Walka z COVID-19 ma twarz kobiety. Stanowią ponad 80 proc. zatrudnionych w służbie zdrowia

Autor:KDS

• 8 mar 2021 9:45





W III kwartale 2020 r. kobiety stanowiły 78 proc. wszystkich zatrudnionych w zawodach medycznych (Fot. Pixabay)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Eurostat podał najnowsze dane na temat zatrudnienia w służbach medycznych. Wynika z nich, że w trzecim kwartale 2020 r. 14,3 mln osób w wieku 15 lat i więcej w Unii Europejskiej pracowało w zawodach medycznych. To stanowi ponad 7 proc. zatrudnionych i prawie 4 proc. osób w wieku 15 lat i więcej. Mowa tu o takich zawodach jak lekarze (1,8 miliona), pielęgniarki, położne (4,4 miliona), pracownicy opieki osobistej (3,9 miliona), inni pracownicy służby zdrowia i współpracownicy (4,1 miliona).

W zdecydowanej większości zawody te wykonują kobiety. W III kwartale 2020 r. stanowiły one 78 proc. wszystkich zatrudnionych w zawodach medycznych. We wszystkich państwach członkowskich UE odsetek ten waha się od 61 proc. w Grecji do ponad 90 proc. w Estonii i na Łotwie. W Polsce kobiety stanowią 84 proc. pracowników służb medycznych.

Z kolei jeśli spojrzymy ich profil wiekowy, pracownicy służby zdrowia w wieku 35-49 lat i 50 lat lub więcej stanowili podobne grupy (każda z nich to ok. 36 proc. wszystkich zatrudnionych).

W większości (16 z 26) państw członkowskich UE, w których dostępne są dane, największy odsetek pracowników służby zdrowia miał 35-49 lat, przy czym największy udział pracowników w tym wieku odnotowano w Rumunii (47 proc.), a następnie na Węgrzech i w Czechach (po 43 proc.).

W 9 państwach członkowskich UE osoby w wieku powyżej 50 lat stanowiły największy odsetek pracowników służby zdrowia. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w Polsce, gdzie średnia wieku m.in. pielęgniarek i położnych systematycznie rośnie. Z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że w 2020 ta średnia w odniesieniu do pielęgniarek wyniosła ponad 53 lata, w przypadku położnych ponad 50 lat.

Tylko w jednym państwie członkowskim UE pracownicy służby zdrowia w wieku 15–34 lat stanowili największy odsetek. Był to Luksemburg - 43 proc.

