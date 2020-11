W pandemii aktywność fizyczna pracowników ważna jak nigdy

Dbałość o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną pracowników jeszcze nigdy nie była tak ważna jak dziś.

Po wiosennym lockdownie wiadomo, że bóle karku, szyi, ramion, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czy skurcze nóg to najczęstsze dolegliwości, na które skarżyli się pracownicy wykonujący pracę zdalnie. Dodatkowo negatywne skutki przyniosły inne czynniki, jak przedłużające się odosobnienie, stan niepewności i długotrwały stres.

Poza dolegliwościami związanymi bezpośrednio z pracą zdalną pracownicy niezmiennie zmagają się także z chorobami cywilizacyjnymi. Dlatego też dbałość o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną pracowników jeszcze nigdy nie była tak ważna jak dziś.

Od 2014 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce sukcesywnie rośnie. Według ZUS w 2019 roku najczęściej absencja dotyczyła pracowników w wieku 30-39 lat. W 2019 r. grupa ta wykorzystała 4 mln 41,3 tys. zaświadczeń (tj. 27,1 proc. ogółu zaświadczeń) z liczbą 47 mln 326,5 tys. dni (27,7 proc. ogółu liczby dni). Pracownicy w wieku 20-29 lat skorzystali 23,1 proc. zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 37 mln 143,8 tys. dni; pracownicy w wieku 40-49 lat przebywali 33 mln 406,6 tys. dni na zwolnieniach lekarskich.

Czytaj też: Tylko 7 proc. firm ma strategię dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników

Zwolnienia lekarskie to konkretne straty dla pracodawców, dlatego wielu z nich stara się wspierać zespół w budowaniu zdrowych nawyków i dbałości o dobrostan. W obliczu pandemii i zagrożenia zarażeniem COVID-19, działania te zyskują na znaczeniu.

Eksperci przekonują, że w Polsce byłoby o 20-30 proc. mniej osób z czynnikami ryzyka negatywnego przebiegu COVID-19, gdyby społeczeństwo było aktywne fizycznie. Regularna aktywność to - średnio - 15 proc. mniej przedwczesnych zgonów, a w konsekwencji - ratunek dla ok. 3,9 mln istnień rocznie na świecie.

Z danych GUS wynika, że od lat to nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, niewydolność serca, choroby naczyń mózgowych, miażdżyca i nowotwory są przyczyną ponad 70 proc. zgonów. Wspomniane choroby cywilizacyjne znacznie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Z badań wynika także, że osoby z chorobami układu krążenia, które są jednocześnie najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce, stają się średnio dwukrotnie bardziej narażone na zgon wywołany SARS-Cov-2. W przewlekłej chorobie nerek ryzyko to jest aż trzykrotnie większe!

Jak twierdzi kardiolog sportowy dr hab. n. med. Łukasz Małek, ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych oraz ich powikłań zmniejsza regularna aktywność fizyczna, a punktem wspólnym - najłatwiej mierzalnym w kontekście regularnego ruchu - jest utrzymanie prawidłowej masy ciała z ograniczeniem zawartości tkanki tłuszczowej.

- Z nadwagą, a zwłaszcza otyłością, związane są takie choroby, jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe czy cukrzyca, a następnie powikłania tych chorób w postaci miażdżycy, przewlekłej niewydolność serca czy niewydolność nerek - mówi dr hab. n. med. Łukasz Małek.

I dodaje, że nadwaga i otyłość są też jednym z czynników ryzyka najczęstszych chorób nowotworowych takich, jak rak jelita grubego czy nowotwory narządów płciowych.

- Korzystne działanie aktywności fizycznej - na poziomie makroskopowym wyrażające się zmniejszeniem zawartości tkanki tłuszczowej w ciele - w skali mikro przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych (mniejszy opór naczyniowy, lepszą czynność śródbłonka), ograniczenie aktywności układu współczulnego, zmniejszenie insulinooporności, stymulację układu immunologicznego, zapobieganie przewlekłemu stanowi zapalnemu czy powstawaniu wolnych rodników, będących czynnikami rakotwórczymi - dodaje dr Małek.

Uprawianie sportu, nawet na poziomie umiarkowanym, działa zarówno profilaktycznie w kwestii zdrowia psychicznego, jak i redukuje już występujące objawy związane ze stresem. (Fot. Pixabay)

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko

Jak wynika z badania MultiSport Index Pandemia z kwietnia 2020 r., podczas wiosennego lockdownu, 43 proc. Polaków ograniczyło aktywność fizyczną - głównie z powodu zamknięcia obiektów sportowych. To z kolei w opinii samych badanych negatywnie odbiło się na ich zdrowiu (65 proc.) i samopoczuciu (74 proc.).

- Uprawianie sportu, nawet na poziomie umiarkowanym, działa zarówno profilaktycznie w kwestii zdrowia psychicznego, jak i redukuje już występujące objawy związane ze stresem. Potwierdza to także badanie przeprowadzone w wakacje wśród użytkowników Programu MultiSport. Wynika z niego, że aż 92 proc. osób, które po okresie pierwszego lockdownu wróciły do aktywności fizycznej, odczuło z tego powodu poprawę samopoczucia - tłumaczy Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

Tymczasem aktywność fizyczna, według dr. Łukasza Małka, może zmniejszać ryzyko wielochorobowości, a w przypadku zmagania się z chorobami współistniejącymi znacznie łagodzić ich skutki.

- Badania epidemiologiczne w populacji ogólnej udowodniły, że regularna aktywność fizyczna o charakterze umiarkowanym do dużego prowadzi do zmniejszenia ryzyka występowania chorób, będących czynnikami ryzyka niepomyślnego przebiegu COVID-19, takich jak choroby serca, choroby nowotworowe czy niewydolność nerek, o średnio 20-30 proc. w odniesieniu do każdej pojedynczej jednostki chorobowej - mówi dr Łukasz Małek. - Jeszcze większego stopnia poprawę rokowania obserwowano u aktywnych fizycznie osób z już rozwiniętymi chorobami, jak choroba wieńcowa czy niewydolność serca. Wymienionych korzyści można się spodziewać, utrzymując co najmniej 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej rozłożonej na 4-5 dni w tygodniu, po minimum 30 minut - dodaje.

Jaka jest rola pracodawcy?

Dla 70 proc. pracowników duże znaczenie ma to, czy pracodawca troszczy się o zdrowie załogi. Aż dwóch na pięciu pracowników jest skłonnych rozważyć w przyszłości pracę wyłącznie w firmach, które priorytetowo traktują samopoczucie pracowników. A co trzeci chciałby, aby pracodawca zaczął wspierać lub wzmocnił działania związane z aktywnością fizyczną zespołu. W nowej rzeczywistości takie wysiłki nie są już tylko elementem employer brandingu, czyli budowania marki pracodawcy.

Rola pracodawców w propagowaniu zdrowych nawyków stała się nieoceniona. Programy wellbeingowe wspierające zdrowie pracowników stanowią obopólną korzyść zarówno dla pracownika, jak i organizacji, w której pracuje. Fundamentem działań wspierających pracowników są pakiety zapewniające opiekę medyczną, karty sportowe ułatwiające dbanie o aktywność fizyczną, a także dostęp do zdrowych posiłków.

Pandemia zrewolucjonizowała rynek świadczeń pozapłacowych, ale te, które budują zdrowie i odporność pracowników, wciąż pozostają na szczycie listy. Firmy zapewniają m.in. konsultacje online, czy treningi online, które zyskują coraz większe uznanie wśród pracowników.

Maja Kołodziejczyk, psycholog, senior HR manager w agencji kreatywnej 180heartbeats/JvM, zwraca uwagę na rosnącą rolę benefitów, mających za zadanie dbałość o kondycję psychiczną zatrudnionych.

Jeszcze przed pandemią polscy pracownicy należeli do jednych z najbardziej zestresowanych w Europie. Niepewna sytuacja zawodowa, troska o zdrowie najbliższych i trudne łączenie pracy zdalnej ze zdalną nauką mocno wpłynęły na kondycję psychiczną pracowników. Z sondażu Hays Polska wynika, że wśród ponad 1400 respondentów w Polsce pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w ostatnich miesiącach doświadczyło 32 proc. specjalistów i menedżerów. Zaledwie 36 proc. z nich otrzymało od pracodawcy jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie.

Czytaj więcej: Owocowy piątek to przeszłość. Pandemia weryfikuje rynek benefitów

- Główna idea, która powinna właśnie teraz przyświecać pracodawcom, to zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. To nie jest nowość, ale pandemia uwypukliła wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne. Teraz jest czas na działanie. Niestety, część firm wciąż nie zauważa tego problemu. Niektórzy pracownicy przeszli przez pandemię w sposób bezproblemowy, ale inni bardzo podupadli na zdrowiu psychicznym, głównie z powodu izolacji, utraty pracy, gorszej sytuacji finansowej. Stres opanował wiele sfer życia - podkreśla Maja Kołodziejczyk.

Zdrowsze społeczeństwo przyszłości

Czy zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa mogłoby przełożyć się na mniejszą częstość występowania chorób cywilizacyjnych, będących czynnikami ryzyka m.in. niepomyślnego przebiegu COVID-19? Zdaniem dr. Łukasza Małka to bardzo prawdopodobny scenariusz.

- Hipotetycznie, można by - na podstawie danych epidemiologicznych - założyć, że dzięki regularnej aktywności fizycznej co najmniej 20 proc. mniej osób w Polsce byłoby narażone na ciężki przebieg COVID-19, przy czym ryzyko to wzrasta wraz z liczbą i stopniem zaawansowania wymienionych chorób, a aktywność fizyczna oddziałuje na nie wszystkie, stąd efekt łączny mógłby być jeszcze znacznie lepszy niż wskazany przed chwilą – mówi kardiolog sportowy.

Dane dla Polski nie napawają jednak optymizmem. Według badania MultiSport Index 2019, tylko 64 proc. osób w Polsce jest aktywnych fizycznie przynajmniej raz w miesiącu. Regularnie uprawiających sport, a więc ćwiczących zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, jest w naszym kraju znacznie mniej.

- Przy zmianie trybu życia opierającej się na zwiększeniu regularnej aktywności fizycznej w populacyjnym rozumieniu pandemia w naszym kraju i na świecie mogłaby wyglądać zupełnie inaczej... Osoby aktywne fizycznie cechuje bowiem nie tylko mniej czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, ale także bardziej sprawny układ immunologiczny, co przekłada się na niższe prawdopodobieństwo zakażenia lub szansę na bezobjawowy przebieg choroby – podsumowuje dr hab. n. med. Łukasz Małek.