, biotechnologia, analityka medyczna lub pokrewne.

- Od kandydata wymagana jest także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Aby rozpocząć karierę w badaniach klinicznych, warto ukończyć kurs z certyfikatem Good Clinical Practice oraz poszukać ofert stażowych w roli asystenta koordynatora badań klinicznych czy młodszego koordynatora - wskazuje Blachowska.

W podobnym tonie wypowiada się Mariusz Popin, który twierdzi, że na stanowiskach asystenckich lub specjalistycznych sprawdzane są kompetencje językowe - są one szczególnie ważne, gdy firma w komunikacji wewnętrznej posługuje się np. językiem angielskim.

- Jest to przydatne także w przypadku, gdy zespół zasilają obcokrajowcy, którzy nie mówią po polsku. Jak wynika z obserwacji rynku, nie jest to rzadka sytuacja, gdyż Polska jest krajem, w którym coraz częściej powstają międzynarodowe HUBy i biura regionalnych firm farmaceutycznych oraz organizacji CRO - dodaje Popin.

Długa lista kompetencji

Jakich innych umiejętności wymaga praca w sektorze badań klinicznych? Grażyna Czapiewska, training and development manager w firmie Neuca, zwraca uwagę, że osoby, które chcą rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w tym obszarze, powinny być gotowe na ciągły rozwój i poznawanie podstaw kolejnych dziedzin medycyny.

- Badania, które realizujemy, obejmują bardzo szerokie spektrum, więc obecny trend learn, unlearn, relearn jak najbardziej odnosi się również do naszej branży - mówi Grażyna Czapiewska. - Kolejnym ważnym aspektem jest duży poziom motywacji do pracy. W ubiegłym roku uruchamialiśmy program stażowy, w którym osoby bez doświadczeń w badaniach klinicznych mogły dołączyć do kilku z naszych zespołów. Aspekt motywacji był jednym z kluczowych, które braliśmy pod uwagę - dodaje.

Mariusz Popin zwraca z kolei uwagę na kompetencje analityczne, umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów oraz kompetencje miękkie.

- W rekrutacjach coraz częściej wykorzystywane są case study oraz testy kompetencyjne, badające wiedzę i umiejętności kandydatów. Dzięki case study, firma może zweryfikować, czy aplikujący posiada zdolności analityczne oraz czy potrafi wykorzystywać programy specjalistyczne, niezbędne w codziennej pracy. Z kolei wyniki testów kompetencyjnych mogą dowieść, czy kandydat posiada najważniejsze kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Do najcenniejszych można zaliczyć umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole oraz zarządzania czasem pracy. Do szczególnie ważnych na obecnym rynku pracy zaliczają się również kompetencje cyfrowe - komentuje Mariusz Popin.

Zarobki w branży uzależnione są od roli. Inaczej plasują się wynagrodzenia w firmach farmaceutycznych, a inaczej w organizacjach CRO (Fot. Shutterstock)

W wyniku rozwoju technologii, oczekiwania wobec kandydatów ubiegających się o pracę w badaniach klinicznych zmieniają się. Grażyna Czapiewska podkreśla jednak, że młode pokolenie nie ma żadnych problemów z poznawaniem nowych narzędzi, systemów monitorowania badań i poruszania się w nich.

- Większym wyzwaniem może być dokładność w pracy z danymi, która jest kluczowa, jeśli mówimy o bardzo wysokich wymogach dotyczących jakości badań - podkreśla Grażyna Czapiewska.

- Drugim ważnym czynnikiem jest odporność psychiczna, zwłaszcza w badaniach, w których współpracujemy z pacjentem onkologicznym i jego rodziną. To duże obciążenie, zwłaszcza dla mniej doświadczonych osób. Staramy się w tym pomóc, m.in. poprzez warsztaty i spotkania z psychologami - dodaje.

Zarobki w branży

Zarobki w branży uzależnione są od roli, jaką pełnimy w organizacji. Inaczej plasują się wynagrodzenia w firmach farmaceutycznych, a inaczej w organizacjach CRO.

- W roli CTA na początku można liczyć na kwoty w zakresie 5-8,5 tys. brutto. CRA z kolei to najczęściej widełki 9-15 tys. brutto. Optymalne zarobki seniorów CRA lub CRA Lead to od 15 do 22 tys. brutto - wylicza Mariusz Popin.

- W przypadku wyższych stanowisk, takich jak project manager czy CRA manager, zarobki wynoszą nawet do 33 tys. brutto. Na znacznie wyższe wynagrodzenie mogą liczyć dyrektorzy, jednak wciąż wszystko zależy od wielkości firmy. Należy bowiem pamiętać, że na polskim rynku znajdują się organizacje CRO zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, jak i firmy, w których pracuje ponad 1000 specjalistów - dodaje Popin.

W podobnym tonie wypowiada się Anna Majczyk-Zawada, HR manager w firmie Neuca, która podkreśla, że zarobki w obszarze badań klinicznych są wysokie, nawet dla stosunkowo niedoświadczonych osób.

- To wyróżnia ten rynek i przyciąga do niego wielu kandydatów. W naszym programie stażowym o 10 miejsc ubiegało się prawie 800 kandydatów – mówi Anna Majczyk-Zawada. - Z biegiem kariery zawodowej wynagrodzenie rośnie i zawsze przewyższa średnią rynkową. Rosną także wymagania, ponieważ standardy badaniowe są coraz dokładniej opisywane. Niejednokrotnie jednak, mimo bardzo wysokich zarobków, pracownicy decydują się na pozostanie na niższych stanowiskach, głównie ze względu na rosnące wymagania specjalistyczne – dodaje.

Technologia nie zastąpi człowieka

Nowe technologie powodują decentralizację badań klinicznych, tym samym zmieniają sposób pracy. Obserwujemy przejście z tradycyjnego trybu przeprowadzania badań w ośrodku na zdalny - w miejscu zamieszkania pacjenta. W nowym modelu wykorzystuje się nowe technologie oraz digitalizację danych.

- Decentralizacja badań klinicznych polega m.in. na częściowym prowadzeniu badania klinicznego w miejscu zamieszkania pacjenta. Używane są do tego cyfrowe rozwiązania, w tym m.in. telemedycyna, zdalny monitoring dokumentacji badaniowej oraz zarządzanie modelami danych w czasie rzeczywistym. W związku z tym w procesie rekrutacji kładziemy nacisk na znajomość technologii oraz samodzielność w organizacji pracy. Dla jednych to standardowe wymagania, dla innych potrzeba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Zarządzanie zespołem pracującym w tym modelu wymaga od menedżerów dużego doświadczenia liderskiego, a także merytorycznego - wyjaśnia Anna Majczyk-Zawada.

Nowe technologie nie wpływają jednak na liczbę miejsc pracy - nie będą one redukowane. Jak zauważa Anna Majczyk-Zawada, człowiek jeszcze bardzo długo nie będzie mógł zostać zastąpiony przez technologie, gdyż badania w dużej mierze opierają się na zaufaniu zbudowanym w relacji lekarz-pacjent.

- Technologia, poprzez zastosowanie skomplikowanych modeli statystycznych, pomoże dopasować lek do schorzenia lepiej, niż to było w latach ubiegłych. Także role monitorów i koordynatorów badań klinicznych pozostaną niezbędne w procesie, choć oczekiwania rekruterów, co do znajomości technologii przez osoby ubiegające się o te role, będą rosły – komentuje Anna Majczyk-Zawada.