W Polsce jest coraz mniej stomatologów związanych z NFZ

Radio Szczecin 75 zaprosiło do studia dentystów, aby ci zreferowali dokąd zmierza publiczna stomatologia. Odpowiedź jest krótka: donikąd. Na kolejne pytanie: Co można zrobić w tej sytuacji? Odpowiedź jest równie krótka: trzymać kciuki. To niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę opór, jaki Ministerstwo Zdrowia prezentuje w rozmowach o przyszłości stomatologii funkcjonującej w ramach publicznej ochrony zdrowia.

Te rozmowy to także nadinterpretacja panującej sytuacji, gdyż woli słuchania środowiska lekarzy dentystów jak efektywnie przeciwstawiać się wstydliwej epidemii próchnicy – praktycznie nie ma.

Z każdym rokiem ubywa stomatologów, podpisujących kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2018 r. na 37 tys. praktykujących stomatologów – tych związanych z NFZ było ok. 7 tys. To o 700 mniej niż rok wcześniej.

