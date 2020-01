W zdrowym ciele zdrowy duch. Well-being nabiera znaczenia w Polsce

Well-being to podejmowanie działań służących dobremu samopoczuciu i zdrowiu pracowników. W czasie, kiedy na rynku coraz trudniej o pracowników, firmy zaczęły sięgać po to narzędzie. Jak przekonują eksperci, trend ten będzie narastał.

- Na podstawie przygotowanego przez Devire raportu #RynekZmianyPracy widzimy, że w najbliższych latach pracownicy będą oczekiwać od swoich pracodawców więcej elastyczności oraz zaangażowania w ich well-being – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire. W efekcie takich zmian powinni zwiększyć i poprawić poziom zaangażowania swoich pracowników. To z kolei przełoży się na zmniejszenie rotacji - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Sylwia Pawełczyk-Maśluk, VP Talent & Culture Eastern Europe w Accor.

- W mojej ocenie prężnie rozwijać się będzie szeroko pojęty temat well-being. Nie zapomnimy oczywiście w tym roku o rynku pracownika i nadal szukać będziemy najlepszych rozwiązań w zakresie budowania marki pracodawcy, rekrutacji i benefitów - komentuje.

Przykładów na działania w zakresie well-being – szczególnie na światowym rynku – nie brakuje. W jednej z chińskich firm w Pekinie są pokoje do drzemki z leżakami, a pracownicy mają nawet możliwość przebrania się w piżamę. Z kolei Google, Procter&Gamble, Zappos czy Cisco zdecydowały się w niektórych swoich biurach umieścić specjalne fotele do spania („EnergyPods”).

We Wrocławiu natomiast w 2018 r. powstała Vinci Power Nap – Kawiarenka Snu. To miejsce wytchnienia, ciszy i spokoju, słychać śpiew ptaków, są prawdziwe drzewa. Wszystko to wśród trawy i oczyszczonego powietrza.

- W takiej scenerii w chuście podwieszonej do sufitu można się zrelaksować i po prostu zdrzemnąć - opowiada pomysłodawczyni Magdalena Filcek.

Potencjał miejsca dostrzegł Santander Consumer Bank, który zrezygnował z tradycyjnego szkolenia w sali konferencyjnej, w zamian zapraszając do Kawiarenki Snu na warsztat z zarządzania energią. Pracownicy odbyli także regenerującą drzemkę Vinci Power Nap.

Vinci Power Nap to miejsce, w którym osoby odpoczywają jak na łonie przyrody (Fot. mat. pras.)

Sport w miejscu pracy

Niektóre firmy decydują się na budowę siłowni czy klubów fitness w biurowcach. Przykładem jest polska firma odzieżowa LPP. W gdańskiej centrali spółki do dyspozycji pracowników jest duża sala fitness.

Również gliwicka firma IT Future Processing uruchomiła w pełni wyposażoną siłownię, w której organizowane są zajęcia m.in. fitness, pilatesu czy zumby. Do dyspozycji są także profesjonalni trenerzy.

Gliwicka firma IT Future Processing uruchomiła w pełni wyposażoną siłownię (Fot. Future Processing)

Masaże, spa i fizjoterapia

Innym udogodnieniem, na które mogą liczyć pracownicy Future Processing, jest strefa spa, w której uruchomiono jacuzzi oraz dwie sauny – suchą i parową. Można skorzystać także z usług fizjoterapeutki, w tym m.in. z masażów.

- Ważna jest świadomość pracowników, że my się o nich troszczymy i ufamy im. Wierzymy, że ludzie sami z siebie chcą po prostu dobrze wykonywać swoje zadania i obdarzenie ich zaufaniem wraca w postaci wyższej jakości i większej motywacji do pracy – mówi Jarosław Czaja, prezes Future Processing.

Także Lidl Polska zadbał o kondycję fizyczną pracowników. W każdym z 10 centrów dystrybucyjnych zapewniono bezpłatną, kompleksową opiekę fizjoterapeutyczną dla pracowników. Ludzie korzystają z masażów, bezpłatnych porad zdrowotnych, konsultacji ergonomicznych na stanowiskach pracy oraz indywidualnie przygotowywanych zestawów ćwiczeń.

Innym przykładem jest Volkswagen Poznań, który stworzył dla swoich pracowników w fabryce samochodów Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe z siłownią i salą fitness oraz gabinetem fizjoterapeutycznym.

Rowerowy zawrót głowy

Coraz bardziej popularne są jednoślady. Ikea kupiła swoim pracownikom w Polsce 2 tys. rowerów. Z kolei firma Sage umieściła rowery w... biurze zamiast krzeseł. Jednoślady zasilają gniazdka elektryczne, a na kierownicy umieszczono blat, gdzie pracownik może pracować.

Pracownicy krakowskiego dewelopera gier Ganymede otrzymywali za przyjazd do pracy jednośladem wynagrodzenie. Podobnie jest w sopockiej spółce technologiczno-finansowej Blue Media i opolskiej firmie Weegree. Ta ostatnia płaci za jeden kilometr już 75 groszy. Rok temu było to 25 groszy.

- Zauważyliśmy duże zainteresowanie akcją wśród naszych pracowników. Widzimy też, że dojazd do pracy rowerem ma na nich pozytywny wpływ - komentuje Robert Słowik, koordynator projektu. - Są oni bardziej radośni, zmotywowani i zaangażowani w wykonywane obowiązki. Lepiej radzą sobie ze stresem i chętniej angażują się w nowo powierzone zadania. Dlatego właśnie postanowiliśmy dać im jeszcze większą motywację, a przede wszystkim zachęcić do zmiany nawyków tych, którzy jeszcze tego nie zrobili – dodaje.

Opolska firma znalazła sposób, jak zmotywować swoich pracowników do aktywności fizycznej (fot. mat. pras.)

Także firma LPP udostępniła pracownikom służbowe rowery. Dojazd na spotkanie jest teraz szansą na ruch na świeżym powietrzu. Na stojakach wokół budynków dostępne są modele miejskie, ale i kolarki dla wielbicieli szybszej jazdy.

- Jako pracodawca wspieramy naszych pracowników, dla których niezwykle ważny jest zdrowy, ekologiczny styl życia. Służbowe samochody już nikogo nie dziwią. My wymyśliliśmy więc służbowe rowery – mówi Sławomir Ronkowski, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w LPP.

Zdrowie na pierwszym planie

W firmach rośnie popularność badań typu CheckUp, czyli dobrowolnych, cyklicznych przeglądów zdrowia, które mają na celu oszacowanie kondycji zdrowotnej pracowników i zapobieganie chorobom. Np. PKN Orlen w ramach programu „Profilaktyka na wyciągnięcie ręki” zaprasza do swoich siedzib specjalistów z mobilnym sprzętem diagnostycznym.

Również pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. W 2018 roku w ramach programu wykonano ponad 14 300 usług w prawie 1200 placówkach medycznych.

- Ponieważ w życiu codziennym często skarżymy się na to, że nie mamy czasu na badania, naszym pracownikom zapewniamy 4 godziny czasu pracy na ich wykonanie. Do zmotywowania pracowników służyć też będzie specjalny kalendarz „Pora zadbać o zdrowie”. Można w nim np. zapisać daty umówionych badań i konsultacji lekarskich czy skorzystać z umieszczonych na jego kartach porad, które pomogą w przestrzeganiu prozdrowotnych nawyków. W kalendarzu tym są także kupony na bezpłatne badania i konsultacje lekarskie oraz informacje, jak i gdzie można umówić się na wizytę – mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w Jeronimo Martins Polska.

Ciekawym, choć jeszcze rzadko stosowanym przez pracodawców benefitem, są badania genetyczne pod kątem profilaktyki nowotworowej. Firma Deloitte w ramach programu „BadamyGeny.pl” sfinansowała podobne badania ponad 1100 pracownikom. Z kolei Giełda Papierów Wartościowych zafundowała swoim pracownikom testy na nietolerancje pokarmowe. Badanie dokładnie wskazuje, które produkty pokarmowe są nietolerowane przez organizm, a które są dla niego zupełnie bezpieczne. Testy pozwalają również na odnalezienie przyczyn stanów zapalnych o nieustalonym podłożu, m.in. bólu stawów.

– Szybkie tempo życia, zanieczyszczone powietrze, przetworzona żywność – wszystko to nie jest obce naszym pracownikom. Zdecydowaliśmy się na testy nietolerancji pokarmowych, by umożliwić pracownikom diagnostykę i walkę z dolegliwościami, z którymi w związku z tym mogą się mierzyć na co dzień – mówi Katarzyna Jabłońska, dyrektor działu HR Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Well-being to obustronna korzyść

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną zgonów na świecie. Tymczasem aż 36 proc. Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. W 2019 r. 64 proc. (62 proc. w 2018 r.) badanych osób po 15. roku życia oceniło, że przynajmniej raz w miesiącu podejmuje wysiłek fizyczny, uwzględniający czynności rekreacyjne, takie jak spacery czy jazda na rowerze. Wciąż jednak tylko połowa z tej grupy spełnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ćwicząc przez co najmniej 150 minut w tygodniu.

Wysiłek fizyczny to także dobry sposób na pozbycie się stresu. Ćwiczenia powodują wzrost endorfin, czyli hormonów szczęścia, które sprawiają, że patrzymy na świat z większym optymizmem, przez co chętniej podejmujemy się nowych zadań. Poza tym jest wiele rzeczy, które możemy przenosić ze sportu do biznesu – sport uczy wytrwałości, determinacji, osiągania celów, zdrowej rywalizacji, ale również gry zespołowej.

Well-being to także niezbędne narzędzie w walce o pracownika na rynku pracy. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbać o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy będzie poszukiwać takiej firmy, która zadba o zdrowie pracowników lepiej, niż wymagają tego przepisy BHP. Ponadto, zaledwie 40 proc. zatrudnionych jest zdania, że to, co firmy robią dla zdrowia, trafia w ich potrzeby, natomiast 57 proc. chciałoby, żeby pracodawca pytał ich, jakiego wsparcia oczekują.