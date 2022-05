Wielka Brytania traci lekarzy przez seksizm i rasizm

Wielka Brytania traci co rok wielu potencjalnych lekarzy rodzinnych. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego wśród stażystów, które zaprezentował 11 maja w trakcie konferencji LMC National Health Service Euan Strachan-Orr, przewodniczący podkomisji stażystów związku zawodowego lekarzy - British Medical Association.

Około 36 proc. stażystów w Wielkiej Brytanii zgłosiło zastraszanie w gabinetach lekarza rodzinnego (Fot. Shutterstock)

Ankieta przeprowadzona wśród 626 stażystów z całej Wielkiej Brytanii wykazała, że doświadczyli oni niepokojącego poziomu zastraszania, seksizmu i rasizmu.

Ankieta przeprowadzona wśród 626 stażystów z całej Wielkiej Brytanii wykazała, że doświadczyli oni niepokojącego poziomu zastraszania, seksizmu i rasizmu. Około 36 proc. zgłosiło zastraszanie w gabinetach lekarza rodzinnego, 29 proc. sygnalizowało seksizm, a 20 proc. stwierdziło, że doświadczyło rasizmu w swoich stanowiskach szkoleniowych dla lekarzy rodzinnych.

- Wyniki są naprawdę haniebne i nie do przyjęcia. Mogą nawet nie odzwierciedlać skali problemu, ponieważ nie jest jasne, czy wszyscy stażyści zgłosili swoje problemy. Potrzebny jest radykalny przegląd szkoleń, aby lepiej wspierać lekarzy rodzinnych w takich sytuacjach i eliminować te niedopuszczalne zachowania – ocenił Euan Strachan-Orr.

Wypalenie, stres i depresja

Badanie wykazało, że 75 proc. stażystów w Wielkiej Brytanii doświadczyło objawów wypalenia, stresu, depresji lub lęku podczas szkoleń, a 42 proc. stwierdziło, że nie mogło zrobić sobie przerwy w ciągu dnia.

W efekcie większość stażystów chce rozwijać elastyczną karierę. Badanie wykazało, że 94 proc. zamierza pracować elastycznie, a 74 proc. twierdzi, że ma to na celu wsparcie zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Większość (55 proc.) zadeklarowało też, że zamierza pracować jako lekarz najemny po uzyskaniu kwalifikacji, podczas gdy 27 proc. stwierdziło, że chce pracować jako lekarz rodzinny.

Najbardziej niepokojącym odkryciem jest to, że 13 proc. obecnych stażystów nie planuje pracować jako lekarz rodzinny w przyszłości. Oznacza to odejście od wyuczonego zawodu.

- Ekstrapolacja oznacza utratę 433 potencjalnych lekarzy rodzinnych w samej Anglii co roku. A są to lekarze pierwszego kontaktu. Nasz system zawodzi, jeśli jest to produkt końcowy naszego systemu szkoleniowego – alarmuje Euan Strachan-Orr.

