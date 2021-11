Walczą o wyższe pensje. Personel protestuje, SOR sparaliżowany

Szpitalny Oddział Ratunkowy wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Personel złożył zwolnienia lekarskie, nie godząc się na dysproporcję w dodatkach za dyżury. W szpitalu w Lublinie trwają negocjacje.

Od piątku. (26 listopada) trwa paraliż SOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. 59 z 88 członków personelu oddziału przedłożyło zwolnienia lekarskie, przez co placówka wstrzymała przyjęcia pacjentów.

- Nasz personel nie ukrywa, że jest to forma strajku - mówiła w poniedziałek, 29 listopada, Rynkowi Zdrowia Alina Pospischil, rzecznik Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Co jest powodem "strajku" personelu? Jak przyznaje rzecznik, chodzi o brak zakwalifikowania SOR w SPSK nr 4 do II poziomu zabezpieczenia covidowego przez Ministerstwo Zdrowia, co wiąże się z brakiem dodatku covidowego dla pracowników, który przysługiwał w poprzednich falach koronawirusa.

We wtorek (30 listopada) doszło do spotkania stron w sprawie wynegocjowania nowego rozwiązania. Czy udało się dojść do porozumienia? Szczegóły znajdziesz tutaj.

