Wolne nie tylko podczas urlopu. Pracownicy mają na to sposób

jk

• 30 wrz 2022 14:23





Polacy mają słabość do wykorzystywania "L4” nie tylko z powodów choroby. Wakacje wypoczynkowe, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”. Nieobecność pracownika pod wskazanym adresem, błędny adres lub naruszenie postanowień „L4” stwierdzono aż w 40 proc. przypadków. To podobny jak przed rokiem, bardzo wysoki odsetek nadużyć. Wskaźnik nieobecności pracowników kontrolowanych przez firmę Conperio w lipcu i sierpniu utrzymywał się na granicy 32 proc. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wskaźnik nieobecności pracowników kontrolowanych przez firmę Conperio w lipcu i sierpniu utrzymywał się na granicy 32 proc.

Gdzie w tym czasie przebywały osoby, w przypadku których została zlecona kontrola? Jedni byli w dorywczej pracy, aby w sezonie dorobić sobie do pensji, pracując np. przy zbiorach owoców. Inni spędzali ten czas traktując go jako beztroski urlop.

Łatwość w otrzymaniu zwolnienia lekarskiego jest dziś niepokojąco wysoka. Popularne teleporady dają ludziom możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego nawet w ciągu kilkunastu minut.

Sezon wakacyjny dobiegł już końca. Pracodawcy są coraz mniej ufni w stosunku do pracowników, którzy zbyt często wykazują absencję w pracy. Skutkuje to zlecaniem przez nich coraz większej liczby kontroli. W analogicznym okresie ubiegłego roku kontrolerzy Conperio (firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych) przeprowadzili o blisko 400 kontroli mniej niż w te wakacje.

Nie ma ich w domu, więc gdzie są?

Wskaźnik nieobecności kontrolowanych pracowników w lipcu i sierpniu utrzymywał się na granicy 32 proc. Gdzie w tym czasie przebywały osoby, w przypadku których została zlecona kontrola? Jedni byli w dorywczej pracy, aby w sezonie dorobić sobie do pensji, pracując np. przy zbiorach owoców. Inni spędzali ten czas traktując go jako beztroski urlop.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Na zwolnieniu chorobowym bez pieniędzy? To możliwe, uważaj na L4

- Nasi kontrolerzy, szczególnie w okresie wakacyjnym, spotykają się z sytuacjami, kiedy pracownika nie ma pod wskazanym adresem, a ktoś z domowników pogrąża go, mówiąc na przykład, że pojechał na zbiory borówek lub innych sezonowych owoców. Pobieranie L4, aby dorobić sobie do pensji to częsty powód naruszeń, a zbiory owoców to dobre i „szybkie” pieniądze. Innym przykładem jest przypadek, kiedy jeden z pracowników dostał L4 i poleciał na Majorkę, tłumacząc się później, że odpoczynek był zaleceniem lekarza. Jeszcze inny pracownik został przyłapany na „gorącym uczynku”, gdy podczas zwolnienia lekarskiego wieszał antenę satelitarną na dachu swojego domu – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Łatwość w otrzymaniu zwolnienia lekarskiego jest dziś niepokojąco wysoka (Fot. Shutterstock) Zwolnienie lekarskie w ciągu kilkunastu minut Łatwość w otrzymaniu zwolnienia lekarskiego jest dziś niepokojąco wysoka. Popularne teleporady, wpisanie kilku fraz w przeglądarkę internetową i stosunkowo niewielka opłata, daje ludziom możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego nawet w ciągu kilkunastu minut. Czytaj też: Można łatwo stracić pieniądze na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób robi ten błąd - Internet daje ludziom ogromne możliwości. Wystarczy wybrać lekarza, napisać co nam dolega, zapłacić i już jesteśmy na „L4”. Taka perspektywa jest niepokojąca, szczególnie dla pracodawców, którzy ponoszą wymierne straty, kiedy ich pracownik jest nieobecny. Być może, aby teleporady nie były aż tak atrakcyjne dla osób wykorzystujących "L4" w sposób niewłaściwy, to zwolnienie powinno być wystawiane z oznaczeniem "1" - chory musi leżeć. Wtedy też łatwiej byłoby wyciągać ewentualne konsekwencje z kontroli lawirujących pracowników, których np. nie zastano w trakcie trwania zwolnienia w domu – dodaje Mikołaj Zając. Nowy poradnik ZUS zachętą dla pobierających lewe L4? Warto przypomnieć, że 30 sierpnia 2022 weszła w życie kontrowersyjnie oceniana zmiana w poradniku ZUS. Zgodnie z jej zapisami jeśli kontrola pracownika przebywającego na L4 była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące go nie zastały, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić. Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności. Eksperci apelują, że ta zmiana może doprowadzić do ogromnych strat finansowych przedsiębiorców i państwa. Jak wyjaśniają, nowy zapis daje lawirującym pracownikom jeszcze szersze pole do nadużyć i naraża przedsiębiorców na wymierne straty finansowe spowodowane utrudnieniem kontroli pobierania lewych L4.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU