W "służbie" zostali już praktycznie najlepsi

O realia pracy w czasie epidemii koronawirusa zapytaliśmy działaczy związkowych, ale jednocześnie czynnych w zawodzie ratowników medycznych - Romana Badacha-Rogowskiego, szefa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM) i Ireneusza Szafrańca, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM).

- Dobry ratownik to żywy ratownik. Jeżeli będziemy doprowadzać do tego, że będą się zakażać, karetki opustoszeją i cały system padnie. Pracujemy na granicy wytrzymałości psychicznej, każdy wyjazd to olbrzymi stres - mówi nam Roman Badach-Rogowski.

- Oprócz nowych zadań, które na nas spadły w związku koronawirusem, cały czas jeździmy do zawałów, udarów, urazów. Pracy przybyło i nie ukrywam, że jest ona o wiele trudniejsza – zaznacza Ireneusz Szafraniec.

Braki w wyposażeniu, strach przed utratą dochodów

Jak wskazuje szef KZZPRM, w bardzo wielu jednostkach brakuje sprzętu do ochrony indywidualnej, co skutkuje obawami ratowników, czy na pewno na kolejnym dyżurze będą odpowiednio zabezpieczeni.

- Zdarzały się już przypadki, że ratownicy jechali do pacjenta podejrzanego o zakażenie koronawirusem bez odpowiedniego sprzętu. W Sosnowcu jeden zespół odmówił z tego powodu wyjazdu. W efekcie etatowców ukarano naganą, a ratownicy kontraktowi otrzymali kary finansowe - mówi Badach-Rogowski.

- Jest źle. Są miejsca, gdzie sprzętu do ochrony indywidualnej jest mało, ale jeszcze wystarcza; gdzie indziej z kolei braki są praktycznie od samego początku epidemii. Dużo sprzętu otrzymujemy od różnych firm prywatnych - zaznacza Ireneusz Szafraniec.

