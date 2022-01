W PGG startuje nowa akcja promująca szczepienia

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) wystartowała kolejna kampania promująca szczepienia mogące ocalić przed skutkami COVID-19. Spółka wyśle do swoich pracowników m. in. kilkanaście tysięcy SMS-ów promujących profilaktykę.





W Polskiej Grupie Górniczej wystartowała kolejna kampania promująca szczepienia (Fot. materiały prasowe)

Polska Grupa Górnicza poważnie traktuje zagrożenie związane z epidemią zachorowań na COVID-19.

Na bieżąco prowadzi ona prewencję szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród swoich pracowników.

W czwartek 20 stycznia w PGG ruszyła trzecia duża kampania informacyjna, w której spółka będzie na wiele sposobów zachęcać pracowników do skorzystania ze szczepień przypominających oraz przypominać o profilaktyce.

- Nie ulega wątpliwości, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed rozwojem zakażenia albo pozwalają łagodniej i bezpieczniej przejść ewentualne zachorowanie - wskazuje Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. - Pracownicy PGG już latem zeszłego roku pokazali najwyższą odpowiedzialność, uczestnicząc od początku czerwca w zakładowym programie szczepień. W dziesięciu lokalizacjach na terenie województwa, gdzie działają oddziały PGG, udało się wówczas zaszczepić ponad 7 tysięcy naszych pracowników oraz członków ich rodzin - dodaje Tomasz Rogala.

W najnowszej akcji promocyjnej szczepień przeciw COVID-19 w PGG wykorzystane zostaną sprawdzone już liczne rozwiązania, jak plakaty informacyjne w kopalniach, wiadomości SMS wysyłane automatycznie na telefony komórkowe pracowników czy specjalne i aktualizowane informacje na portalu pracownika, gdzie dodatkowo uruchomiona zostanie nowa „zakładka covidowa” z najważniejszymi informacjami.

Stały monitoring i profilaktyka

Polska Grupa Górnicza poważnie traktuje zagrożenie związane z epidemią zachorowań na COVID-19 i na bieżąco prowadzi prewencję szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród swoich pracowników. Od początku pandemii działa w spółce specjalny sztab kryzysowy, który monitoruje na bieżąco m.in. zachorowalność i reaguje na sygnały związane z nowymi ryzykami szerzenia się COVID-19.

Wiadomości związane z COVID-19 dostępne są m.in. w najbardziej uczęszczanych miejscach, w których gromadzą się pracownicy (np. w cechowniach kopalń wyświetla się je na specjalnie przygotowanych telebimach komunikacji wewnętrznej). W każdej z kopalń i zakładów PGG wyznaczeni zostali koordynatorzy. Ich zadaniem jest analizowanie sytuacji na miejscu, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub obaw co do stanu zdrowia pracowników, mają obowiązek niezwłocznego raportowania do zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

W związku z sytuacją pandemiczną spółka wprowadziła także w szerszym niż zazwyczaj zakresie możliwość pracy zdalnej. Dotyczy to oczywiście pracowników, którzy z uwagi na zakres wykonywanych czynności, mogą pracę w taki sposób wykonywać i wyrażą na to zgodę.

